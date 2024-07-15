https://ria.ru/20240715/stroyka-1959820417.html

На стройке в Чечне взорвались газовые баллоны

На стройке в Чечне взорвались газовые баллоны - РИА Новости, 15.07.2024

На стройке в Чечне взорвались газовые баллоны

Дагестанские рабочие есть среди пострадавших и погибших в результате взрыва газовых баллонов на стройплощадке в Чечне, сообщилв своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:54

2024-07-15T16:54

2024-07-15T16:59

происшествия

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Дагестанские рабочие есть среди пострадавших и погибших в результате взрыва газовых баллонов на стройплощадке в Чечне, сообщилв своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов."Трагедия в братской Чечне. По предварительной информации, в результате взрыва газовых баллонов на крупной стройплощадке пострадали 22 человека, пятеро рабочих погибли. Среди них есть наши земляки", - написал Меликов.В пресс-службе главы Дагестана уточнили РИА Новости, что дагестанцы есть как среди погибших, так и среди пострадавших.

https://ria.ru/20240715/samolet-1959808562.html

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2024

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происшествия, сергей меликов