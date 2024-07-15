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Экс-главком ВМФ Евменов возглавил Военно-морскую академию в Петербурге - РИА Новости, 15.07.2024
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17:18 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/eks-glavkom-1959827529.html
Экс-главком ВМФ Евменов возглавил Военно-морскую академию в Петербурге
Экс-главком ВМФ Евменов возглавил Военно-морскую академию в Петербурге - РИА Новости, 15.07.2024
Экс-главком ВМФ Евменов возглавил Военно-морскую академию в Петербурге
Бывший главком ВМФ России адмирал Николай Евменов назначен начальником Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге, следует из информации о... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:18
2024-07-15T17:18
безопасность
санкт-петербург
николай евменов
вмф рф
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Бывший главком ВМФ России адмирал Николай Евменов назначен начальником Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге, следует из информации о руководящем составе академии на её официальном сайте. Евменов возглавлял ВМФ РФ с 2019 по 2024 годы, на этой должности его сменил адмирал Александр Моисеев, ранее командовавший Северным флотом. "Евменов Николай Анатольевич – начальник ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова", адмирал", - указано на сайте академии в разделе о руководстве. Ранее источник РИА Новости заявлял, что Евменов рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность начальника Военно-морской академии. По его словам, глубокие знания и огромный опыт Евменова пригодятся при подготовке офицеров и адмиралов в академии.
https://ria.ru/20240712/den_vmf-1959233813.html
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безопасность, санкт-петербург, николай евменов, вмф рф
Безопасность, Санкт-Петербург, Николай Евменов, ВМФ РФ
Экс-главком ВМФ Евменов возглавил Военно-морскую академию в Петербурге

Экс-главком ВМФ Евменов возглавил Военно-морскую академию в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр ГальперинГлавнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Бывший главком ВМФ России адмирал Николай Евменов назначен начальником Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге, следует из информации о руководящем составе академии на её официальном сайте.
Евменов возглавлял ВМФ РФ с 2019 по 2024 годы, на этой должности его сменил адмирал Александр Моисеев, ранее командовавший Северным флотом.
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"Евменов Николай Анатольевич – начальник ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова", адмирал", - указано на сайте академии в разделе о руководстве.
Ранее источник РИА Новости заявлял, что Евменов рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность начальника Военно-морской академии. По его словам, глубокие знания и огромный опыт Евменова пригодятся при подготовке офицеров и адмиралов в академии.
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