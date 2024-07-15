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"Разбрасывают неизвестное вещество". С чем столкнулись в Югре - РИА Новости, 15.07.2024
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08:00 15.07.2024 (обновлено: 08:05 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/sobaki-1959322002.html
"Разбрасывают неизвестное вещество". С чем столкнулись в Югре
"Разбрасывают неизвестное вещество". С чем столкнулись в Югре - РИА Новости, 15.07.2024
"Разбрасывают неизвестное вещество". С чем столкнулись в Югре
Зоозащитники в ХМАО отчаялись бороться за жизни собак в городе Лангепасе. С 2021-го там не прекращаются массовые убийства животных — их травят и расстреливают,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:00
2024-07-15T08:05
лангепас
зоозащита
волонтеры
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Дарья Юдкина. Зоозащитники в ХМАО отчаялись бороться за жизни собак в городе Лангепасе. С 2021-го там не прекращаются массовые убийства животных — их травят и расстреливают, над ними издеваются. Жалобы властям не дают результата. РИА Новости разбиралось в ситуации."Доказательств не было"В декабре 2021-го горожане стали находить на улицах города трупы собак. Волонтеры уверены, что животные погибли от яда, который разбросали по городу, перемешав с едой.Кроме бездомных тогда стали умирать и домашние питомцы. "Отраву закидывали даже за заборы на участки. Рассчитывали, что кто-нибудь обязательно съест. И жертвы были", — рассказывает РИА Новости общественный инспектор в области обращения с животными в Лангепасе Галина Федосеева.Волонтеры тогда обращались в администрацию города и полицию, однако добиться расследования и возбуждения уголовных дел так и не удалось. &quot;Мы подавали заявления по каждому случаю, но нам приходили отказы по причине отсутствия состава преступления&quot;, — говорит Федосеева.На этом убийства не прекратились. В 2022-м собак стали отстреливать. "Я написал заявление в полицию, предоставил извлеченную из животного дробь. Но в итоге ни в одном документе это не отразили, а уголовное дело завели только спустя полтора года. Заявителя об этом не уведомили. И конечно, никаких записей с камер или других доказательств уже не было", — объясняет зоозащитник Ярослав Сацукевич. Уголовное дело в итоге приостановили, потому что найти виновного не смогли.РИА Новости направило запрос в УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре об обращениях граждан и проведении проверок по фактам жестокого обращения с животными. На момент публикации ответа не поступило.Многие из отравленных и расстрелянных псов, по словам очевидцев, чипированы, а значит, угрозы не представляют. Однако даже если животных забирают в приюты, это не гарантирует им безопасность."До приюта не доезжают"В ХМАО программу ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск) реализуют, но на весь регион работают лишь десять муниципальных приютов. Еще 18 учреждений — частные.В Лангепасе муниципального приюта нет. Ближайший — в 97 километрах, в Нижневартовске. Оттуда же приезжает служба отлова. ИП Матвеев Александр Николаевич ведет деятельность в большинстве крупных городов ХМАО уже несколько лет. Только с начала 2024-го он заключил шесть контрактов на общую сумму более десяти миллионов рублей, в том числе и с администрацией Лангепаса.Есть и действующие с прошлого года договоры — например, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Нижневартовска выделил Матвееву 17 миллионов рублей.Несмотря на это, по словам зоозащитников, большинство отловленных псов в приюты даже не попадают. "Волонтеры неоднократно видели в машине отловщиков усыпляющий препарат, применение которого запрещено. Они также не соблюдают дозировки, из-за чего животные просто умирают от остановки сердца", — говорит Галина Федосеева.В приютах тоже надолго не задерживаются. По словам зоозащитников, информацию об отловленных собаках на сайт выкладывают с задержкой и зачастую она неправдоподобна. &quot;Я присутствовала на отловах и видела, каких собак забирали. В итоге о них три дня не публиковали информацию, а когда выложили, то это были другие животные&quot;, — объясняет Федосеева.В отчетной документации предпринимателя сказано, что за май 2024-го в приюте погибли 73 собаки. Исходя из документов, животные поступают в приют клинически здоровыми, однако через некоторое время умирают. Причины смерти у всех схожие: гепатит, энтерит или панкреатит.Руководит приютом по доверенности Евгений Шлеин (РИА Новости не удалось с ним связаться). Ранее он отлавливал безнадзорных в Свердловской области и местные волонтеры неоднократно обвиняли его в жестоком обращении с животными. Так, в 2016-м он даже напал на журналистов телекомпании "Ермак", которые хотели снять репортаж о содержании питомцев в ООО "Универсалремонт". За это Шлеин получил полтора года условно."Дворцы для бездомных"В мае 2023-го в Югре утвердили законопроект об эвтаназии бездомных животных. Он вступит в силу в 2025-м.В тексте указано, что в пунктах временного содержания отловленные питомцы будут содержаться до наступления естественной смерти либо передачи новым владельцам. Умерщвлять их разрешено только в случаях "тяжелой болезни, травмирования или немотивированной агрессии" спустя десять дней карантина.Однако доказать, что животное усыпили обоснованно, будет сложно. С подобными пробелами в законе уже столкнулись в Бурятии, где раньше всех узаконили эвтаназию.В ХМАО давно говорят о проблеме с уличными собаками. В октябре 2023-го на тот момент губернатор Наталья Комарова на встрече с жителями Нягани заявила, что появление бродячих собак — вина хозяев, а "дворцы" для бездомных никто строить не будет.&quot;Животные без хозяина не появляются из ниоткуда. Посмотрите сами на себя, — ответила Комарова на вопрос местной жительницы о проблеме. — Это моя собака? Это я ее бросила? Это вы ее бросили. Вот теперь подберите ее и пристройте&quot;."Трупы появились весной"Зоозащитники Лангепаса говорят, что у горожан после многочисленных обращений в инстанции уже опустились руки. &quot;Мы писали даже в приемную президента и Генеральную прокуратуру, однако ответа не последовало&quot;, — рассказывает местный житель Ярослав Сацукевич.Сейчас, даже если пропадают домашние животные, заявления в полицию местные не пишут — знают, что это не поможет. "Зимой последних собак добили отравлениями. Весной, когда снег растаял, на улицах появилось множество трупов", — говорит волонтер Арина Альховик.Немногочисленные животные, оставшиеся на улицах города, быстро пропадают. "Стоит разместить объявление в сообществе о том, что где-нибудь щенята появились, через несколько дней их там уже нет. Избавляются от всех очень быстро", — уверяет Галина Федосеева.Зоозащитники считают, что убийства собак — системное явление. И призывают действовать куда более гуманным и эффективным способом — благо примеров в других регионах более чем достаточно.
https://ria.ru/20240202/korovy-1924861152.html
https://ria.ru/20240126/sobaki-1923500326.html
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лангепас, зоозащита, волонтеры
Лангепас, зоозащита, Волонтеры
"Разбрасывают неизвестное вещество". С чем столкнулись в Югре

Зоозащитники в Лангепасе три года добиваются возбуждения дел за убийства собак

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Дарья Юдкина. Зоозащитники в ХМАО отчаялись бороться за жизни собак в городе Лангепасе. С 2021-го там не прекращаются массовые убийства животных — их травят и расстреливают, над ними издеваются. Жалобы властям не дают результата. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Доказательств не было"

В декабре 2021-го горожане стали находить на улицах города трупы собак. Волонтеры уверены, что животные погибли от яда, который разбросали по городу, перемешав с едой.
Кроме бездомных тогда стали умирать и домашние питомцы. "Отраву закидывали даже за заборы на участки. Рассчитывали, что кто-нибудь обязательно съест. И жертвы были", — рассказывает РИА Новости общественный инспектор в области обращения с животными в Лангепасе Галина Федосеева.
Волонтеры тогда обращались в администрацию города и полицию, однако добиться расследования и возбуждения уголовных дел так и не удалось.
© Фото из личного архива Ярослава СацукевичаСобака восстанавливается после отравления на улице
Собака восстанавливается после отравления на улице - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото из личного архива Ярослава Сацукевича
Собака восстанавливается после отравления на улице
«

"Мы подавали заявления по каждому случаю, но нам приходили отказы по причине отсутствия состава преступления", — говорит Федосеева.

На этом убийства не прекратились. В 2022-м собак стали отстреливать. "Я написал заявление в полицию, предоставил извлеченную из животного дробь. Но в итоге ни в одном документе это не отразили, а уголовное дело завели только спустя полтора года. Заявителя об этом не уведомили. И конечно, никаких записей с камер или других доказательств уже не было", — объясняет зоозащитник Ярослав Сацукевич. Уголовное дело в итоге приостановили, потому что найти виновного не смогли.
РИА Новости направило запрос в УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре об обращениях граждан и проведении проверок по фактам жестокого обращения с животными. На момент публикации ответа не поступило.
© Фото из личного архива Ярослава СацукевичаСпасенная волонтерами после выстрела дробью собака
Спасенная волонтерами после выстрела дробью собака
Спасенная волонтерами после выстрела дробью собака
© Фото из личного архива Ярослава Сацукевича
1 из 3
© Фото из личного архива Ярослава Сацукевича

Рентген-снимок головы собаки, в которую выстрелили дробью живодеры

Рентген снимок головы собаки, в которую выстрелили дробью живодеры

Рентген-снимок головы собаки, в которую выстрелили дробью живодеры

© Фото из личного архива Ярослава Сацукевича
2 из 3
© Фото из личного архива Ярослава СацукевичаДробь, извлеченная из тела собаки
Дробь, извлеченная из тела собаки
Дробь, извлеченная из тела собаки
© Фото из личного архива Ярослава Сацукевича
3 из 3
Спасенная волонтерами после выстрела дробью собака
© Фото из личного архива Ярослава Сацукевича
1 из 3

Рентген-снимок головы собаки, в которую выстрелили дробью живодеры

© Фото из личного архива Ярослава Сацукевича
2 из 3
Дробь, извлеченная из тела собаки
© Фото из личного архива Ярослава Сацукевича
3 из 3
Многие из отравленных и расстрелянных псов, по словам очевидцев, чипированы, а значит, угрозы не представляют. Однако даже если животных забирают в приюты, это не гарантирует им безопасность.

"До приюта не доезжают"

В ХМАО программу ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск) реализуют, но на весь регион работают лишь десять муниципальных приютов. Еще 18 учреждений — частные.
В Лангепасе муниципального приюта нет. Ближайший — в 97 километрах, в Нижневартовске. Оттуда же приезжает служба отлова. ИП Матвеев Александр Николаевич ведет деятельность в большинстве крупных городов ХМАО уже несколько лет. Только с начала 2024-го он заключил шесть контрактов на общую сумму более десяти миллионов рублей, в том числе и с администрацией Лангепаса.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПойманные беспризорные собаки в кузове микроавтобуса
Пойманные беспризорные собаки в кузове микроавтобуса общественной благотворительной организации Бездомный пёс во время рейда по отлову бродячих животных в Красноярске - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пойманные беспризорные собаки в кузове микроавтобуса
Есть и действующие с прошлого года договоры — например, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Нижневартовска выделил Матвееву 17 миллионов рублей.
Несмотря на это, по словам зоозащитников, большинство отловленных псов в приюты даже не попадают. "Волонтеры неоднократно видели в машине отловщиков усыпляющий препарат, применение которого запрещено. Они также не соблюдают дозировки, из-за чего животные просто умирают от остановки сердца", — говорит Галина Федосеева.
Волонтеры вызвали на место содержания животных полицию - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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В приютах тоже надолго не задерживаются. По словам зоозащитников, информацию об отловленных собаках на сайт выкладывают с задержкой и зачастую она неправдоподобна.
«

"Я присутствовала на отловах и видела, каких собак забирали. В итоге о них три дня не публиковали информацию, а когда выложили, то это были другие животные", — объясняет Федосеева.

В отчетной документации предпринимателя сказано, что за май 2024-го в приюте погибли 73 собаки. Исходя из документов, животные поступают в приют клинически здоровыми, однако через некоторое время умирают. Причины смерти у всех схожие: гепатит, энтерит или панкреатит.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВетеринарная станция и приют для бродячих собак
Ветеринарная станция и приют для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Ветеринарная станция и приют для бродячих собак
Руководит приютом по доверенности Евгений Шлеин (РИА Новости не удалось с ним связаться). Ранее он отлавливал безнадзорных в Свердловской области и местные волонтеры неоднократно обвиняли его в жестоком обращении с животными. Так, в 2016-м он даже напал на журналистов телекомпании "Ермак", которые хотели снять репортаж о содержании питомцев в ООО "Универсалремонт". За это Шлеин получил полтора года условно.

"Дворцы для бездомных"

В мае 2023-го в Югре утвердили законопроект об эвтаназии бездомных животных. Он вступит в силу в 2025-м.
В тексте указано, что в пунктах временного содержания отловленные питомцы будут содержаться до наступления естественной смерти либо передачи новым владельцам. Умерщвлять их разрешено только в случаях "тяжелой болезни, травмирования или немотивированной агрессии" спустя десять дней карантина.
Однако доказать, что животное усыпили обоснованно, будет сложно. С подобными пробелами в законе уже столкнулись в Бурятии, где раньше всех узаконили эвтаназию.
© Фотохост-агентство РИА Новости/Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости/Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
В ХМАО давно говорят о проблеме с уличными собаками. В октябре 2023-го на тот момент губернатор Наталья Комарова на встрече с жителями Нягани заявила, что появление бродячих собак — вина хозяев, а "дворцы" для бездомных никто строить не будет.
«

"Животные без хозяина не появляются из ниоткуда. Посмотрите сами на себя, — ответила Комарова на вопрос местной жительницы о проблеме. — Это моя собака? Это я ее бросила? Это вы ее бросили. Вот теперь подберите ее и пристройте".

"Трупы появились весной"

Зоозащитники Лангепаса говорят, что у горожан после многочисленных обращений в инстанции уже опустились руки.
«

"Мы писали даже в приемную президента и Генеральную прокуратуру, однако ответа не последовало", — рассказывает местный житель Ярослав Сацукевич.

Сейчас, даже если пропадают домашние животные, заявления в полицию местные не пишут — знают, что это не поможет. "Зимой последних собак добили отравлениями. Весной, когда снег растаял, на улицах появилось множество трупов", — говорит волонтер Арина Альховик.
© Фото из личного архива Ярослава СацукевичаСпасенная собака после отравления на улице
Спасенная собака после отравления на улице - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото из личного архива Ярослава Сацукевича
Спасенная собака после отравления на улице
Немногочисленные животные, оставшиеся на улицах города, быстро пропадают. "Стоит разместить объявление в сообществе о том, что где-нибудь щенята появились, через несколько дней их там уже нет. Избавляются от всех очень быстро", — уверяет Галина Федосеева.
Зоозащитники считают, что убийства собак — системное явление. И призывают действовать куда более гуманным и эффективным способом — благо примеров в других регионах более чем достаточно.
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"Смертей будет больше". В Бурятии решают судьбу самых беззащитных
26 января, 08:00
 
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