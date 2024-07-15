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"Массовое уничтожение". Журналист обратился к европейцам после удара по ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 15.07.2024 (обновлено: 05:13 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/ukraina-1959677227.html
"Массовое уничтожение". Журналист обратился к европейцам после удара по ВСУ
"Массовое уничтожение". Журналист обратился к европейцам после удара по ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
"Массовое уничтожение". Журналист обратился к европейцам после удара по ВСУ
СМИ на Западе активно скрывают от людей информацию о реальном развитии событий на Украине, в том числе массовое уничтожение поставляемого ВСУ западного оружия,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T05:04
2024-07-15T05:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
днепропетровская область
чей боуз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. СМИ на Западе активно скрывают от людей информацию о реальном развитии событий на Украине, в том числе массовое уничтожение поставляемого ВСУ западного оружия, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Западные СМИ никогда не сообщают о реальных событиях в Украине. Будь то сотни тысяч убитых украинских солдат или массовое уничтожение западного оружия, брошенного на провалившуюся прокси-войну, и именно поэтому я это делаю", — написал он.Журналист приложил к посту кадры с уничтожением зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T немецкого производства. Боуз отметил, что на этом видео можно наблюдать за тем, как еще 150 миллионов евро из денег немецких налогоплательщиков бесследно испаряются на Украине."Помните, что есть причина, по которой западные СМИ не хотят, чтобы вы это видели. И причина в том, чтобы поддерживать ваше невежество и, следовательно, ваше пособничество в фантазиях о "победе Украины". Ведь вы за это платите", — уточнил он.В воскресенье Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пусковой установки IRIS-T в Днепропетровской области ударом ОТРК "Искандер". Средства объективного контроля подтвердили уничтожение пусковой установки ЗРК, радиолокационной станции TRML-4D и личного состава ВСУ, обслуживавшего боевые машины комплекса.
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Расчет "Искандер" уничтожил ЗРК "IRIS-T" производства ФРГ в Днепропетровской области
Уничтожение ЗРК «IRIS-T» производства ФРГ в Днепропетровской области
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в мире, украина, россия, днепропетровская область, чей боуз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Днепропетровская область, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины
"Массовое уничтожение". Журналист обратился к европейцам после удара по ВСУ

Боуз: западные СМИ скрывают от граждан информацию о событиях на Украине

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. СМИ на Западе активно скрывают от людей информацию о реальном развитии событий на Украине, в том числе массовое уничтожение поставляемого ВСУ западного оружия, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Западные СМИ никогда не сообщают о реальных событиях в Украине. Будь то сотни тысяч убитых украинских солдат или массовое уничтожение западного оружия, брошенного на провалившуюся прокси-войну, и именно поэтому я это делаю", — написал он.
Журналист приложил к посту кадры с уничтожением зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T немецкого производства. Боуз отметил, что на этом видео можно наблюдать за тем, как еще 150 миллионов евро из денег немецких налогоплательщиков бесследно испаряются на Украине.
"Помните, что есть причина, по которой западные СМИ не хотят, чтобы вы это видели. И причина в том, чтобы поддерживать ваше невежество и, следовательно, ваше пособничество в фантазиях о "победе Украины". Ведь вы за это платите", — уточнил он.
В воскресенье Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пусковой установки IRIS-T в Днепропетровской области ударом ОТРК "Искандер". Средства объективного контроля подтвердили уничтожение пусковой установки ЗРК, радиолокационной станции TRML-4D и личного состава ВСУ, обслуживавшего боевые машины комплекса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДнепропетровская областьЧей БоузВооруженные силы Украины
 
 
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