В Казахстане клирика РПЦ лишили сана
В Казахстане извергли из сана иеромонаха Иакова, ранее запрещенного в служении
Успенский кафедральный собор Астаны. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Казахстанский клирик Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Иаков (Воронцов), ранее запрещенный в служении, извергнут из сана, сообщается на сайте Митрополичьего округа РПЦ Республики Казахстан в понедельник.
Воронцов был запрещен в служении на время суда епархии над ним, рассказал в августе РИА Новости руководитель информационного отдела и пресс-секретарь Астанайской и Алматинской епархии РПЦ протоиерей Евгений Иванов. В епархии также сообщали, что Воронцов отказался присутствовать на епархиальной дисциплинарной комиссии и игнорировал всякие попытки с ним связаться.
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"Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Астанайской и Алма-Атинской епархии Казахстанского Митрополичьего округа об извержении из сана запрещенного ранее в священнослужении иеромонаха Иакова (Воронцова Владимира Юрьевича), 20.02.1986 года рождения", - сообщается на сайте.
Как сообщается на сайте, епархиальный суд признал, что иеромонах Иаков (Воронцов) подлежит "наложению на него канонического прещения в виде извержения из священного сана".
Ранее Воронцов на своей странице в Facebook* написал о "прекращении" своего церковного служения и заявил, что "вести миссионерскую деятельность в Казахстане Русская православная церковь будет иметь моральное право только в том случае, если первым пунктом миссионерской программы будет деколонизация и декоммунизация".
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