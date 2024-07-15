https://ria.ru/20240715/tseny-1959836384.html

МЭР считает рост цен на авиабилеты экономически обоснованным

МЭР считает рост цен на авиабилеты экономически обоснованным - РИА Новости, 15.07.2024

МЭР считает рост цен на авиабилеты экономически обоснованным

Минэкономразвития считает рост цен на авиабилеты в России экономически обоснованным, они постоянно находятся на контроле властей, заявил замглавы... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:53

2024-07-15T17:53

2024-07-15T17:53

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

совет федерации рф

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минэкономразвития считает рост цен на авиабилеты в России экономически обоснованным, они постоянно находятся на контроле властей, заявил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников. В понедельник замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин на совещании в Совете Федерации "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок" сообщил о росте цен на авиабилеты в России, он объяснил их рядом факторов: увеличением себестоимости перевозок, ростом спроса на перевозки и стоимости обслуживания самолетов на фоне санкций. Исходя из слов Потешкина, цены на авиабилеты в России с начала года выросли на десятки процентов. "У нас создан инцидент по ценам как раз в авиаиндустрии, в авиаотрасли, постоянно за этим наблюдаем. Действительно, рост цен, мы считаем, он экономически обоснован", - сказал Колесников на том же совещании в Совете Федерации. При этом, по его словам, авиационная подвижность, то есть количество пассажиров в расчете на численность населения, восстанавливается по сравнению с доковидным уровнем. "С точки зрения занятости кресел, вообще ситуация для отрасли, мне кажется, уже нетипичная, потому что в том же 2019 году средняя загрузка кресел была 83,9%. Сейчас по 2023 году средняя загрузка 87,6%, а по самым оперативным данным коллег из Росавиации уже более 90%", - сказал замминистра. "Это говорит о том, что у нас действительно спрос растет. Но с точки зрения роста предложения понятно, пока есть определенные факторы-ограничители, в том числе по количеству отечественных авиасудов", - добавил замглавы МЭР. Он также подчеркнул, что для Минэкономразвития важен вопрос цен на авиаперелеты и с точки зрения туризма. "На самом деле доля затрат на транспорт, она вообще в структуре затрат на отдых - тоже для нас крайне важна. Поэтому мы договорились с коллегами из Минтранса и Росавиации, и ФАС, что у нас есть определенные 18 приоритетных туристических направлений. И по этим направлениям мы во всех разрезах, помимо того, что мониторим цены, мы также мониторим и доступность кресел", - пояснил он. "Мы по сути два раза в год согласовываем, принимаем участие в согласовании летнего и зимнего расписания, с точки зрения как раз этих 18 приоритетных направлений... Если мы понимаем, что у нас по тому или иному направлению туристическому уже на несколько месяцев вперед выборка свободных кресел осуществлена и мало билетов, коллеги оперативно все добавляют", - продолжил он. При этом свое выступление в части дополнительных мер по обеспечению доступности авиаперевозок он перенес в закрытую часть совещания.

https://ria.ru/20240426/aviakompanii-1942506071.html

https://ria.ru/20240523/aviakompanii-1947936647.html

https://ria.ru/20240529/volodin-1949129922.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), совет федерации рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)