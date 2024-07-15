Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчина проехался на электросамокате с ребенком на плечах - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 15.07.2024 (обновлено: 19:20 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/peterburg-1959852182.html
В Петербурге мужчина проехался на электросамокате с ребенком на плечах
В Петербурге мужчина проехался на электросамокате с ребенком на плечах - РИА Новости, 15.07.2024
В Петербурге мужчина проехался на электросамокате с ребенком на плечах
Полицейские в Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, перевозившего на электросамокате двоих детей – одного ребенка он поставил перед собой, второго посадил к... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:47
2024-07-15T19:20
происшествия
санкт-петербург
россия
ирина волк
манеж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850112_0:0:649:366_1920x0_80_0_0_1c53203178d82ffc1317e60e52cdbad6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Полицейские в Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, перевозившего на электросамокате двоих детей – одного ребенка он поставил перед собой, второго посадил к себе на плечи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк "Мои коллеги из Северной столицы разыскивают неизвестного, который у здания центрального выставочного зала "Манеж" на Исаакиевской площади в городе Санкт-Петербурге перевозил на электросамокате двоих детей, подвергая опасности их жизнь и здоровье. Одного ребенка он поставил перед собой, второго посадил к себе на плечи", - написала она в своем в своем Telegram-канале. Волк отметила, что видеозапись поездки мужчины с двумя детьми на электросамокате появилась в интернете. "После установления личности мужчина будет привлечен к предусмотренной законом ответственности", - сообщила она.
https://ria.ru/20240528/voditel-1948977669.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850112_0:0:649:488_1920x0_80_0_0_6f49244120af69da559af517dcd8b09d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк, манеж
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ирина Волк, Манеж
В Петербурге мужчина проехался на электросамокате с ребенком на плечах

В Петербурге ищут мужчину, который ехал на электросамокате с ребенком на плечах

© Кадр видео из соцсетейМужчина едет на электросамокате с двумя детьми в Санкт-Петербурге
Мужчина едет на электросамокате с двумя детьми в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина едет на электросамокате с двумя детьми в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Полицейские в Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, перевозившего на электросамокате двоих детей – одного ребенка он поставил перед собой, второго посадил к себе на плечи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
«
"Мои коллеги из Северной столицы разыскивают неизвестного, который у здания центрального выставочного зала "Манеж" на Исаакиевской площади в городе Санкт-Петербурге перевозил на электросамокате двоих детей, подвергая опасности их жизнь и здоровье. Одного ребенка он поставил перед собой, второго посадил к себе на плечи", - написала она в своем в своем Telegram-канале.
Волк отметила, что видеозапись поездки мужчины с двумя детьми на электросамокате появилась в интернете.
«
"После установления личности мужчина будет привлечен к предусмотренной законом ответственности", - сообщила она.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
В Москве водитель сбил подростка на электросамокате
28 мая, 18:38
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияИрина ВолкМанеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала