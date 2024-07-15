https://ria.ru/20240715/peterburg-1959852182.html

В Петербурге мужчина проехался на электросамокате с ребенком на плечах

В Петербурге мужчина проехался на электросамокате с ребенком на плечах - РИА Новости, 15.07.2024

В Петербурге мужчина проехался на электросамокате с ребенком на плечах

Полицейские в Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, перевозившего на электросамокате двоих детей – одного ребенка он поставил перед собой, второго посадил к... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:47

2024-07-15T18:47

2024-07-15T19:20

происшествия

санкт-петербург

россия

ирина волк

манеж

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Полицейские в Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, перевозившего на электросамокате двоих детей – одного ребенка он поставил перед собой, второго посадил к себе на плечи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк "Мои коллеги из Северной столицы разыскивают неизвестного, который у здания центрального выставочного зала "Манеж" на Исаакиевской площади в городе Санкт-Петербурге перевозил на электросамокате двоих детей, подвергая опасности их жизнь и здоровье. Одного ребенка он поставил перед собой, второго посадил к себе на плечи", - написала она в своем в своем Telegram-канале. Волк отметила, что видеозапись поездки мужчины с двумя детьми на электросамокате появилась в интернете. "После установления личности мужчина будет привлечен к предусмотренной законом ответственности", - сообщила она.

https://ria.ru/20240528/voditel-1948977669.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк, манеж