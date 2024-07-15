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Летнюю катальную горку планируется восстановить в Ораниенбауме - РИА Новости, 15.07.2024
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10:17 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/oranienbaum-1959703221.html
Летнюю катальную горку планируется восстановить в Ораниенбауме
Летнюю катальную горку планируется восстановить в Ораниенбауме - РИА Новости, 15.07.2024
Летнюю катальную горку планируется восстановить в Ораниенбауме
В Ораниенбауме планируется реконструировать Летнюю катальную горку, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:17
2024-07-15T10:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. В Ораниенбауме планируется реконструировать Летнюю катальную горку, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.&quot;В Ораниенбауме планируется реконструировать еще один исторический объект - Летнюю катальную горку&quot;, - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 11 июля отреставрированные памятники Ораниенбаума – Павильон Катальная горка и Китайский дворец посетил президент России Владимир Путин.Летняя катальная горка была частью общего грандиозного комплекса "Катальная горка", возведенного по проекту Антонио Ринальди во второй половине 18 века. Механизм и машины для летних катальных гор были сконструированы инженером А.К.Нартовым. Кроме прямого и трёх волнообразных скатов сооружение включало павильон и крытые галереи-колоннады протяженностью порядка 532 метров. Спусковая площадка располагалась на высоте в 20 метров.Первые катания в Ораниенбауме состоялись 250 лет назад. Сооружение называли "Гора для полетов", по которой гости съезжали на специальных резных и золоченых колясках, выполненных в виде "триумфальных колесниц, гондол и оседланных зверей".Ансамбль был предметом гордости Екатерины II. Местом приема иностранных гостей и "чужестранных министров". После победы в войне 1812 года русские, находясь в Париже, знакомят с этим развлечением французов. Этот культурный обмен привел к созданию феномена, получившего название "русские горки". Впоследствии исконно русская затея становится популярной не только в Европе, но и в Америке.
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санкт-петербург, петергоф (музей)
Музейные маршруты России, Санкт-Петербург, Петергоф (музей)

Летнюю катальную горку планируется восстановить в Ораниенбауме

© Фото предоставлено Музеем-заповедником "Петергоф"Ораниенбаум, Павильон "Катальная горка" в Музее-заповеднике "Петергоф"
Ораниенбаум, Павильон Катальная горка в Музее-заповеднике Петергоф - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото предоставлено Музеем-заповедником "Петергоф"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. В Ораниенбауме планируется реконструировать Летнюю катальную горку, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
«

"В Ораниенбауме планируется реконструировать еще один исторический объект - Летнюю катальную горку", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 11 июля отреставрированные памятники Ораниенбаума – Павильон Катальная горка и Китайский дворец посетил президент России Владимир Путин.
Летняя катальная горка была частью общего грандиозного комплекса "Катальная горка", возведенного по проекту Антонио Ринальди во второй половине 18 века. Механизм и машины для летних катальных гор были сконструированы инженером А.К.Нартовым. Кроме прямого и трёх волнообразных скатов сооружение включало павильон и крытые галереи-колоннады протяженностью порядка 532 метров. Спусковая площадка располагалась на высоте в 20 метров.
Музей-заповедник Царское Село - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В Царском Селе началась реставрация Пирамиды XVIII века
11 июля, 10:05
Первые катания в Ораниенбауме состоялись 250 лет назад. Сооружение называли "Гора для полетов", по которой гости съезжали на специальных резных и золоченых колясках, выполненных в виде "триумфальных колесниц, гондол и оседланных зверей".
Ансамбль был предметом гордости Екатерины II. Местом приема иностранных гостей и "чужестранных министров". После победы в войне 1812 года русские, находясь в Париже, знакомят с этим развлечением французов. Этот культурный обмен привел к созданию феномена, получившего название "русские горки". Впоследствии исконно русская затея становится популярной не только в Европе, но и в Америке.
 
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