https://ria.ru/20240715/stroyka-1959820417.html
На стройке в Чечне взорвались газовые баллоны
На стройке в Чечне взорвались газовые баллоны - РИА Новости, 15.07.2024
На стройке в Чечне взорвались газовые баллоны
Дагестанские рабочие есть среди пострадавших и погибших в результате взрыва газовых баллонов на стройплощадке в Чечне, сообщилв своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:54
2024-07-15T16:54
2024-07-15T16:59
происшествия
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Дагестанские рабочие есть среди пострадавших и погибших в результате взрыва газовых баллонов на стройплощадке в Чечне, сообщилв своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов."Трагедия в братской Чечне. По предварительной информации, в результате взрыва газовых баллонов на крупной стройплощадке пострадали 22 человека, пятеро рабочих погибли. Среди них есть наши земляки", - написал Меликов.В пресс-службе главы Дагестана уточнили РИА Новости, что дагестанцы есть как среди погибших, так и среди пострадавших.
https://ria.ru/20240715/samolet-1959808562.html
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происшествия, сергей меликов
Происшествия, Сергей Меликов
На стройке в Чечне взорвались газовые баллоны
На стройке в Чечне взорвались газовые баллоны, есть пострадавшие и погибшие