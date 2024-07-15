https://ria.ru/20240715/wildberries-1959798993.html
Исполнительный директор Wildberries Наумова продолжает работать в компании
Исполнительный директор Wildberries Наумова продолжает работать в компании - РИА Новости, 15.07.2024
Исполнительный директор Wildberries Наумова продолжает работать в компании
Исполнительный директор Wildberries Ольга Наумова продолжает работать в компании, а исполнительный директор Алексей Духанин и финансовый директор Ирина... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:52
2024-07-15T15:52
2024-07-15T15:52
wildberries
x5 retail group
forbes
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Исполнительный директор Wildberries Ольга Наумова продолжает работать в компании, а исполнительный директор Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас действительно покинули Wildberries, сообщили РИА Новости в компании. Ранее в понедельник Forbes написал, что в начале июля российский маркетплейс Wildberries покинули сразу несколько топ-менеджеров, включая и назначенную месяц назад исполнительным директором Ольгу Наумову, в прошлом топ-менеджера "Магнита" и X5 Group. По словам источников издания, основной причиной ее ухода стали разногласия с собственниками по степени участия в управлении компанией. "На сегодняшний день Ольга Наумова состоит в трудовых отношениях с компанией Wildberries. Алексей Духанин и Ирина Матачунас прекратили трудовые отношения с компанией Wildberries", - говорится в комментарии.
https://ria.ru/20240618/wildberries-1953826487.html
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wildberries, x5 retail group, forbes
Wildberries, X5 Retail Group, Forbes
Исполнительный директор Wildberries Наумова продолжает работать в компании
Исполнительный директор Ольга Наумова продолжает работать в Wildberries