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На стройке в Чечне взорвались газовые баллоны - РИА Новости, 15.07.2024
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16:54 15.07.2024 (обновлено: 16:59 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/stroyka-1959820417.html
На стройке в Чечне взорвались газовые баллоны
На стройке в Чечне взорвались газовые баллоны - РИА Новости, 15.07.2024
На стройке в Чечне взорвались газовые баллоны
Дагестанские рабочие есть среди пострадавших и погибших в результате взрыва газовых баллонов на стройплощадке в Чечне, сообщилв своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:54
2024-07-15T16:59
происшествия
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Дагестанские рабочие есть среди пострадавших и погибших в результате взрыва газовых баллонов на стройплощадке в Чечне, сообщилв своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов."Трагедия в братской Чечне. По предварительной информации, в результате взрыва газовых баллонов на крупной стройплощадке пострадали 22 человека, пятеро рабочих погибли. Среди них есть наши земляки", - написал Меликов.В пресс-службе главы Дагестана уточнили РИА Новости, что дагестанцы есть как среди погибших, так и среди пострадавших.
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происшествия, сергей меликов
Происшествия, Сергей Меликов
На стройке в Чечне взорвались газовые баллоны

На стройке в Чечне взорвались газовые баллоны, есть пострадавшие и погибшие

© Кадр видео очевидцаДорога рядом с местом взрыва на строительной площадке в Чечне
Дорога рядом с местом взрыва на строительной площадке в Чечне - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Кадр видео очевидца
Дорога рядом с местом взрыва на строительной площадке в Чечне
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Дагестанские рабочие есть среди пострадавших и погибших в результате взрыва газовых баллонов на стройплощадке в Чечне, сообщилв своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.
"Трагедия в братской Чечне. По предварительной информации, в результате взрыва газовых баллонов на крупной стройплощадке пострадали 22 человека, пятеро рабочих погибли. Среди них есть наши земляки", - написал Меликов.
В пресс-службе главы Дагестана уточнили РИА Новости, что дагестанцы есть как среди погибших, так и среди пострадавших.
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ПроисшествияСергей Меликов
 
 
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