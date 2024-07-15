https://ria.ru/20240715/ukraina-1959677227.html

"Массовое уничтожение". Журналист обратился к европейцам после удара по ВСУ

"Массовое уничтожение". Журналист обратился к европейцам после удара по ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024

"Массовое уничтожение". Журналист обратился к европейцам после удара по ВСУ

СМИ на Западе активно скрывают от людей информацию о реальном развитии событий на Украине, в том числе массовое уничтожение поставляемого ВСУ западного оружия,... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T05:04

2024-07-15T05:04

2024-07-15T05:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

днепропетровская область

чей боуз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebdeec2619ed7d1e75c9fa66f40e528c.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. СМИ на Западе активно скрывают от людей информацию о реальном развитии событий на Украине, в том числе массовое уничтожение поставляемого ВСУ западного оружия, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Западные СМИ никогда не сообщают о реальных событиях в Украине. Будь то сотни тысяч убитых украинских солдат или массовое уничтожение западного оружия, брошенного на провалившуюся прокси-войну, и именно поэтому я это делаю", — написал он.Журналист приложил к посту кадры с уничтожением зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T немецкого производства. Боуз отметил, что на этом видео можно наблюдать за тем, как еще 150 миллионов евро из денег немецких налогоплательщиков бесследно испаряются на Украине."Помните, что есть причина, по которой западные СМИ не хотят, чтобы вы это видели. И причина в том, чтобы поддерживать ваше невежество и, следовательно, ваше пособничество в фантазиях о "победе Украины". Ведь вы за это платите", — уточнил он.В воскресенье Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пусковой установки IRIS-T в Днепропетровской области ударом ОТРК "Искандер". Средства объективного контроля подтвердили уничтожение пусковой установки ЗРК, радиолокационной станции TRML-4D и личного состава ВСУ, обслуживавшего боевые машины комплекса.

https://ria.ru/20240715/kiev-1959671573.html

украина

россия

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Расчет "Искандер" уничтожил ЗРК "IRIS-T" производства ФРГ в Днепропетровской области Уничтожение ЗРК «IRIS-T» производства ФРГ в Днепропетровской области 2024-07-15T05:04 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, днепропетровская область, чей боуз, вооруженные силы украины