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Орбан призвал Мишеля возобновить дипотношения с Россией - РИА Новости, 15.07.2024
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23:31 15.07.2024 (обновлено: 23:59 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/orban-1959899145.html
Орбан призвал Мишеля возобновить дипотношения с Россией
Орбан призвал Мишеля возобновить дипотношения с Россией - РИА Новости, 15.07.2024
Орбан призвал Мишеля возобновить дипотношения с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю послание с призывом возобновить дипломатические отношения с Россией, пишет издание... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T23:31
2024-07-15T23:59
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БЕРЛИН, 15 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю послание с призывом возобновить дипломатические отношения с Россией, пишет издание Bild. &quot;В своем письме Орбан призывает к переговорам с Китаем о &quot;мирной конференции&quot;, возобновлению дипломатических отношений с Россией и &quot;политическому наступлению&quot; по отношению к странам Юга, чье &quot;уважение мы потеряли в связи с нашей позицией по войне на Украине&quot;, — говорится в публикации.Послание разделено на десять пунктов, его объем составляет полторы страницы формата А4. В нем Орбан приводит свою оценку, согласно которой "интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет". В послании приводится краткая оценка недавних бесед премьера Венгрии с Владимиром Зеленским, лидерами России, Китая, Турции, а также экс-президентом Дональдом Трампом. Кроме того, в нем содержатся "некоторые предложения для рассмотрения".Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву и встретился с Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер выразил намерение вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Орбан показал свою политическую волю к диалогу, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, хотя его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Венгерский премьер ответил на критику со стороны Борреля, сказав, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
https://ria.ru/20240715/orban-1959829084.html
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в мире, цены на нефть, китай, россия, украина, виктор орбан, дональд трамп, жозеп боррель, евросоюз, евросовет, визит орбана в россию, шарль мишель
В мире, Цены на нефть, Китай, Россия, Украина, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Жозеп Боррель, Евросоюз, Евросовет, Визит Орбана в Россию, Шарль Мишель
Орбан призвал Мишеля возобновить дипотношения с Россией

Bild: Орбан призвал Мишеля к возобновлению дипотношений с РФ и переговорам с КНР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю послание с призывом возобновить дипломатические отношения с Россией, пишет издание Bild.
«

"В своем письме Орбан призывает к переговорам с Китаем о "мирной конференции", возобновлению дипломатических отношений с Россией и "политическому наступлению" по отношению к странам Юга, чье "уважение мы потеряли в связи с нашей позицией по войне на Украине", — говорится в публикации.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
Послание разделено на десять пунктов, его объем составляет полторы страницы формата А4. В нем Орбан приводит свою оценку, согласно которой "интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет".
В послании приводится краткая оценка недавних бесед премьера Венгрии с Владимиром Зеленским, лидерами России, Китая, Турции, а также экс-президентом Дональдом Трампом. Кроме того, в нем содержатся "некоторые предложения для рассмотрения".
Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву и встретился с Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер выразил намерение вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Орбан показал свою политическую волю к диалогу, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, хотя его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Венгерский премьер ответил на критику со стороны Борреля, сказав, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
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В миреЦены на нефтьКитайРоссияУкраинаВиктор ОрбанДональд ТрампЖозеп БоррельЕвросоюзЕвросоветВизит Орбана в РоссиюШарль Мишель
 
 
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