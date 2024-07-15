Орбан призвал Мишеля возобновить дипотношения с Россией
Bild: Орбан призвал Мишеля к возобновлению дипотношений с РФ и переговорам с КНР
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю послание с призывом возобновить дипломатические отношения с Россией, пишет издание Bild.
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"В своем письме Орбан призывает к переговорам с Китаем о "мирной конференции", возобновлению дипломатических отношений с Россией и "политическому наступлению" по отношению к странам Юга, чье "уважение мы потеряли в связи с нашей позицией по войне на Украине", — говорится в публикации.
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Послание разделено на десять пунктов, его объем составляет полторы страницы формата А4. В нем Орбан приводит свою оценку, согласно которой "интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет".
В послании приводится краткая оценка недавних бесед премьера Венгрии с Владимиром Зеленским, лидерами России, Китая, Турции, а также экс-президентом Дональдом Трампом. Кроме того, в нем содержатся "некоторые предложения для рассмотрения".
Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву и встретился с Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер выразил намерение вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Орбан показал свою политическую волю к диалогу, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, хотя его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Венгерский премьер ответил на критику со стороны Борреля, сказав, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.