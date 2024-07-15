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МЭР считает рост цен на авиабилеты экономически обоснованным - РИА Новости, 15.07.2024
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17:53 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/tseny-1959836384.html
МЭР считает рост цен на авиабилеты экономически обоснованным
МЭР считает рост цен на авиабилеты экономически обоснованным - РИА Новости, 15.07.2024
МЭР считает рост цен на авиабилеты экономически обоснованным
Минэкономразвития считает рост цен на авиабилеты в России экономически обоснованным, они постоянно находятся на контроле властей, заявил замглавы... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:53
2024-07-15T17:53
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
совет федерации рф
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минэкономразвития считает рост цен на авиабилеты в России экономически обоснованным, они постоянно находятся на контроле властей, заявил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников. В понедельник замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин на совещании в Совете Федерации "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок" сообщил о росте цен на авиабилеты в России, он объяснил их рядом факторов: увеличением себестоимости перевозок, ростом спроса на перевозки и стоимости обслуживания самолетов на фоне санкций. Исходя из слов Потешкина, цены на авиабилеты в России с начала года выросли на десятки процентов. "У нас создан инцидент по ценам как раз в авиаиндустрии, в авиаотрасли, постоянно за этим наблюдаем. Действительно, рост цен, мы считаем, он экономически обоснован", - сказал Колесников на том же совещании в Совете Федерации. При этом, по его словам, авиационная подвижность, то есть количество пассажиров в расчете на численность населения, восстанавливается по сравнению с доковидным уровнем. "С точки зрения занятости кресел, вообще ситуация для отрасли, мне кажется, уже нетипичная, потому что в том же 2019 году средняя загрузка кресел была 83,9%. Сейчас по 2023 году средняя загрузка 87,6%, а по самым оперативным данным коллег из Росавиации уже более 90%", - сказал замминистра. "Это говорит о том, что у нас действительно спрос растет. Но с точки зрения роста предложения понятно, пока есть определенные факторы-ограничители, в том числе по количеству отечественных авиасудов", - добавил замглавы МЭР. Он также подчеркнул, что для Минэкономразвития важен вопрос цен на авиаперелеты и с точки зрения туризма. "На самом деле доля затрат на транспорт, она вообще в структуре затрат на отдых - тоже для нас крайне важна. Поэтому мы договорились с коллегами из Минтранса и Росавиации, и ФАС, что у нас есть определенные 18 приоритетных туристических направлений. И по этим направлениям мы во всех разрезах, помимо того, что мониторим цены, мы также мониторим и доступность кресел", - пояснил он. "Мы по сути два раза в год согласовываем, принимаем участие в согласовании летнего и зимнего расписания, с точки зрения как раз этих 18 приоритетных направлений... Если мы понимаем, что у нас по тому или иному направлению туристическому уже на несколько месяцев вперед выборка свободных кресел осуществлена и мало билетов, коллеги оперативно все добавляют", - продолжил он. При этом свое выступление в части дополнительных мер по обеспечению доступности авиаперевозок он перенес в закрытую часть совещания.
https://ria.ru/20240426/aviakompanii-1942506071.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), совет федерации рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Совет Федерации РФ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
МЭР считает рост цен на авиабилеты экономически обоснованным

Замглавы МЭР Колесников: рост цен на авиабилеты в России экономически обоснован

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании "Победа"
Пассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минэкономразвития считает рост цен на авиабилеты в России экономически обоснованным, они постоянно находятся на контроле властей, заявил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.
В понедельник замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин на совещании в Совете Федерации "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок" сообщил о росте цен на авиабилеты в России, он объяснил их рядом факторов: увеличением себестоимости перевозок, ростом спроса на перевозки и стоимости обслуживания самолетов на фоне санкций. Исходя из слов Потешкина, цены на авиабилеты в России с начала года выросли на десятки процентов.
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"У нас создан инцидент по ценам как раз в авиаиндустрии, в авиаотрасли, постоянно за этим наблюдаем. Действительно, рост цен, мы считаем, он экономически обоснован", - сказал Колесников на том же совещании в Совете Федерации.
При этом, по его словам, авиационная подвижность, то есть количество пассажиров в расчете на численность населения, восстанавливается по сравнению с доковидным уровнем. "С точки зрения занятости кресел, вообще ситуация для отрасли, мне кажется, уже нетипичная, потому что в том же 2019 году средняя загрузка кресел была 83,9%. Сейчас по 2023 году средняя загрузка 87,6%, а по самым оперативным данным коллег из Росавиации уже более 90%", - сказал замминистра.
«
"Это говорит о том, что у нас действительно спрос растет. Но с точки зрения роста предложения понятно, пока есть определенные факторы-ограничители, в том числе по количеству отечественных авиасудов", - добавил замглавы МЭР.
Он также подчеркнул, что для Минэкономразвития важен вопрос цен на авиаперелеты и с точки зрения туризма. "На самом деле доля затрат на транспорт, она вообще в структуре затрат на отдых - тоже для нас крайне важна. Поэтому мы договорились с коллегами из Минтранса и Росавиации, и ФАС, что у нас есть определенные 18 приоритетных туристических направлений. И по этим направлениям мы во всех разрезах, помимо того, что мониторим цены, мы также мониторим и доступность кресел", - пояснил он.
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"Мы по сути два раза в год согласовываем, принимаем участие в согласовании летнего и зимнего расписания, с точки зрения как раз этих 18 приоритетных направлений... Если мы понимаем, что у нас по тому или иному направлению туристическому уже на несколько месяцев вперед выборка свободных кресел осуществлена и мало билетов, коллеги оперативно все добавляют", - продолжил он.
При этом свое выступление в части дополнительных мер по обеспечению доступности авиаперевозок он перенес в закрытую часть совещания.
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