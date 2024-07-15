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В Петербурге проверят сообщение об избиении девочки одноклассниками - РИА Новости, 15.07.2024
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13:02 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/sk-1959745774.html
В Петербурге проверят сообщение об избиении девочки одноклассниками
В Петербурге проверят сообщение об избиении девочки одноклассниками - РИА Новости, 15.07.2024
В Петербурге проверят сообщение об избиении девочки одноклассниками
Следственные органы организовали проверку после публикации информации об избиении 14-летней девочки одноклассниками на пустыре в Выборгском районе... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:02
2024-07-15T13:02
происшествия
выборгский район
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Следственные органы организовали проверку после публикации информации об избиении 14-летней девочки одноклассниками на пустыре в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщил городской главк СК РФ в своем Telegram-канале. "В ходе мониторинга социальных медиа и средств массовой информации выявлена публикация об избиении подростками 14-летней девочки на пустыре у дома 1 по Тихоокеанской улице в Выборгском районе города Санкт-Петербурга. Свои действия участники нападения снимали на камеру мобильного телефона", – информирует ГСУСК. Как отмечается, по предварительным данным, у девочки произошел конфликт с одноклассниками, которые вызвали ее на пустырь для выяснения отношений. Школьница госпитализирована. "В следственном отделе по Выборгскому району проводится проверка в целях установления признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору)", – заключают в управлении.
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выборгский район
санкт-петербург
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происшествия, выборгский район, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Выборгский район, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге проверят сообщение об избиении девочки одноклассниками

СК начал проверку после публикации об избиении школьницы на пустыре в Петербурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Следственные органы организовали проверку после публикации информации об избиении 14-летней девочки одноклассниками на пустыре в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщил городской главк СК РФ в своем Telegram-канале.
«
"В ходе мониторинга социальных медиа и средств массовой информации выявлена публикация об избиении подростками 14-летней девочки на пустыре у дома 1 по Тихоокеанской улице в Выборгском районе города Санкт-Петербурга. Свои действия участники нападения снимали на камеру мобильного телефона", – информирует ГСУСК.
Как отмечается, по предварительным данным, у девочки произошел конфликт с одноклассниками, которые вызвали ее на пустырь для выяснения отношений. Школьница госпитализирована.
"В следственном отделе по Выборгскому району проводится проверка в целях установления признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору)", – заключают в управлении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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