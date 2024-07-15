https://ria.ru/20240715/kadry-1959870835.html

АСИ представило новую модель подготовки кадров в регионах России

АСИ представило новую модель подготовки кадров в регионах России - РИА Новости, 15.07.2024

АСИ представило новую модель подготовки кадров в регионах России

В рамках трека "Качество жизни. Новые горизонты" Агентства стратегических инициатив (АСИ) на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" состоялась... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:56

2024-07-15T19:56

2024-07-15T19:56

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

сахалинская область

санкт-петербург

москва

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В рамках трека "Качество жизни. Новые горизонты" Агентства стратегических инициатив (АСИ) на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" состоялась стратегическая сессия субтрека "Кадры", в рамках которой обсудили модель подготовки кадров с учетом проектируемых национальных проектов, сообщает пресс-служба АСИ. Отмечается, что в обсуждении приняли участие эксперты, в числе которых представители правительств и вузов, институтов развития и бизнеса из Сахалинской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Калужской области, ХМАО, Татарстана, Челябинской области. "Национальный проект "Кадры" имеет горизонт до 2030 года, но долгосрочная перспектива задач, которые касаются темы кадров и рынка труда, конечно, идет значительно дальше. У нас ряд предпосылок, вызовов, с которыми мы работаем, в том числе необходимость развития платформ занятости и создания базы данных об умениях граждан и их реальной стоимости. В контексте дефицита кадров и низкого уровня производительности труда, здесь нужны системные решения, учитывающие в том числе те категории и группы граждан, которые сейчас не задействованы. Важно и продумывать сервисы, которые мы можем предлагать тем, кто хочет профессионально двигаться, работать, несмотря, например, на возраст и определенные жизненные ситуации", – сказала замдиректора направления "Молодые профессионалы" АСИ Юлия Ханьжина, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что рынок труда – это не только студенты и молодежь, это все трудоспособное население страны. В свою очередь, руководитель трека "Кадры", директор Центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно отметил, что в рамках обсуждения с правительством по подготовке предложений в проектируемые национальные проекты часто поднимается тема подготовки кадров, кадрового дефицита и активного вовлечения молодежи в ключевые отрасли экономики. И речь не только про профильный нацпроект "Кадры". Кадровая политика учитывается при достижении национальных целей: "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", "Устойчивая и динамичная экономика", "Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы", "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи". Он добавил, что вопрос восполнения кадрового дефицита – в первую очередь вопрос внутрирегиональной политики и межрегиональных отношений. Ориентироваться следует не только на молодежь, выпускников вузов и ссузов, но и на людей более старшего, в том числе предпенсионного возраста. "Агентством предлагается новый подход к решению этого комплекса задач, который заключается в учете мероприятий национальных проектов на уровне субъекта, приземлении конкретных его мероприятий на региональный уровень в соответствии со стратегиями экономического развития. Предлагаемая модель включает трехуровневую концепцию прогнозирования и минимизации кадрового дефицита. Целью мероприятий в рамках данной модели является регулировка рынка труда, сближение спроса и предложения, а главным принципом – опережающая подготовка кадров с учетом реальной потребности регионов, межрегиональная координация и обмен кадрами" - пояснил Вайно. В материале уточняется, что главным регулирующим органом концепция предлагает определить структуры на уровне федеральных округов, которые будут координировать мероприятия исходя из потребностей регионов, формировать задания по количеству студентов, привлечению работодателей к формированию целевых мест, работать с образовательными программами и профстандартами и "спускать" решения на региональные органы исполнительной власти. "Эта модель призвана помочь в вопросе снижения кадрового дефицита в ключевых отраслях экономики региона и сформировать подходы к привлечению перспективных молодых ребят из соседних регионов, сформировав как итоговый продукт проект повышения привлекательности региона с точки зрения профессиональной самореализации", - уточнил Вайно.

https://ria.ru/20240417/biznes-1940515015.html

https://ria.ru/20240522/asi-1947713372.html

https://ria.ru/20240711/idei-1959064379.html

сахалинская область

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Алёна Пава

сахалинская область, санкт-петербург, москва, агентство стратегических инициатив (аси)