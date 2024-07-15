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Выпуск компьютеров и оптики в Москве увеличился вдвое - РИА Новости, 15.07.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
15:00 15.07.2024 (обновлено: 15:01 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/kompyutery-1959778136.html
Выпуск компьютеров и оптики в Москве увеличился вдвое
Выпуск компьютеров и оптики в Москве увеличился вдвое - РИА Новости, 15.07.2024
Выпуск компьютеров и оптики в Москве увеличился вдвое
За первые пять месяцев этого года рост производства компьютерной и оптической техники в столице составил более 123% в сравнении с аналогичным периодом 2023... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:00
2024-07-15T15:01
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
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россия
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
санкт-петербург
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. За первые пять месяцев этого года рост производства компьютерной и оптической техники в столице составил более 123% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Так, по результатам прошлого года, в столице средняя выручка высокотехнологичной компании на одного сотрудника составила восемь миллионов рублей. Это почти в три раза выше, чем в остальных сферах производства.По словам Ликсутова, по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина власти активно помогают инновационным предприятиям."Так, за с января по май 2024 года компании по выпуску компьютерной и оптической техники увеличили объемы производства более чем в два раза по сравнению с таким же периодом 2023 года. Сегодня в высокотехнологичных отраслях занято почти триста тысяч жителей. Предприятия активно ведут разработки и регистрируют свои изобретения", – отметил Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В общей сложности было отгружено продукции на сумму свыше 201 млрд руб, рост составил 30%."В натуральном выражении за этот период выпуск диодов и транзисторов увеличился почти на 80%, полупроводниковых приборов и их частей – более чем вдвое. Заметен рост звуковых и видеоплат, сетевых и аналогичных плат для машин автоматической обработки информации – почти в четыре раза. Также более чем в четыре с половиной раза увеличился выпуск компьютеров и запчастей, а также коммуникационной аппаратуры, передающей с приемными устройствами – более чем в пять с половиной раз", – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова.Он добавил, что также более чем на пять процентов увеличилось производство приборов для измерения электрических величин или ионизирующих излучений.Высокотехнологичные товары пользуются спросом как в Москве, так и в других регионах. Например, за год видеокамеры "АйТек ПРО" столичного производителя "ВИПАКС" появились в 33 субъектах России. Их используют для мониторинга территорий гособъектов и промпредприятий. Кроме того, их применяют для реализации проекта "Безопасный город" на объектах ГУФСИН, МФЦ, УФНС, в образовательных учреждениях и др., а также в горнодобывающей и производственной промышленности. Камеры поставляются в Москву и Санкт-Петербург, в Чувашию и Татарстан, а также в Ленинградскую и Кемеровскую области, Краснодарский край и другие регионы.Компания также выпускает ПО "СОКОЛ" на взрывозащищенные камеры, которые помогут улучшить информационную защиту и решить ряд задач при работе с опасными веществами.Москва является городом с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промкомпаний, в них задействованы 725 тыс. сотрудников. Каждый год открывается порядка пятидесяти средних и крупных производств и почти сто малых. Они выпускают разную продукцию и активно внедряют инновации.
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технологии, москва, россия, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, санкт-петербург
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Москва, Россия, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, Санкт-Петербург

Выпуск компьютеров и оптики в Москве увеличился вдвое

© Фото : Пресс-служба ДИПП Выпуск компьютеров и оптики в Москве увеличился вдвое
Выпуск компьютеров и оптики в Москве увеличился вдвое - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Выпуск компьютеров и оптики в Москве увеличился вдвое
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. За первые пять месяцев этого года рост производства компьютерной и оптической техники в столице составил более 123% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Так, по результатам прошлого года, в столице средняя выручка высокотехнологичной компании на одного сотрудника составила восемь миллионов рублей. Это почти в три раза выше, чем в остальных сферах производства.
По словам Ликсутова, по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина власти активно помогают инновационным предприятиям.
«
"Так, за с января по май 2024 года компании по выпуску компьютерной и оптической техники увеличили объемы производства более чем в два раза по сравнению с таким же периодом 2023 года. Сегодня в высокотехнологичных отраслях занято почти триста тысяч жителей. Предприятия активно ведут разработки и регистрируют свои изобретения", – отметил Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В общей сложности было отгружено продукции на сумму свыше 201 млрд руб, рост составил 30%.
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"В натуральном выражении за этот период выпуск диодов и транзисторов увеличился почти на 80%, полупроводниковых приборов и их частей – более чем вдвое. Заметен рост звуковых и видеоплат, сетевых и аналогичных плат для машин автоматической обработки информации – почти в четыре раза. Также более чем в четыре с половиной раза увеличился выпуск компьютеров и запчастей, а также коммуникационной аппаратуры, передающей с приемными устройствами – более чем в пять с половиной раз", – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова.
Он добавил, что также более чем на пять процентов увеличилось производство приборов для измерения электрических величин или ионизирующих излучений.
Высокотехнологичные товары пользуются спросом как в Москве, так и в других регионах. Например, за год видеокамеры "АйТек ПРО" столичного производителя "ВИПАКС" появились в 33 субъектах России. Их используют для мониторинга территорий гособъектов и промпредприятий. Кроме того, их применяют для реализации проекта "Безопасный город" на объектах ГУФСИН, МФЦ, УФНС, в образовательных учреждениях и др., а также в горнодобывающей и производственной промышленности. Камеры поставляются в Москву и Санкт-Петербург, в Чувашию и Татарстан, а также в Ленинградскую и Кемеровскую области, Краснодарский край и другие регионы.
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Компания также выпускает ПО "СОКОЛ" на взрывозащищенные камеры, которые помогут улучшить информационную защиту и решить ряд задач при работе с опасными веществами.
Москва является городом с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промкомпаний, в них задействованы 725 тыс. сотрудников. Каждый год открывается порядка пятидесяти средних и крупных производств и почти сто малых. Они выпускают разную продукцию и активно внедряют инновации.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииМоскваРоссияМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий ГарбузовСанкт-Петербург
 
 
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