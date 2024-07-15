Фон дер Ляйен отменила визит коллегии еврокомиссаров в Венгрию
ЕК отменила традиционный визит в председательствующую в Совете ЕС Венгрию
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Еврокомиссия отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии, сообщил в сети X официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
Такой визит должен был пройти после летних каникул Еврокомиссии осенью этого года.
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"В свете последних событий, ознаменовавших начало венгерского председательства, глава Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен - ред.) решила, что Еврокомиссия на неформальных заседаниях Совета (которые организует Венгрия в качестве страны-председателя Совета ЕС - ред.) будет представлена на уровне старших чиновников. Кроме того, визит коллегии еврокомиссаров в страну, председательствующую в Совете ЕС, не состоится", - написал он.
Ранее Мамер на брифинге заявлял, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ ставит под вопрос традиционную поездку членов Еврокомиссии в Венгрию, принявшую председательство в Совете Евросоюза на ближайшие полгода. Мамер также подчеркнул, что несмотря на то, что Орбан сам заявил об отсутствии у него мандата ЕС на переговоры с РФ, "всем очевиден контекст, когда визит проходит через пять дней после начала председательства в Совете ЕС"
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