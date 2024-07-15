https://ria.ru/20240715/klirik-1959898056.html

В Казахстане клирика РПЦ лишили сана

В Казахстане клирика РПЦ лишили сана - РИА Новости, 15.07.2024

В Казахстане клирика РПЦ лишили сана

Казахстанский клирик Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Иаков (Воронцов), ранее запрещенный в служении, извергнут из сана, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T23:14

2024-07-15T23:14

2024-07-15T23:14

религия

россия

казахстан

русская православная церковь

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Казахстанский клирик Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Иаков (Воронцов), ранее запрещенный в служении, извергнут из сана, сообщается на сайте Митрополичьего округа РПЦ Республики Казахстан в понедельник. Воронцов был запрещен в служении на время суда епархии над ним, рассказал в августе РИА Новости руководитель информационного отдела и пресс-секретарь Астанайской и Алматинской епархии РПЦ протоиерей Евгений Иванов. В епархии также сообщали, что Воронцов отказался присутствовать на епархиальной дисциплинарной комиссии и игнорировал всякие попытки с ним связаться. "Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Астанайской и Алма-Атинской епархии Казахстанского Митрополичьего округа об извержении из сана запрещенного ранее в священнослужении иеромонаха Иакова (Воронцова Владимира Юрьевича), 20.02.1986 года рождения", - сообщается на сайте. Как сообщается на сайте, епархиальный суд признал, что иеромонах Иаков (Воронцов) подлежит "наложению на него канонического прещения в виде извержения из священного сана". Ранее Воронцов на своей странице в Facebook* написал о "прекращении" своего церковного служения и заявил, что "вести миссионерскую деятельность в Казахстане Русская православная церковь будет иметь моральное право только в том случае, если первым пунктом миссионерской программы будет деколонизация и декоммунизация".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240110/zapretil-1920605969.html

https://ria.ru/20231212/san-1915329749.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казахстан, русская православная церковь