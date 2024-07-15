Рейтинг@Mail.ru
В Турции назвали экспорт в Россию кошмаром для бизнесменов - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 15.07.2024 (обновлено: 13:06 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/eksport-1959692144.html
В Турции назвали экспорт в Россию кошмаром для бизнесменов
В Турции назвали экспорт в Россию кошмаром для бизнесменов - РИА Новости, 15.07.2024
В Турции назвали экспорт в Россию кошмаром для бизнесменов
Экспорт в Россию превратился в кошмар для турецких бизнесменов из-за санкций, они сталкиваются с прямыми угрозами западных чиновников, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:05
2024-07-15T13:06
экономика
россия
турция
москва
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
александр новак
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906502794_0:482:2783:2047_1920x0_80_0_0_7d2b6bed950e1699b652516e0a100971.jpg
АНКАРА, 15 июл – РИА Новости. Экспорт в Россию превратился в кошмар для турецких бизнесменов из-за санкций, они сталкиваются с прямыми угрозами западных чиновников, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Посол РФ в Турции в интервью изданию EАdaily в мае заявлял, что США и ЕС запугивают турецкие кредитно-финансовые организации наказаниями в случае сотрудничества с Россией. По словам дипломата, в результате объем банковских операций сильно сокращается, импортёры не могут перечислить средства за закупаемую продукцию, а экспортёры, соответственно, их не получают. По его словам, по данным Института статистики Турции, за первый квартал экспорт в Россию сократился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "К сожалению, санкции оказывают негативное влияние не только на Россию, но и на Турцию. Экспорт в Россию превращается на кошмар почти во всех других отраслях, кроме продовольственной. Турецкие торговцы, экспортирующие товары из России и отправляющие товары в Россию, сталкиваются с множеством проблем - от замораживания банковских счетов до угроз со стороны западных чиновников. Это приводит к тому, что экспорт в Россию сокращается. Фактически, по данным Турецкой ассамблеи экспортёров, за первые шесть месяцев года экспорт в Россию сократился в два раза", - заявил собеседник агентства. По его словам, если говорить о секторах, то все сектора, кроме пищевого, свежих овощей и фруктов, очень сильно пострадали от эмбарго против России, особенно сектор кожи и изделий из неё, который "практически обнулён". Президент России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали на встрече в Астане в среду вопросы платежей между странами, сообщил ранее журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, Москва и Анкара переходят на расчёты в национальные валюты, это клиринговые платежи для обеспечения импорта в счёт экспортной продукции, и другие направления, которые позволяют обеспечить торгово-экономический оборот. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921346727.html
https://ria.ru/20240303/eksport-1930781161.html
россия
турция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906502794_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_758e436a960dcb355e832aa0a4f34abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, турция, москва, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, александр новак, евросоюз
Экономика, Россия, Турция, Москва, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Александр Новак, Евросоюз
В Турции назвали экспорт в Россию кошмаром для бизнесменов

Эрчин: турецкие бизнесмены сталкиваются с прямыми угрозами западных чиновников

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОтдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбул
Отдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбул - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 июл – РИА Новости. Экспорт в Россию превратился в кошмар для турецких бизнесменов из-за санкций, они сталкиваются с прямыми угрозами западных чиновников, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Посол РФ в Турции в интервью изданию EАdaily в мае заявлял, что США и ЕС запугивают турецкие кредитно-финансовые организации наказаниями в случае сотрудничества с Россией. По словам дипломата, в результате объем банковских операций сильно сокращается, импортёры не могут перечислить средства за закупаемую продукцию, а экспортёры, соответственно, их не получают. По его словам, по данным Института статистики Турции, за первый квартал экспорт в Россию сократился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Анкара выдержит давление по санкциям против России, заявил турецкий политик
15 января, 06:10
«
"К сожалению, санкции оказывают негативное влияние не только на Россию, но и на Турцию. Экспорт в Россию превращается на кошмар почти во всех других отраслях, кроме продовольственной. Турецкие торговцы, экспортирующие товары из России и отправляющие товары в Россию, сталкиваются с множеством проблем - от замораживания банковских счетов до угроз со стороны западных чиновников. Это приводит к тому, что экспорт в Россию сокращается. Фактически, по данным Турецкой ассамблеи экспортёров, за первые шесть месяцев года экспорт в Россию сократился в два раза", - заявил собеседник агентства.
По его словам, если говорить о секторах, то все сектора, кроме пищевого, свежих овощей и фруктов, очень сильно пострадали от эмбарго против России, особенно сектор кожи и изделий из неё, который "практически обнулён".
Президент России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали на встрече в Астане в среду вопросы платежей между странами, сообщил ранее журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, Москва и Анкара переходят на расчёты в национальные валюты, это клиринговые платежи для обеспечения импорта в счёт экспортной продукции, и другие направления, которые позволяют обеспечить торгово-экономический оборот.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Грузовые контейнеры - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
СМИ: турецкий экспорт в Россию упал на фоне санкций США
3 марта, 00:34
 
ЭкономикаРоссияТурцияМоскваВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганАлександр НовакЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала