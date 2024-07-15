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Фон дер Ляйен отменила визит коллегии еврокомиссаров в Венгрию - РИА Новости, 15.07.2024
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20:27 15.07.2024 (обновлено: 20:44 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/vengriya-1959876214.html
Фон дер Ляйен отменила визит коллегии еврокомиссаров в Венгрию
Фон дер Ляйен отменила визит коллегии еврокомиссаров в Венгрию - РИА Новости, 15.07.2024
Фон дер Ляйен отменила визит коллегии еврокомиссаров в Венгрию
Еврокомиссия отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии, сообщил в сети X официальный представитель ЕК Эрик Мамер. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T20:27
2024-07-15T20:44
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Еврокомиссия отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии, сообщил в сети X официальный представитель ЕК Эрик Мамер.Такой визит должен был пройти после летних каникул Еврокомиссии осенью этого года."В свете последних событий, ознаменовавших начало венгерского председательства, глава Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен - ред.) решила, что Еврокомиссия на неформальных заседаниях Совета (которые организует Венгрия в качестве страны-председателя Совета ЕС - ред.) будет представлена на уровне старших чиновников. Кроме того, визит коллегии еврокомиссаров в страну, председательствующую в Совете ЕС, не состоится", - написал он.Ранее Мамер на брифинге заявлял, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ ставит под вопрос традиционную поездку членов Еврокомиссии в Венгрию, принявшую председательство в Совете Евросоюза на ближайшие полгода. Мамер также подчеркнул, что несмотря на то, что Орбан сам заявил об отсутствии у него мандата ЕС на переговоры с РФ, "всем очевиден контекст, когда визит проходит через пять дней после начала председательства в Совете ЕС"
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в мире, венгрия, еврокомиссия, евросоюз, россия, эрик мамер, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, совет евросоюза
В мире, Венгрия, Еврокомиссия, Евросоюз, Россия, Эрик Мамер, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Совет Евросоюза
Фон дер Ляйен отменила визит коллегии еврокомиссаров в Венгрию

ЕК отменила традиционный визит в председательствующую в Совете ЕС Венгрию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Еврокомиссия отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии, сообщил в сети X официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
Такой визит должен был пройти после летних каникул Еврокомиссии осенью этого года.
«
"В свете последних событий, ознаменовавших начало венгерского председательства, глава Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен - ред.) решила, что Еврокомиссия на неформальных заседаниях Совета (которые организует Венгрия в качестве страны-председателя Совета ЕС - ред.) будет представлена на уровне старших чиновников. Кроме того, визит коллегии еврокомиссаров в страну, председательствующую в Совете ЕС, не состоится", - написал он.
Ранее Мамер на брифинге заявлял, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ ставит под вопрос традиционную поездку членов Еврокомиссии в Венгрию, принявшую председательство в Совете Евросоюза на ближайшие полгода. Мамер также подчеркнул, что несмотря на то, что Орбан сам заявил об отсутствии у него мандата ЕС на переговоры с РФ, "всем очевиден контекст, когда визит проходит через пять дней после начала председательства в Совете ЕС"
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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В миреВенгрияЕврокомиссияЕвросоюзРоссияЭрик МамерВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенСовет Евросоюза
 
 
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