https://ria.ru/20240715/koreja-1959823074.html

МИД Южной Кореи прокомментировал уровень отношений с Россией

МИД Южной Кореи прокомментировал уровень отношений с Россией - РИА Новости, 15.07.2024

МИД Южной Кореи прокомментировал уровень отношений с Россией

Южная Корея после заключения нового договора между Россией и КНДР не сможет поддерживать с Москвой прежний уровень отношений, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:00

2024-07-15T17:00

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СЕУЛ, 15 июл - РИА Новости. Южная Корея после заключения нового договора между Россией и КНДР не сможет поддерживать с Москвой прежний уровень отношений, заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль. По его словам, Южная Корея не только продолжит участвовать в "усилиях международного сообщества по войне на Украине", но и будет реагировать с этим сообществом на угрозы собственной безопасности. Он отметил, что после создания НАТО, КНДР на следующий год "вторглась на Юг". По мнению министра, это позволяет говорить, что военное сотрудничество РФ и КНДР угрожает безопасности Республики Корея. "В нынешней международной обстановке мы не можем поддерживать обычные отношения с Россией, как будто ничего не случилось. Суровая реальность такова, что южнокорейско-российские отношения и ранее были ограничены из-за войны на Украине, а из-за недавно заключенного Северной Кореей и Россией "Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" они еще более осложнились", - заявил Чо Тхэ Ёль на форуме глобальной внешней политики и безопасности в южнокорейском парламенте. Чо Тхэ Ёль отметил готовность наращивать стратегическую коммуникацию с Китаем, который, по словам министра, несмотря на различия в (политической) системе и идеологии, как и Южная Корея, не заинтересован в нестабильности международного порядка, основанного на нормах ООН и ВТО. Кроме того, он считает, что сближение России и КНДР "идет вразрез с интересами Китая". Южнокорейский министр подчеркнул, что правительство президента Юн Сок Ёля продолжит активно противодействовать развитию ядерной и ракетной программ КНДР, вовлекая в это соседние страны, и опираясь на принципы сдерживания, разубеждения и диалога. Усилия по сдерживанию КНДР, по словам Чо Тхэ Ёля, будут включать в себя и привлечение партнеров по НАТО к осуждению взаимодействия России с КНДР. В то же время Чо Тхэ Ёль заявил, что дальнейшая судьба отношений Южной Кореи и России зависит от действий России, повторив базовую позицию южнокорейского правительства о намерении "продолжить необходимое общение" и "стратегически управлять" двусторонними связями, чтобы защищать интересы своих граждан и предприятий на российском рынке. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый документ будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья нового договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации РФ.

https://ria.ru/20240709/koreja-1958395203.html

https://ria.ru/20240621/seul-1954440086.html

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в мире, россия, москва, юн сок ель, петр ильичев, оон