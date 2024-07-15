https://ria.ru/20240715/vengriya-1959876214.html

Фон дер Ляйен отменила визит коллегии еврокомиссаров в Венгрию

Фон дер Ляйен отменила визит коллегии еврокомиссаров в Венгрию - РИА Новости, 15.07.2024

Фон дер Ляйен отменила визит коллегии еврокомиссаров в Венгрию

Еврокомиссия отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии, сообщил в сети X официальный представитель ЕК Эрик Мамер. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T20:27

2024-07-15T20:27

2024-07-15T20:44

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Еврокомиссия отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии, сообщил в сети X официальный представитель ЕК Эрик Мамер.Такой визит должен был пройти после летних каникул Еврокомиссии осенью этого года."В свете последних событий, ознаменовавших начало венгерского председательства, глава Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен - ред.) решила, что Еврокомиссия на неформальных заседаниях Совета (которые организует Венгрия в качестве страны-председателя Совета ЕС - ред.) будет представлена на уровне старших чиновников. Кроме того, визит коллегии еврокомиссаров в страну, председательствующую в Совете ЕС, не состоится", - написал он.Ранее Мамер на брифинге заявлял, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ ставит под вопрос традиционную поездку членов Еврокомиссии в Венгрию, принявшую председательство в Совете Евросоюза на ближайшие полгода. Мамер также подчеркнул, что несмотря на то, что Орбан сам заявил об отсутствии у него мандата ЕС на переговоры с РФ, "всем очевиден контекст, когда визит проходит через пять дней после начала председательства в Совете ЕС"

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

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Наталья Макарова

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