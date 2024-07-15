https://ria.ru/20240715/pmef-1959701056.html
В Госдуме предложили ввести налоговый сбор для участников ПМЭФ
В Госдуме предложили ввести налоговый сбор для участников ПМЭФ - РИА Новости, 15.07.2024
В Госдуме предложили ввести налоговый сбор для участников ПМЭФ
Депутат ГД от фракции "Новые люди" Ксения Горячева направила обращение на имя министра финансов РФ Антона Силуанова с предложением ввести дополнительный... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:05
2024-07-15T10:05
2024-07-15T10:06
санкт-петербург
антон силуанов
пмэф
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутат ГД от фракции "Новые люди" Ксения Горячева направила обращение на имя министра финансов РФ Антона Силуанова с предложением ввести дополнительный налоговый сбор в 10% для участников крупных деловых мероприятий, в том числе ПМЭФ и Юридического форума, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность ввести дополнительный налоговый сбор в размере 10% от стоимости участия в деловых мероприятиях, из-за которых вводятся временные ограничения в движении транспорта. Дополнительные сборы с участников дорогостоящих деловых мероприятий должны быть направлены на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов культурного наследия, курортной инфраструктуры в городе проведения", - сказано в запросе. В обращении отмечается, что в период проведения ПМЭФ вводятся временные ограничения в движении транспорта, средств индивидуальной мобильности, устанавливается запрет парковки на улицах Санкт-Петербурга. Указанные ограничения увеличивают время передвижения граждан, создают неудобства и сложности для жизни жителей Санкт-Петербурга, считает Горячева. "При этом, несмотря на высокую стоимость участия в указанных деловых мероприятиях (стоимость участия в ПМЭФ в 2024 году составила 1,35 миллиона рублей, участие в международном юридическом форме стоило 300 тысяч рублей) и использование участниками инфраструктуры города, доходы от их организации не поступают в бюджет Санкт-Петербурга. Указанная несправедливость создает социальную напряженность в обществе и формирует негативное отношение граждан к участникам таких мероприятий", - уточнила автор.
https://ria.ru/20240610/forum-1951950173.html
https://ria.ru/20240608/forum-1951655361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, антон силуанов, пмэф, госдума рф, экономика
Санкт-Петербург, Антон Силуанов, ПМЭФ, Госдума РФ, Экономика
В Госдуме предложили ввести налоговый сбор для участников ПМЭФ
Депутат Горячева предложила ввести налоговый сбор для участников ПМЭФ
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутат ГД от фракции "Новые люди" Ксения Горячева направила обращение на имя министра финансов РФ Антона Силуанова с предложением ввести дополнительный налоговый сбор в 10% для участников крупных деловых мероприятий, в том числе ПМЭФ и Юридического форума, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
"В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность ввести дополнительный налоговый сбор в размере 10% от стоимости участия в деловых мероприятиях, из-за которых вводятся временные ограничения в движении транспорта. Дополнительные сборы с участников дорогостоящих деловых мероприятий должны быть направлены на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов культурного наследия, курортной инфраструктуры в городе проведения", - сказано в запросе.
В обращении отмечается, что в период проведения ПМЭФ вводятся временные ограничения в движении транспорта, средств индивидуальной мобильности, устанавливается запрет парковки на улицах Санкт-Петербурга
. Указанные ограничения увеличивают время передвижения граждан, создают неудобства и сложности для жизни жителей Санкт-Петербурга, считает Горячева.
"При этом, несмотря на высокую стоимость участия в указанных деловых мероприятиях (стоимость участия в ПМЭФ в 2024 году составила 1,35 миллиона рублей, участие в международном юридическом форме стоило 300 тысяч рублей) и использование участниками инфраструктуры города, доходы от их организации не поступают в бюджет Санкт-Петербурга. Указанная несправедливость создает социальную напряженность в обществе и формирует негативное отношение граждан к участникам таких мероприятий", - уточнила автор.