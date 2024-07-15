https://ria.ru/20240715/podozrevaemyj-1959733439.html

Подозреваемый в покушении на Трампа снимался в рекламе, сообщили СМИ

Подозреваемый в покушении на Трампа снимался в рекламе, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.07.2024

Подозреваемый в покушении на Трампа снимался в рекламе, сообщили СМИ

Подозреваемый в совершении покушения на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс участвовал в рекламе инвестиционной компании BlackRock в 2022 году, РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:12

2024-07-15T12:12

2024-07-15T12:12

в мире

сша

пенсильвания

дональд трамп

blackrock

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покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подозреваемый в совершении покушения на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс участвовал в рекламе инвестиционной компании BlackRock в 2022 году, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании. "Крукс был одним из нескольких учащихся, которые появились на заднем плане рекламы 2022 года, ему не платили... Реклама была снята в... школе..., которую Крукс окончил в 2022 году", - говорится в сообщении агентства. При этом содержание рекламы компания не раскрыла, уточнив только, что материал будет передан властям и изъят из обращения, подчеркивается в публикации. "Покушение на бывшего президента Трампа отвратительно. Мы благодарны, что бывший президент Трамп не получил серьезных травм", - цитирует агентство заявление BlackRock. Блумберг также отмечает, что в прошлом BlackRock оказывалась под пристальным вниманием после инцидентов стрельбы в США, так как некоторые из ее фондов владеют акциями производителей оружия. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959668625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, blackrock, фбр, покушение на дональда трампа