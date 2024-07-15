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Столтенберг оценил предложение Польши сбивать ракеты над Украиной
Столтенберг оценил предложение Польши сбивать ракеты над Украиной - РИА Новости, 15.07.2024
Столтенберг оценил предложение Польши сбивать ракеты над Украиной
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об идее Польши сбивать ракеты над Украиной заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T06:02
2024-07-15T06:02
2024-07-15T10:03
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об идее Польши сбивать ракеты над Украиной заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. "Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую", — заявил он в эфире украинского телемарафона.Агентство Рейтер со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика ранее сообщило, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной.Глава Минобороны Германии Борис Писториус 21 мая заявлял, что ФРГ и другие западные страны не обсуждают всерьез возможность сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины, поскольку это означало бы прямое вступление в конфликт. Официальный Киев неоднократно призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.
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Украина, В мире, Польша, Россия, Йенс Столтенберг, Борис Писториус, Владимир Путин, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Столтенберг оценил предложение Польши сбивать ракеты над Украиной
Столтенберг отверг предложение Польши сбивать ракеты над Украиной