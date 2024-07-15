https://ria.ru/20240715/mask-1959809597.html

Маск после покушения на Трампа задумался о создании летающих доспехов

Маск после покушения на Трампа задумался о создании летающих доспехов - РИА Новости, 15.07.2024

Маск после покушения на Трампа задумался о создании летающих доспехов

Американский предприниматель Илон Маск после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа заявил, что, возможно, настало время создавать "летающие... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:30

2024-07-15T16:30

2024-07-15T16:54

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа заявил, что, возможно, настало время создавать "летающие металлические доспехи". "Возможно, пришло время создать эти летающие металлические доспехи", - написал Маск в социальной сети X, отвечая на пост пользователя, написавшего, что предпринимателю "тоже лучше усилить безопасность". В комментариях под постом Маска пользователи начали публиковать фотографии с изображением Железного человека - супергероя из вселенной Marvel. Некоторые сопроводили комментарии к посту фотографиями самого Маска в костюме Железного человека. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/lichnost-1959640784.html

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в мире, технологии, сша, пенсильвания, дональд трамп, илон маск, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа