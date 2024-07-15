https://ria.ru/20240715/nato-1959679859.html

Столтенберг оценил предложение Польши сбивать ракеты над Украиной

Столтенберг оценил предложение Польши сбивать ракеты над Украиной - РИА Новости, 15.07.2024

Столтенберг оценил предложение Польши сбивать ракеты над Украиной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об идее Польши сбивать ракеты над Украиной заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T06:02

2024-07-15T06:02

2024-07-15T10:03

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об идее Польши сбивать ракеты над Украиной заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. "Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую", — заявил он в эфире украинского телемарафона.Агентство Рейтер со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика ранее сообщило, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной.Глава Минобороны Германии Борис Писториус 21 мая заявлял, что ФРГ и другие западные страны не обсуждают всерьез возможность сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины, поскольку это означало бы прямое вступление в конфликт. Официальный Киев неоднократно призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.

https://ria.ru/20240715/kiev-1959671573.html

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украина, в мире, польша, россия, йенс столтенберг, борис писториус, владимир путин, нато