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Минпромторг предложил индексировать утильсбор на автомобили и прицепы

Минпромторг предложил индексировать утильсбор на автомобили и прицепы - РИА Новости, 15.07.2024

Минпромторг предложил индексировать утильсбор на автомобили и прицепы

Минпромторг предложил ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T20:07

2024-07-15T20:07

2024-07-15T22:03

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налоговые изменения в россии

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Минпромторг предложил ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику, говорится в сообщении ведомства."С учетом предложений, ранее представленных отраслевым сообществом, комитетом Госдумы по промышленности и торговле и комитетом Совета Федерации по экономической политике, был сформирован проект постановления правительства Российской Федерации, предполагающий возможность введения долгосрочной шкалы индексации утильсбора в отношении колесных транспортных средств, а также некоторых видов специализированной техники", — подчеркнули в ведомстве.Там отметили, что с учетом положительной динамики отечественного производства в этом году можно начать применение этой шкалы. Таким образом, ставку утильсбора для автомобильной техники и прицепов можно планово проиндексировать в среднем на 70-85%. В каждый последующий год этот показатель составит 10-20%. Что касается строительно-дорожной техники, то здесь рассматривается возможность индексации с 2025 года с увеличением ставки на 15% ежегодно.В Минпромторге уточнили, что в долгосрочной перспективе предложенные коэффициенты нужно рассматривать с учетом перспективного уровня инфляции и последствий влияния других макроэкономических факторов.В министерстве выразили уверенность, что введение долгосрочной шкалы индексации утильсбора до 2030 года поможет сформировать прогнозируемые условия для принятия инвестиционных решений как отечественными, так и готовыми к локализации зарубежными производителями. Это важное условие для реализации совместных промышленных проектов. Кроме того, такая шкала позволит повысить прозрачность условий рынка и для представителей бизнес-сообщества, и для потребителей, отметили в ведомстве.В части импорта изменения не затронут физлиц, которые хотят самостоятельно привезти в Россию автомобиль с объемом двигателя до трех литров для личного пользования и соблюдают установленные правила оплаты таможенных пошлин и налогов.Кроме того, предлагается рассмотреть принятие решения об отложенной индексации, вступающей в силу не ранее 2026 года и 2028 года в отношении экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков, производство которых в России пока что находится на начальном этапе освоения. Новые коэффициенты могут ввести также с дальнейшей ежегодной пошаговой индексацией.В министерстве напомнили, что индексация утилизационного сбора рассматривается только в отношении тех видов техники, серийное производство которых освоено в России и Белоруссии и способно в достаточной мере обеспечивать запросы внутреннего рынка. На сегодняшний день это автомобили и электромобили всех сегментов, прицепы и полуприцепы, грейдеры, бульдозеры, гусеничные промышленные тракторы, погрузчики, катки, самосвалы.Как отметили в ведомстве, предлагаемые меры не повлияют на стоимость автомобилей и спецтехники российского производства благодаря действующим мерам господдержки.Согласно опубликованному в понедельник постановлению, поэтапная индексация утильсбора может вступить в силу с 1 октября 2024 года.В последний раз утильсбор индексировался в августе 2023 года. Автоконцерны с высоколокализованным производством в России и заключенным специнвестконтрактом имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.

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https://ria.ru/20240416/avtovaz-1940352066.html

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авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, белоруссия, совет федерации рф, налоговые изменения в россии