https://ria.ru/20240715/eks-glavkom-1959827529.html

Экс-главком ВМФ Евменов возглавил Военно-морскую академию в Петербурге

Экс-главком ВМФ Евменов возглавил Военно-морскую академию в Петербурге - РИА Новости, 15.07.2024

Экс-главком ВМФ Евменов возглавил Военно-морскую академию в Петербурге

Бывший главком ВМФ России адмирал Николай Евменов назначен начальником Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге, следует из информации о... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:18

2024-07-15T17:18

2024-07-15T17:18

безопасность

санкт-петербург

николай евменов

вмф рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738405184_0:90:3072:1817_1920x0_80_0_0_be1538d5e2d76e3d84124ed4d8e173bf.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Бывший главком ВМФ России адмирал Николай Евменов назначен начальником Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге, следует из информации о руководящем составе академии на её официальном сайте. Евменов возглавлял ВМФ РФ с 2019 по 2024 годы, на этой должности его сменил адмирал Александр Моисеев, ранее командовавший Северным флотом. "Евменов Николай Анатольевич – начальник ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова", адмирал", - указано на сайте академии в разделе о руководстве. Ранее источник РИА Новости заявлял, что Евменов рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность начальника Военно-морской академии. По его словам, глубокие знания и огромный опыт Евменова пригодятся при подготовке офицеров и адмиралов в академии.

https://ria.ru/20240712/den_vmf-1959233813.html

https://ria.ru/20240701/sudostroenie-1956559236.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, санкт-петербург, николай евменов, вмф рф