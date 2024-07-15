Трамп заявил, что Байден попросит прекратить два дела в отношении него

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что, по его сведениям, нынешний американский лидер Джо Байден отдаст распоряжение прекратить два дела против него, об этом пишет New York Post, которая ссылается на взятое у республиканца интервью."Он также заявил, что, "по нашим сведениям", Байден прикажет Министерству юстиции прекратить два судебных процесса против Трампа", — указано в материале.При этом, как отметило издание, пока ничего не указывает на то, что подобная мера готовится.Политик также положительно отозвался о телефонном разговоре с Байденом после покушения."Он назвал его (звонок. — Прим. ред.) "хорошим" и сказал, что Байден был "очень мил", — сообщила газета.Всего Трампу предъявили 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом.Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.
https://ria.ru/20240715/tramp-1959689863.html
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что, по его сведениям, нынешний американский лидер Джо Байден отдаст распоряжение прекратить два дела против него, об этом пишет New York Post, которая ссылается на взятое у республиканца интервью.
«
"Он также заявил, что, "по нашим сведениям", Байден прикажет Министерству юстиции прекратить два судебных процесса против Трампа", — указано в материале.
Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.
При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.
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