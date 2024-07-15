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Аэропортовый комплекс "Архыз" построят в КЧР к 2028 году - РИА Новости, 15.07.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
16:56 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/kchr-1959820958.html
Аэропортовый комплекс "Архыз" построят в КЧР к 2028 году
Аэропортовый комплекс "Архыз" построят в КЧР к 2028 году - РИА Новости, 15.07.2024
Аэропортовый комплекс "Архыз" построят в КЧР к 2028 году
Новый аэропорт "Архыз" появится в Карачаево-Черкессии до 2028 года; реализация проекта стартует уже в этом году, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:56
2024-07-15T16:56
карачаево-черкесская республика
россия
северо-кавказский федеральный округ
рашид темрезов
александр новак
аэропорты регионов
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Новый аэропорт "Архыз" появится в Карачаево-Черкессии до 2028 года; реализация проекта стартует уже в этом году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Концессионное соглашение в понедельник подписали в рамках Кавказского инвестиционного форума глава КЧР Рашид Темрезов и генеральный директор УК "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский. Глава республики выразил уверенность в том, что данное стратегически важное соглашение войдет в историю Карачаево-Черкесии как старт крупнейшего инвестиционного проекта, который окажет мультипликативный эффект для всей экономики республики, в целом, и будет являться ключевым фактором в развитии всего туристического кластера региона, в частности. "Туристическая привлекательность Карачаево-Черкесии для миллионов людей – это результат очень плотной совместной работы правительства Российской Федерации, команд министерства экономического развития РФ, АО "Кавказ.РФ" и региональных органов власти", – привели в пресс-службе слова Темрезова. Он отметил, что на сегодняшний день КЧР – единственный субъект в Северо-Кавказском Федеральном округе, где нет аэропорта. "Поэтому это очень важный для нас проект не только в сфере развития транспортной инфраструктуры, но и социально-экономического развития республики" - заявил Темрезов. По условиям соглашения в рамках проекта будут построены терминал, взлетно-посадочная полоса с рулежными дорожками, перроном, светосигнальное оборудование и прочие объекты аэродромной инфраструктуры. На сегодняшний день стоимость строительства аэропортового комплекса составляет около 28 миллиардов рублей. Региональное правительство дополнительно профинансирует работы по проектированию и строительству внешних коммуникаций для аэропорта и построит подъездную дорогу, а за счет средств федерального бюджета будут созданы объекты аэронавигации, добавили в пресс-службе. "К 2030 году ожидаем, что туристический поток в регионе достигнет отметки в три миллиона туристов. Строительство собственного аэропорта станет важным фактором развития всего туристического кластера республики, увеличения мобильности местных жителей, а также окажет положительное влияние на экономику в целом – это и повышение пассажиропотока, и строительство новой инфраструктуры, и создание новых рабочих мест, и развитие производства", – приводятся на сайте правительства РФ слова заместителя председателя Александра Новака.
https://ria.ru/20230922/oteli-1898004649.html
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россия, северо-кавказский федеральный округ, рашид темрезов, александр новак, аэропорты регионов
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Рашид Темрезов, Александр Новак, Аэропорты регионов

Аэропортовый комплекс "Архыз" построят в КЧР к 2028 году

© Фото : Пресс-службы главы и правительства КЧРАэропортовый комплекс "Архыз" построят в КЧР к 2028 году
Аэропортовый комплекс Архыз построят в КЧР к 2028 году - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Пресс-службы главы и правительства КЧР
Аэропортовый комплекс "Архыз" построят в КЧР к 2028 году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Новый аэропорт "Архыз" появится в Карачаево-Черкессии до 2028 года; реализация проекта стартует уже в этом году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Концессионное соглашение в понедельник подписали в рамках Кавказского инвестиционного форума глава КЧР Рашид Темрезов и генеральный директор УК "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский.
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Глава республики выразил уверенность в том, что данное стратегически важное соглашение войдет в историю Карачаево-Черкесии как старт крупнейшего инвестиционного проекта, который окажет мультипликативный эффект для всей экономики республики, в целом, и будет являться ключевым фактором в развитии всего туристического кластера региона, в частности.
"Туристическая привлекательность Карачаево-Черкесии для миллионов людей – это результат очень плотной совместной работы правительства Российской Федерации, команд министерства экономического развития РФ, АО "Кавказ.РФ" и региональных органов власти", – привели в пресс-службе слова Темрезова.
Он отметил, что на сегодняшний день КЧР – единственный субъект в Северо-Кавказском Федеральном округе, где нет аэропорта. "Поэтому это очень важный для нас проект не только в сфере развития транспортной инфраструктуры, но и социально-экономического развития республики" - заявил Темрезов.
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По условиям соглашения в рамках проекта будут построены терминал, взлетно-посадочная полоса с рулежными дорожками, перроном, светосигнальное оборудование и прочие объекты аэродромной инфраструктуры. На сегодняшний день стоимость строительства аэропортового комплекса составляет около 28 миллиардов рублей. Региональное правительство дополнительно профинансирует работы по проектированию и строительству внешних коммуникаций для аэропорта и построит подъездную дорогу, а за счет средств федерального бюджета будут созданы объекты аэронавигации, добавили в пресс-службе.
"К 2030 году ожидаем, что туристический поток в регионе достигнет отметки в три миллиона туристов. Строительство собственного аэропорта станет важным фактором развития всего туристического кластера республики, увеличения мобильности местных жителей, а также окажет положительное влияние на экономику в целом – это и повышение пассажиропотока, и строительство новой инфраструктуры, и создание новых рабочих мест, и развитие производства", – приводятся на сайте правительства РФ слова заместителя председателя Александра Новака.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияСеверо-Кавказский Федеральный округРашид ТемрезовАлександр НовакАэропорты регионов
 
 
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