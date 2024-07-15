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В Казахстане клирика РПЦ лишили сана - РИА Новости, 15.07.2024
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Религия
 
23:14 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/klirik-1959898056.html
В Казахстане клирика РПЦ лишили сана
В Казахстане клирика РПЦ лишили сана - РИА Новости, 15.07.2024
В Казахстане клирика РПЦ лишили сана
Казахстанский клирик Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Иаков (Воронцов), ранее запрещенный в служении, извергнут из сана, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T23:14
2024-07-15T23:14
религия
россия
казахстан
русская православная церковь
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Казахстанский клирик Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Иаков (Воронцов), ранее запрещенный в служении, извергнут из сана, сообщается на сайте Митрополичьего округа РПЦ Республики Казахстан в понедельник. Воронцов был запрещен в служении на время суда епархии над ним, рассказал в августе РИА Новости руководитель информационного отдела и пресс-секретарь Астанайской и Алматинской епархии РПЦ протоиерей Евгений Иванов. В епархии также сообщали, что Воронцов отказался присутствовать на епархиальной дисциплинарной комиссии и игнорировал всякие попытки с ним связаться. "Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Астанайской и Алма-Атинской епархии Казахстанского Митрополичьего округа об извержении из сана запрещенного ранее в священнослужении иеромонаха Иакова (Воронцова Владимира Юрьевича), 20.02.1986 года рождения", - сообщается на сайте. Как сообщается на сайте, епархиальный суд признал, что иеромонах Иаков (Воронцов) подлежит "наложению на него канонического прещения в виде извержения из священного сана". Ранее Воронцов на своей странице в Facebook* написал о "прекращении" своего церковного служения и заявил, что "вести миссионерскую деятельность в Казахстане Русская православная церковь будет иметь моральное право только в том случае, если первым пунктом миссионерской программы будет деколонизация и декоммунизация".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240110/zapretil-1920605969.html
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Религия, Россия, Казахстан, Русская православная церковь
В Казахстане клирика РПЦ лишили сана

В Казахстане извергли из сана иеромонаха Иакова, ранее запрещенного в служении

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУспенский кафедральный собор Астаны
Успенский кафедральный собор Астаны - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Успенский кафедральный собор Астаны. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Казахстанский клирик Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Иаков (Воронцов), ранее запрещенный в служении, извергнут из сана, сообщается на сайте Митрополичьего округа РПЦ Республики Казахстан в понедельник.
Воронцов был запрещен в служении на время суда епархии над ним, рассказал в августе РИА Новости руководитель информационного отдела и пресс-секретарь Астанайской и Алматинской епархии РПЦ протоиерей Евгений Иванов. В епархии также сообщали, что Воронцов отказался присутствовать на епархиальной дисциплинарной комиссии и игнорировал всякие попытки с ним связаться.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Патриарх Кирилл запретил в служении протоиерея Уминского
10 января, 19:49
«
"Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Астанайской и Алма-Атинской епархии Казахстанского Митрополичьего округа об извержении из сана запрещенного ранее в священнослужении иеромонаха Иакова (Воронцова Владимира Юрьевича), 20.02.1986 года рождения", - сообщается на сайте.
Как сообщается на сайте, епархиальный суд признал, что иеромонах Иаков (Воронцов) подлежит "наложению на него канонического прещения в виде извержения из священного сана".
Ранее Воронцов на своей странице в Facebook* написал о "прекращении" своего церковного служения и заявил, что "вести миссионерскую деятельность в Казахстане Русская православная церковь будет иметь моральное право только в том случае, если первым пунктом миссионерской программы будет деколонизация и декоммунизация".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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