https://ria.ru/20240715/ustroystvo-1959682348.html

В доме мужчины, стрелявшего в Трампа, нашли подозрительное устройство

В доме мужчины, стрелявшего в Трампа, нашли подозрительное устройство - РИА Новости, 15.07.2024

В доме мужчины, стрелявшего в Трампа, нашли подозрительное устройство

Второе подозрительное устройство найдено в доме Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в нападении на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает газета The... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T06:58

2024-07-15T06:58

2024-07-15T15:11

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пенсильвания

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джо байден

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Второе подозрительное устройство найдено в доме Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в нападении на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на ФБР."В доме предполагаемого стрелка Томаса Мэтью Крукса было найдено второе "подозрительное устройство", — говорится на сайте издания со ссылкой на заявление ФБР.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что в доме подозреваемого были найдены материалы для изготовления взрывчатки, а газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что в машине подозреваемого были обнаружены взрывные устройства.Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.Президент США Джо Байден, комментируя этот инцидент, пообещал, что расследование покушения будет быстрым. При этом он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Глава государства также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге, во время которого было совершено нападение.

https://ria.ru/20240715/bayden-1959681669.html

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дональд трамп, сша, пенсильвания, фбр, покушение на дональда трампа, в мире, джо байден