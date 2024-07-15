https://ria.ru/20240715/tramp-1959689479.html

Трамп оценил работу секретной службы во время покушения

Трамп оценил работу секретной службы во время покушения - РИА Новости, 15.07.2024

Трамп оценил работу секретной службы во время покушения

Экс-президент США Дональд Трамп после попытки покушения на него назвал фантастической работу Секретной службы, сотрудник которой одним выстрелом ликвидировал... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T08:36

2024-07-15T08:36

2024-07-15T09:16

в мире

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп после попытки покушения на него назвал фантастической работу Секретной службы, сотрудник которой одним выстрелом ликвидировал нападавшего."Они проделали фантастическую работу ... Они убили его одним выстрелом прямо между глаз", - заявил Трамп в интервью газете New York Post, комментируя работу сотрудников Секретной службы.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-15T08:36 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дональд трамп, покушение на дональда трампа