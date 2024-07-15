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Суд оправдал жителя Петербурга по обвинению в финансировании "Азова"* - РИА Новости, 15.07.2024
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20:58 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/sud-1959882025.html
Суд оправдал жителя Петербурга по обвинению в финансировании "Азова"*
Суд оправдал жителя Петербурга по обвинению в финансировании "Азова"* - РИА Новости, 15.07.2024
Суд оправдал жителя Петербурга по обвинению в финансировании "Азова"*
Первый Западный окружной военный суд оправдал жителя Санкт-Петербурга по обвинению в финансировании украинского военизированного националистического объединения РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T20:58
2024-07-15T20:58
происшествия
россия
санкт-петербург
батальон "азов"*
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд оправдал жителя Санкт-Петербурга по обвинению в финансировании украинского военизированного националистического объединения "Азов"*, признанного террористической организацией и запрещенного в РФ, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. Как написала Лебедева, Игорь Сиомик обвинялся в финансировании террористической организации "Азов"* (часть 1 статьи 205 УК РФ), а также в незаконном создании юридического лица (пункт "б" части 2 статьи 173 УК РФ). Так, органами предварительного следствия Сиомик обвинялся в том, что не позднее 1 ноября 2022 года, будучи сторонником радикальных националистических организаций, по своей инициативе начал переписываться в мессенджере с неустановленным лицом, достоверно зная, что это участник "Азова"*, признанного в РФ террористической организацией. "Далее Сиомик встретился с неустановленным лицом, от которого получил денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые внес 01.11.2022 на свой банковский счет. В дальнейшем, с 11 часов 20 минут 01.11.2022 по 16 часов 51 минуту 26.01.2023, Сиомик получил на счет еще 110 000 рублей, после чего на 130 000 рублей оказал финансовую помощь "Азову"*, - рассказала руководитель судебной пресс-службы о версии следствия. Суд допросил свидетелей, а также проанализировал денежные переводы фигуранта. В частности, жена Сиомика сообщила, что регулярно передавала мужу заработанные наличные деньги для внесения на карту для оплаты различных бытовых нужд. Зимой 2023 года Сиомик в присутствии супруги продал свою банковскую карту неизвестному, поскольку нуждался в деньгах. При этом в личном кабинете он изменил номер телефона для привязки карты. По данным оператора связи, этот номер, который указал Сиомику покупатель карты, принадлежит гражданину Молдавии. Также Военный суд пришел к выводу о том, что Сиомик физически не мог совершить денежный перевод, который ему вменяется. "Телефон был на улице Верхне-Каменская, а перевод с карты осуществлен в районе улице Дибуновской. Расстояние между точками - 5,81 километра", - пояснила Лебедева. "Суд оправдал Сиомика по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ ввиду отсутствия состава, признав за ним право на реабилитацию. За незаконное образование юридического лица суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года восемь месяцев в колонии-поселении и, с учетом содержания под стражей, освободил фигуранта в связи с поглощением назначенного судом наказания временем нахождения под стражей", - заключила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга. По ее словам, Сиомик был немедленно освобожден из-под стражи в зале суда.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240620/uchitel-1954348072.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, батальон "азов"*, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Батальон "Азов"*, Вооруженные силы Украины
Суд оправдал жителя Петербурга по обвинению в финансировании "Азова"*

Суд в Петербурге оправдал местного жителя по обвинению в финансировании "Азова"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд оправдал жителя Санкт-Петербурга по обвинению в финансировании украинского военизированного националистического объединения "Азов"*, признанного террористической организацией и запрещенного в РФ, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
Как написала Лебедева, Игорь Сиомик обвинялся в финансировании террористической организации "Азов"* (часть 1 статьи 205 УК РФ), а также в незаконном создании юридического лица (пункт "б" части 2 статьи 173 УК РФ).
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Так, органами предварительного следствия Сиомик обвинялся в том, что не позднее 1 ноября 2022 года, будучи сторонником радикальных националистических организаций, по своей инициативе начал переписываться в мессенджере с неустановленным лицом, достоверно зная, что это участник "Азова"*, признанного в РФ террористической организацией.
"Далее Сиомик встретился с неустановленным лицом, от которого получил денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые внес 01.11.2022 на свой банковский счет. В дальнейшем, с 11 часов 20 минут 01.11.2022 по 16 часов 51 минуту 26.01.2023, Сиомик получил на счет еще 110 000 рублей, после чего на 130 000 рублей оказал финансовую помощь "Азову"*, - рассказала руководитель судебной пресс-службы о версии следствия.
Суд допросил свидетелей, а также проанализировал денежные переводы фигуранта. В частности, жена Сиомика сообщила, что регулярно передавала мужу заработанные наличные деньги для внесения на карту для оплаты различных бытовых нужд. Зимой 2023 года Сиомик в присутствии супруги продал свою банковскую карту неизвестному, поскольку нуждался в деньгах.
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При этом в личном кабинете он изменил номер телефона для привязки карты. По данным оператора связи, этот номер, который указал Сиомику покупатель карты, принадлежит гражданину Молдавии.
Также Военный суд пришел к выводу о том, что Сиомик физически не мог совершить денежный перевод, который ему вменяется.
"Телефон был на улице Верхне-Каменская, а перевод с карты осуществлен в районе улице Дибуновской. Расстояние между точками - 5,81 километра", - пояснила Лебедева.
"Суд оправдал Сиомика по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ ввиду отсутствия состава, признав за ним право на реабилитацию. За незаконное образование юридического лица суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года восемь месяцев в колонии-поселении и, с учетом содержания под стражей, освободил фигуранта в связи с поглощением назначенного судом наказания временем нахождения под стражей", - заключила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга.
По ее словам, Сиомик был немедленно освобожден из-под стражи в зале суда.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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