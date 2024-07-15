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Столтенберг оценил предложение Польши сбивать ракеты над Украиной - РИА Новости, 15.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:02 15.07.2024 (обновлено: 10:03 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/nato-1959679859.html
Столтенберг оценил предложение Польши сбивать ракеты над Украиной
Столтенберг оценил предложение Польши сбивать ракеты над Украиной - РИА Новости, 15.07.2024
Столтенберг оценил предложение Польши сбивать ракеты над Украиной
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об идее Польши сбивать ракеты над Украиной заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T06:02
2024-07-15T10:03
украина
в мире
польша
россия
йенс столтенберг
борис писториус
владимир путин
нато
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об идее Польши сбивать ракеты над Украиной заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. &quot;Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую&quot;, — заявил он в эфире украинского телемарафона.Агентство Рейтер со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика ранее сообщило, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной.Глава Минобороны Германии Борис Писториус 21 мая заявлял, что ФРГ и другие западные страны не обсуждают всерьез возможность сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины, поскольку это означало бы прямое вступление в конфликт. Официальный Киев неоднократно призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.
https://ria.ru/20240715/kiev-1959671573.html
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украина, в мире, польша, россия, йенс столтенберг, борис писториус, владимир путин, нато
Украина, В мире, Польша, Россия, Йенс Столтенберг, Борис Писториус, Владимир Путин, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Столтенберг оценил предложение Польши сбивать ракеты над Украиной

Столтенберг отверг предложение Польши сбивать ракеты над Украиной

© AP Photo / Evan VucciКомплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об идее Польши сбивать ракеты над Украиной заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт.
«

"Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую", — заявил он в эфире украинского телемарафона.

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Агентство Рейтер со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика ранее сообщило, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус 21 мая заявлял, что ФРГ и другие западные страны не обсуждают всерьез возможность сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины, поскольку это означало бы прямое вступление в конфликт.
Официальный Киев неоднократно призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреПольшаРоссияЙенс СтолтенбергБорис ПисториусВладимир ПутинНАТО
 
 
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