Испания направила Украине новую партию боевых танков Leopard
Правительство Испании направило Украине 10 боевых танков Leopard
© AP Photo / Eckehard Schulz, FileТанк Leopard
© AP Photo / Eckehard Schulz, File
Танк Leopard . Архивное фото
МАДРИД, 15 июл - РИА Новости. Правительство Испании направило Киеву новую партию из 10 боевых танков Leopard, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе министерства обороны королевства.
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"Началась мультимодальная транспортировка на Украину 10 боевых танков Leopard 2А4, которые прошли исчерпывающий процесс ремонта, настройки и готовности на заводе Santa Barbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра (Севилья), а также соответствующие испытания для проверки их полной работоспособности", - говорится в сообщении.
Согласно ведомству, танки прибудут в польский порт до следующих выходных. После этого груз будет передан ВСУ и транспортирован по суше до пункта назначения.
Таким образом, с начала конфликта Мадрид передал Киеву в общей сложности 20 таких танков и планирует отправить еще одну партию во второй половине 2024 года.
В конце мая Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Этот договор включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории Украины и ее разминирование. Согласно соглашению, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро в 2024 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.