https://ria.ru/20240715/lidery-1959629518.html

Почему либеральные лидеры Запада ездят на велосипедах, не боясь покушений

Почему либеральные лидеры Запада ездят на велосипедах, не боясь покушений - РИА Новости, 15.07.2024

Почему либеральные лидеры Запада ездят на велосипедах, не боясь покушений

Покушение на Дональда Трампа породило дискуссию об угрозе для современных политиков в разных частях мира. Причем лидер нидерландской партии "За свободу" Герт... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T08:00

2024-07-15T08:00

2024-07-15T08:03

в мире

нидерланды

франция

украина

герт вилдерс

дональд трамп

эммануэль макрон

нато

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Покушение на Дональда Трампа породило дискуссию об угрозе для современных политиков в разных частях мира. Причем лидер нидерландской партии "За свободу" Герт Вилдерс указал на "партийность" этой угрозы. Он написал: "Риторика ненависти, исходящая от многих левых политиков и СМИ, которые называют правых политиков расистами и нацистами, не обходится без последствий. Они играют с огнем". Лидер партии, занявшей первое место на прошлогодних выборах в Нидерландах, призвал усилить безопасность именно правых политиков на Западе.Вилдерс прекрасно знает, о чем говорит. На протяжении уже двух десятилетий он вынужден жить в доме с пуленепробиваемыми стеклами, передвигаться в бронированных автомобилях, ходить на теледебаты в бронежилете. В то время как Марк Рютте, вплоть до недавнего времени бывший премьером Нидерландов, любил прогуливаться к своей резиденции практически без охраны и на дебаты с тем же Вилдерсом мог выйти в легкой рубашке. Ему и другим либеральным политикам страны никогда всерьез ничего не угрожало. И все это называется демократией!Причем само понятие демократии за последние годы как-то на глазах трансформировалось и стало уж больно широким. К примеру, на прошедшем на прошлой неделе саммите НАТО немало слов было сказано о том, что этот альянс находится на передовой нынешней "битвы между демократией и авторитаризмом". Само собой, НАТО является защитником этой самой демократии.Очень показательно в этой связи, что в рамках саммита произошла встреча Владимира Зеленского и премьера Нидерландов Дика Схоофа. Первый, как все мы помним, вообще отменил в своей стране всякие выборы и занимает пост президента Украины вопреки истекшему сроку конституционных полномочий. Второй недавно назначен на пост главы правительства, не будучи вообще никем избранным. И что с того, что относительное большинство избирателей этой страны проголосовали именно за партию Вилдерса? Тому как раз "глубинное государство" отказало в праве входить в правительство. Вот вам и демократия!Похожую картину мы сейчас наблюдаем во Франции, где коалиция левых сил во главе с лидером "Непокорной Франции" Жан-Люком Меланшоном заняла на недавних выборах первое место. И что делает президент страны Эммануэль Макрон, чья политическая сила еле-еле дотянула до второго места, да и то за счет плеча, которое перед вторым туром подставили ей леваки? Присмотревшись к опыту голландцев, он пытается просто-напросто подменить неудобные для него результаты голосования!В своем открытом письме Макрон призвал создать широкую коалицию из республиканских сил, исключив из нее крайне правых и крайне левых. То есть фактически президент Франции предлагает расколоть левый блок, занявший первое место, исключить партию Меланшона из будущей коалиции и сформировать правительство из макронистов, республиканцев и части левых. И плевать на то, что французские избиратели не голосовали за этот расклад.Неслучайно лидер правых Франции Марин Ле Пен назвала маневр Макрона "недостойным цирком". А лидер левых Меланшон заявил: "Макрон отверг результаты выборов, как будто бы они не состоялись". И прямо обвинил президента в "перевороте".Заметьте, на саммите НАТО и Макрон, и Схооф, и Зеленский, наплевавшие в своих странах на результаты выборов или вообще их отменившие, радостно обнимались с лидерами Запада и горячо выступали в защиту "демократических ценностей". В то же время изгоем стал премьер Венгрии Виктор Орбан, уже много лет убедительно выигрывающий на выборах, демократичность которых никто никогда не подвергал сомнениям.И это не мешало западной прессе писать об Орбане как об "автократе" и "enfant terrible (ужасном ребенке) альянса". Хиллари Клинтон публично осудила Дональда Трампа за встречу с венгерским премьером, написав: "Ужасно видеть, как лидер мейнстримной американской партии объединяется с иностранными автократами вроде Виктора Орбана". Где, почему, с каких пор лидер европейской страны, победивший на абсолютно честных демократических выборах, стал "автократом", никто пояснять не собирается. Просто с некоторых пор Запад перестала устраивать политика Орбана — его отказ следовать "единственно правильной линии партии", то есть несоответствие тем самым "правилам", на которых основан западный мир.На днях Владимир Путин, выступая на Парламентском форуме БРИКС, в который раз коснулся этих "правил", охарактеризовав поведение западных лидеров: "Действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, они сегодня стремятся зафиксировать некий "порядок" на своих так называемых правилах, которые никто не видел, никто не обсуждал и никто никогда не принимал. Такие правила пишутся или корректируются каждый раз заново — под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным и присвоил себе право диктовать свою волю другим".В этом, собственно, и заключается подход к определению, кто на сегодняшний день назначен "автократом", а кто — "демократом". От мнения народа, от демократичности выборов и даже от наличия или отсутствия таковых в той или иной стране это давно уже не зависит. Нельзя сказать, что это что-то новое. Давайте вспомним, как в былые времена ту же НАТО основывали такие диктаторы, как португалец Антониу ди Салазар. И никого на Западе это совершенно не волновало, поскольку диктовалось необходимостью борьбы с коммунизмом.Однако с тех пор все-таки произошли некие изменения. И на протяжении длительного времени, при сохранении лицемерных двойных стандартов Запада, тем не менее хотя бы в Европе создавали видимость наличия каких-то демократических процедур. Сейчас, когда мир снова вступил в острую фазу борьбы за отказ от однополярности, мы видим, как на наших глазах Запад снова меняет правила, причем уже для своих внутренних игроков. Чем дальше, тем больше мы будем видеть совершенный отказ от демократических процедур в "мире, основанном на правилах". Потому что, с точки зрения Запада, цель оправдывает средства.И в этой связи покушения на Трампа, Фицо, Вилдерса или Ле Пен — на тех, кто не вписывается в понимание "правильного" миропорядка, станут обыденностью Запада. В то время как либеральные лидеры мейнстрима будут продолжать ходить на дебаты в легких рубашках и ездить на велосипедах без охраны. Им-то в этом мире ничего не угрожает. Поскольку мир этот создан был именно для них.

https://ria.ru/20240713/nato-1959382614.html

https://ria.ru/20240712/podarok-1959075319.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html

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Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-15T08:00 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

в мире, нидерланды, франция, украина, герт вилдерс, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, брикс, покушение на дональда трампа, аналитика