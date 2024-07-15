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В морях ДФО проверили уровень радионуклидов после сброса воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 15.07.2024
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04:47 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/radionuklidy-1959676806.html
В морях ДФО проверили уровень радионуклидов после сброса воды с "Фукусимы"
В морях ДФО проверили уровень радионуклидов после сброса воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 15.07.2024
В морях ДФО проверили уровень радионуклидов после сброса воды с "Фукусимы"
Научно-исследовательская экспедиция судна "Академик Опарин", целью которой была оценка радиологической безопасности дальневосточных морей в связи со сбросами... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T04:47
2024-07-15T04:47
тихий океан
камчатка
курильские острова
российская академия наук
курчатовский институт
терсо
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Научно-исследовательская экспедиция судна "Академик Опарин", целью которой была оценка радиологической безопасности дальневосточных морей в связи со сбросами вод с АЭС "Фукусима", финишировала во Владивостоке в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал РИА Новости руководитель экспедиции, заведующий лабораторией физической океанологии Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичёва (ТОИ) ДВО РАН Вячеслав Лобанов, экспедиция была организована ТОИ ДВО РАН совместно с НИЦ "Курчатовский институт" и Сахалинским государственным университетом и стартовала в начале июня. "Цель экспедиции – понять, что происходит в Тихом океане в связи с начавшимся в прошлом году сливом вод, которые были накоплены на АЭС "Фукусима". По официальной информации, эти воды были очищены от всех радионуклидов, кроме трития, от которого очистить невозможно, либо слишком дорого, потому что это природный изотоп. Мы начали эти работы еще в прошлом году, обследовали район Камчатки и Курильских островов. В этом году мы обследовали большую зону к востоку от Японии - от Охотского моря до южной части района, до субтропиков", - сказал он. По его словам, на данный момент окончательные выводы о радиологической безопасности обследованных районов делать сложно, потому что анализ собранных проб требует лабораторной обработки. "Пока мы подготовили пробы, профильтровали порядка ста тонн морской воды на различные виды изотопов. Предварительно провели прямые измерения с помощью гамма-спектрометра в морской воде. Они показали, что сильного загрязнения, такого, какое могло бы угрожать безопасности пищевых продуктов или жизни человека, на данный момент нет. А вот в каких концентрациях содержатся в воде такие изотопы как тритий, стронций, цезий, бериллий, радий, мы оценим в ходе дальнейших лабораторных исследований. Пока мы увидели, что серьезных опасений по радиологической безопасности в обследованных районах нет", - сказал Лобанов. Он отметил, что лабораторный анализ собранных проб займет порядка трех месяцев и после получения результатов ученые наметят дальнейшую стратегию исследований и будут планировать новую экспедицию. Оператор АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она, как заявляется, позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024 года, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В текущем финансовом году (1 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года) ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов.
https://ria.ru/20240628/magate-1956096314.html
https://ria.ru/20240623/zemletryasenie-1954810244.html
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тихий океан
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тихий океан, камчатка, курильские острова, российская академия наук, курчатовский институт, терсо
Тихий океан, Камчатка, Курильские острова, Российская академия наук, Курчатовский институт, ТЕРСО
В морях ДФО проверили уровень радионуклидов после сброса воды с "Фукусимы"

Ученые изучили уровень радионуклидов в морях ДФО после сброса воды с "Фукусимы"

© AP Photo / Eugene HoshikoЖурналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан
Журналисты недалеко от атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Журналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Научно-исследовательская экспедиция судна "Академик Опарин", целью которой была оценка радиологической безопасности дальневосточных морей в связи со сбросами вод с АЭС "Фукусима", финишировала во Владивостоке в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказал РИА Новости руководитель экспедиции, заведующий лабораторией физической океанологии Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичёва (ТОИ) ДВО РАН Вячеслав Лобанов, экспедиция была организована ТОИ ДВО РАН совместно с НИЦ "Курчатовский институт" и Сахалинским государственным университетом и стартовала в начале июня.
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"Цель экспедиции – понять, что происходит в Тихом океане в связи с начавшимся в прошлом году сливом вод, которые были накоплены на АЭС "Фукусима". По официальной информации, эти воды были очищены от всех радионуклидов, кроме трития, от которого очистить невозможно, либо слишком дорого, потому что это природный изотоп. Мы начали эти работы еще в прошлом году, обследовали район Камчатки и Курильских островов. В этом году мы обследовали большую зону к востоку от Японии - от Охотского моря до южной части района, до субтропиков", - сказал он.
По его словам, на данный момент окончательные выводы о радиологической безопасности обследованных районов делать сложно, потому что анализ собранных проб требует лабораторной обработки.
"Пока мы подготовили пробы, профильтровали порядка ста тонн морской воды на различные виды изотопов. Предварительно провели прямые измерения с помощью гамма-спектрометра в морской воде. Они показали, что сильного загрязнения, такого, какое могло бы угрожать безопасности пищевых продуктов или жизни человека, на данный момент нет. А вот в каких концентрациях содержатся в воде такие изотопы как тритий, стронций, цезий, бериллий, радий, мы оценим в ходе дальнейших лабораторных исследований. Пока мы увидели, что серьезных опасений по радиологической безопасности в обследованных районах нет", - сказал Лобанов.
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23 июня, 06:36
Он отметил, что лабораторный анализ собранных проб займет порядка трех месяцев и после получения результатов ученые наметят дальнейшую стратегию исследований и будут планировать новую экспедицию.
Оператор АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она, как заявляется, позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024 года, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В текущем финансовом году (1 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года) ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов.
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Тихий океанКамчаткаКурильские островаРоссийская академия наукКурчатовский институтТЕРСО
 
 
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