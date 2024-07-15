https://ria.ru/20240715/orban-1959899145.html

Орбан призвал Мишеля возобновить дипотношения с Россией

Орбан призвал Мишеля возобновить дипотношения с Россией - РИА Новости, 15.07.2024

Орбан призвал Мишеля возобновить дипотношения с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю послание с призывом возобновить дипломатические отношения с Россией, пишет издание... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T23:31

2024-07-15T23:31

2024-07-15T23:59

в мире

цены на нефть

китай

россия

украина

виктор орбан

дональд трамп

жозеп боррель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957660906_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_c87b5466614b18d612b3979e922f71da.jpg

БЕРЛИН, 15 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю послание с призывом возобновить дипломатические отношения с Россией, пишет издание Bild. "В своем письме Орбан призывает к переговорам с Китаем о "мирной конференции", возобновлению дипломатических отношений с Россией и "политическому наступлению" по отношению к странам Юга, чье "уважение мы потеряли в связи с нашей позицией по войне на Украине", — говорится в публикации.Послание разделено на десять пунктов, его объем составляет полторы страницы формата А4. В нем Орбан приводит свою оценку, согласно которой "интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет". В послании приводится краткая оценка недавних бесед премьера Венгрии с Владимиром Зеленским, лидерами России, Китая, Турции, а также экс-президентом Дональдом Трампом. Кроме того, в нем содержатся "некоторые предложения для рассмотрения".Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву и встретился с Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер выразил намерение вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Орбан показал свою политическую волю к диалогу, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, хотя его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Венгерский премьер ответил на критику со стороны Борреля, сказав, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240715/orban-1959829084.html

https://ria.ru/20240715/vengriya-1959876214.html

китай

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, китай, россия, украина, виктор орбан, дональд трамп, жозеп боррель, евросоюз, евросовет, визит орбана в россию, шарль мишель