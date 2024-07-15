https://ria.ru/20240715/tramp-1959688442.html

ФБР расследует стрельбу на митинге Трампа как потенциальный теракт

ФБР расследует стрельбу на митинге Трампа как потенциальный теракт - РИА Новости, 15.07.2024

ФБР расследует стрельбу на митинге Трампа как потенциальный теракт

ФБР расследует стрельбу на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа как покушение и потенциальный теракт, следует из опубликованного ведомством... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T08:29

2024-07-15T08:29

2024-07-15T08:29

в мире

пенсильвания

сша

дональд трамп

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ФБР расследует стрельбу на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа как покушение и потенциальный теракт, следует из опубликованного ведомством заявления. "ФБР расследует инцидент со стрельбой на митинге 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания, в результате которого один человек погиб, а бывший президент Трамп и другие зрители получили ранения, как покушение и потенциальный акт внутреннего терроризма", - говорится в заявлении. В релизе отмечается, что пока расследование указывает на то, что стрелок действовал в одиночку, однако поиск возможных сообщников продолжается. Мотив действий стрелка пока не определен, следователи изучают содержимое его телефона. Были обысканы дом и машина стрелка, при этом были найдены "подозрительные устройства", которые были отправлены на экспертизу. Винтовка, из которой велась стрельба, была приобретена законным путем. Ранее стрелок не был известен ФБР. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240715/bayden-1959684326.html

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-15T08:29 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа