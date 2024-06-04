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Конспирологи оказались правы: глубинное государство вышло из тени - РИА Новости, 04.06.2024
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08:00 04.06.2024 (обновлено: 08:03 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/niderlandy-1950014251.html
Конспирологи оказались правы: глубинное государство вышло из тени
Конспирологи оказались правы: глубинное государство вышло из тени - РИА Новости, 04.06.2024
Конспирологи оказались правы: глубинное государство вышло из тени
В ближайшие дни в Нидерландах, считающихся "самой либеральной страной в мире", появится новый премьер-министр. Таким образом, завершается более чем полугодовая... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T08:00
2024-06-04T08:03
аналитика
нидерланды
герт вилдерс
гаага
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950257039_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_1310402c0a613f8eccfe5b1b3f5584aa.jpg
В ближайшие дни в Нидерландах, считающихся "самой либеральной страной в мире", появится новый премьер-министр. Таким образом, завершается более чем полугодовая сага, в ходе которой победители ноябрьских выборов пытались сформировать по их итогам правительство. Самое поразительное в этой истории — тот факт, что премьером в итоге станет человек, который не имеет к этим выборам вообще никакого отношения! Попросту говоря, выбор миллионов голландских избирателей просто проигнорировали. И теперь срочно пытаются изобразить всеобщее одобрение этой идеи.На протяжении многих десятилетий в Нидерландах складывалась довольно запутанная многопартийная система, которую тем не менее ставили в пример всему миру. Там давно уже нет партии, которая претендует на абсолютное большинство. Но сложился определенный консенсус: премьером становился, как правило, лидер той партии, которая получала относительное большинство и в ходе долгих переговоров могла сформировать коалицию по итогам выборов. То есть можно было теоретически занять первое место, но не попасть в правительство, если вторая партия умудрялась получить поддержку большинства депутатов в парламенте. В последний раз партия, занявшая второе место, формировала правительство по итогам выборов 1982 года. Но повторимся: всегда премьером становился лидер той партии, которая имела больше мандатов в правящей коалиции, — таким образом, выбор избирателей всегда учитывался.Как известно, в ноябре минувшего года европейский истеблишмент был потрясен до основания в связи с тем, что уверенное первое место в этой либеральной стране заняла несистемная антиисламская и антимигрантская Партия за свободу (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом. Западные СМИ тогда просто сходили с ума, рассказывая о "победе Путина" в Нидерландах.Но мейнстрим быстро собрался с силами. Сначала либеральные партии, согласившиеся на коалицию со своим заклятым противником, выставили условием отсутствие в правительстве самого Вилдерса. А теперь коалиция объявила, что премьером станет 67-летний чиновник Дик Схооф. Причем не простой чиновник! Схооф с 90-х прошел всю иерархическую лестницу в глубине голландских спецслужб и госструктур, занимающихся безопасностью. В 2000-е он возглавлял Национальную службу по борьбе с терроризмом, Службу общей разведки и безопасности (всесильную в стране тайную службу AIVD), стал высшим госслужащим в Министерстве юстиции и безопасности Нидерландов.Достигнув всех возможных для госчиновника вершин, Схооф собирался этой весной уйти на пенсию. И вдруг ни разу никем не избиравшийся бюрократ, сделавший всю свою карьеру в тени, выталкивается на вершину голландской политики и почти наверняка займет должность, которая до сих пор предназначалась для лидеров общественного мнения. Голландские комментаторы в этой связи справедливо замечают: "Впервые у нас будет премьер, который знает о каждом из нас больше, чем мы о нем".Причем многие отмечают, что Схооф имеет досье на всех лидеров политических партий Нидерландов. В свое время его спецслужба обвинялась в том, что следила за гражданами, используя липовые аккаунты в соцсетях. Газета NRC напоминает, что службы Схоофа отвечали, с одной стороны, за охрану Вилдерса, с другой — следили за ним, подозревая, в частности, в сотрудничестве с Россией.То есть о руководителе самой крупной партии коалиции новый премьер будет знать больше, чем кто бы то ни было. Как, собственно, и о других лидерах. Социолог из Амстердамского университета Лоренц Бейс проанализировал язык тела во время встреч Схоофа с руководителями фракций и пришел к выводу: "Они его боятся. В какой нереальной ситуации мы оказались". "Раньше правительство контролировало спецслужбы, теперь спецслужбы контролируют правительство. К этому надо привыкнуть", — пишет популярный в Нидерландах блогер Ян Хоммель.Действительно, все, что писали конспирологи всех мастей о глубинном государстве (Deep State) на Западе, вдруг оказалось вовсе и не конспирологией. Известный писатель Дэвид Айк, являющийся классиком среди современных западных конспирологов и автором невероятных теорий Deep State, теперь выглядит вполне резонным, когда говорит: "Нидерланды — новый шаблон для каждой страны: неизбранный руководитель шпионской службы на посту премьер-министра и преследование избранных политиков за их разоблачения. Технократическая тирания проявилась в фальшивой "либеральной демократии". Айк и иные западные конспирологи теперь указывают на Гаагу и вопрошают: "И в чем мы были неправы?"Опросы, проведенные службой EenVandaag, демонстрируют, что лишь 39 процентов голландцев что-то знают о Схоофе. Причем наибольший (61) процент никогда ничего не слышавших о нем — среди избирателей как раз партии Вилдерса, праздновавших в ноябре свою победу.Но вы бы видели, как мейнстримные медиа и политики бросились изображать всеобщее "одобрям-с!" решению о назначении "серого кардинала спецслужб"! В лучших традициях советского агитпропа голландцев уверяют, что Схооф является самым оптимальным выбором, который только можно было бы представить. "Правильный человек в правильном месте", — кричат тамошние комментаторы.Либеральная газета De Volkskrant тут же организовала опрос избирателей, которые восхваляют выбор нового премьера, даже совершенно ничего не зная о нем. Главный аргумент — "У лысой лягушки перья не выщипать" — голландская присказка, которой больше соответствует русский аналог "За голым гнать — нечего взять". Хороший же аргумент для выбора премьера европейского государства! Все-таки лучше, чем привела самая тиражная газета страны De Telegraaf: "Дик Схооф хотя бы не наденет себе на голову шлем с фаллоимитатором". Разве этого мало для назначения (именно назначения, а не выбора!) премьера Нидерландов?Подчеркиваем: речь идет не о какой-то "банановой республике", речь о стране, которую на Западе многие десятилетия приводили как пример народовластия и либеральной демократии. Но как только проявилась угроза мейнстриму, глубинное государство тут же взяло правление в свои руки. А выбор избирателей? Так "свободные и демократические" СМИ объяснят же тем, почему для них же лучше довериться закулисью.
https://ria.ru/20231205/deputaty-1913960684.html
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
https://ria.ru/20240329/finansirovanie-1936692668.html
https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html
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Владимир Корнилов
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Владимир Корнилов
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Новости
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60
аналитика, нидерланды, герт вилдерс, гаага
Аналитика, Нидерланды, Герт Вилдерс, Гаага

Конспирологи оказались правы: глубинное государство вышло из тени

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
В ближайшие дни в Нидерландах, считающихся "самой либеральной страной в мире", появится новый премьер-министр. Таким образом, завершается более чем полугодовая сага, в ходе которой победители ноябрьских выборов пытались сформировать по их итогам правительство. Самое поразительное в этой истории — тот факт, что премьером в итоге станет человек, который не имеет к этим выборам вообще никакого отношения! Попросту говоря, выбор миллионов голландских избирателей просто проигнорировали. И теперь срочно пытаются изобразить всеобщее одобрение этой идеи.
На протяжении многих десятилетий в Нидерландах складывалась довольно запутанная многопартийная система, которую тем не менее ставили в пример всему миру. Там давно уже нет партии, которая претендует на абсолютное большинство. Но сложился определенный консенсус: премьером становился, как правило, лидер той партии, которая получала относительное большинство и в ходе долгих переговоров могла сформировать коалицию по итогам выборов. То есть можно было теоретически занять первое место, но не попасть в правительство, если вторая партия умудрялась получить поддержку большинства депутатов в парламенте. В последний раз партия, занявшая второе место, формировала правительство по итогам выборов 1982 года. Но повторимся: всегда премьером становился лидер той партии, которая имела больше мандатов в правящей коалиции, — таким образом, выбор избирателей всегда учитывался.
Здание парламента Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Восемьдесят депутатов покидают парламент Нидерландов после выборов
5 декабря 2023, 18:09
Как известно, в ноябре минувшего года европейский истеблишмент был потрясен до основания в связи с тем, что уверенное первое место в этой либеральной стране заняла несистемная антиисламская и антимигрантская Партия за свободу (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом. Западные СМИ тогда просто сходили с ума, рассказывая о "победе Путина" в Нидерландах.
Но мейнстрим быстро собрался с силами. Сначала либеральные партии, согласившиеся на коалицию со своим заклятым противником, выставили условием отсутствие в правительстве самого Вилдерса. А теперь коалиция объявила, что премьером станет 67-летний чиновник Дик Схооф. Причем не простой чиновник! Схооф с 90-х прошел всю иерархическую лестницу в глубине голландских спецслужб и госструктур, занимающихся безопасностью. В 2000-е он возглавлял Национальную службу по борьбе с терроризмом, Службу общей разведки и безопасности (всесильную в стране тайную службу AIVD), стал высшим госслужащим в Министерстве юстиции и безопасности Нидерландов.
Достигнув всех возможных для госчиновника вершин, Схооф собирался этой весной уйти на пенсию. И вдруг ни разу никем не избиравшийся бюрократ, сделавший всю свою карьеру в тени, выталкивается на вершину голландской политики и почти наверняка займет должность, которая до сих пор предназначалась для лидеров общественного мнения. Голландские комментаторы в этой связи справедливо замечают: "Впервые у нас будет премьер, который знает о каждом из нас больше, чем мы о нем".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
"Что вы там курите?" По всей Европе ловят "русских агентов"
29 апреля, 08:00
Причем многие отмечают, что Схооф имеет досье на всех лидеров политических партий Нидерландов. В свое время его спецслужба обвинялась в том, что следила за гражданами, используя липовые аккаунты в соцсетях. Газета NRC напоминает, что службы Схоофа отвечали, с одной стороны, за охрану Вилдерса, с другой — следили за ним, подозревая, в частности, в сотрудничестве с Россией.
То есть о руководителе самой крупной партии коалиции новый премьер будет знать больше, чем кто бы то ни было. Как, собственно, и о других лидерах. Социолог из Амстердамского университета Лоренц Бейс проанализировал язык тела во время встреч Схоофа с руководителями фракций и пришел к выводу: "Они его боятся. В какой нереальной ситуации мы оказались". "Раньше правительство контролировало спецслужбы, теперь спецслужбы контролируют правительство. К этому надо привыкнуть", — пишет популярный в Нидерландах блогер Ян Хоммель.
Действительно, все, что писали конспирологи всех мастей о глубинном государстве (Deep State) на Западе, вдруг оказалось вовсе и не конспирологией. Известный писатель Дэвид Айк, являющийся классиком среди современных западных конспирологов и автором невероятных теорий Deep State, теперь выглядит вполне резонным, когда говорит: "Нидерланды — новый шаблон для каждой страны: неизбранный руководитель шпионской службы на посту премьер-министра и преследование избранных политиков за их разоблачения. Технократическая тирания проявилась в фальшивой "либеральной демократии". Айк и иные западные конспирологи теперь указывают на Гаагу и вопрошают: "И в чем мы были неправы?"
Опросы, проведенные службой EenVandaag, демонстрируют, что лишь 39 процентов голландцев что-то знают о Схоофе. Причем наибольший (61) процент никогда ничего не слышавших о нем — среди избирателей как раз партии Вилдерса, праздновавших в ноябре свою победу.
Нидерланды. Амстердам - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Партия в Нидерландах ответила на обвинения в финансировании из России
29 марта, 16:59
Но вы бы видели, как мейнстримные медиа и политики бросились изображать всеобщее "одобрям-с!" решению о назначении "серого кардинала спецслужб"! В лучших традициях советского агитпропа голландцев уверяют, что Схооф является самым оптимальным выбором, который только можно было бы представить. "Правильный человек в правильном месте", — кричат тамошние комментаторы.
Либеральная газета De Volkskrant тут же организовала опрос избирателей, которые восхваляют выбор нового премьера, даже совершенно ничего не зная о нем. Главный аргумент — "У лысой лягушки перья не выщипать" — голландская присказка, которой больше соответствует русский аналог "За голым гнать — нечего взять". Хороший же аргумент для выбора премьера европейского государства! Все-таки лучше, чем привела самая тиражная газета страны De Telegraaf: "Дик Схооф хотя бы не наденет себе на голову шлем с фаллоимитатором". Разве этого мало для назначения (именно назначения, а не выбора!) премьера Нидерландов?
Подчеркиваем: речь идет не о какой-то "банановой республике", речь о стране, которую на Западе многие десятилетия приводили как пример народовластия и либеральной демократии. Но как только проявилась угроза мейнстриму, глубинное государство тут же взяло правление в свои руки. А выбор избирателей? Так "свободные и демократические" СМИ объяснят же тем, почему для них же лучше довериться закулисью.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Либералы открыли сезон охоты
17 мая, 08:00
 
АналитикаНидерландыГерт ВилдерсГаага
 
 
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