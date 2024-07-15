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В Нижегородской области четверо пациентов с ботулизмом остаются в больнице - РИА Новости, 15.07.2024
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15:37 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/botulizm-1959794312.html
В Нижегородской области четверо пациентов с ботулизмом остаются в больнице
В Нижегородской области четверо пациентов с ботулизмом остаются в больнице - РИА Новости, 15.07.2024
В Нижегородской области четверо пациентов с ботулизмом остаются в больнице
Четверо нижегородцев с ботулизмом остаются в больнице, 12 человек выписаны, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:37
2024-07-15T15:37
здоровье - общество
нижегородская область
кострома
нижний новгород
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Четверо нижегородцев с ботулизмом остаются в больнице, 12 человек выписаны, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. Ранее в нижегородские медучреждения были госпитализированы 17 пациентов с подозрением на ботулизм, позже у одного из них диагноз не подтвердился. "По состоянию на 15 июля 16 человек с диагнозом "ботулизм" находятся под наблюдением медиков. При этом 12 из них, в том числе один ребенок, выписаны из медучреждений для продолжения лечения в амбулаторных условиях. Четыре человека продолжают лечение в инфекционных стационарах", - заявили в региональном минздраве. Ранее сообщалось, что 28 июня в Нижегородской области скончался пациент, который был госпитализирован с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, "смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной". Это второй случай гибели от ботулизма этим летом - ранее в реанимации в Костроме умер 21-летний мужчина, который во время поездки к родственникам в Нижний Новгород съел салат с фасолью и заразился опасной болезнью. В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
нижегородская область
кострома
нижний новгород
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здоровье - общество, нижегородская область, кострома, нижний новгород, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Здоровье - Общество, Нижегородская область, Кострома, Нижний Новгород, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
В Нижегородской области четверо пациентов с ботулизмом остаются в больнице

Четверо нижегородцев с ботулизмом остаются в больнице, 12 человек выписаны

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор в операционном блоке больницы
Коридор в операционном блоке больницы - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Коридор в операционном блоке больницы. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Четверо нижегородцев с ботулизмом остаются в больнице, 12 человек выписаны, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Ранее в нижегородские медучреждения были госпитализированы 17 пациентов с подозрением на ботулизм, позже у одного из них диагноз не подтвердился.
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«
"По состоянию на 15 июля 16 человек с диагнозом "ботулизм" находятся под наблюдением медиков. При этом 12 из них, в том числе один ребенок, выписаны из медучреждений для продолжения лечения в амбулаторных условиях. Четыре человека продолжают лечение в инфекционных стационарах", - заявили в региональном минздраве.
Ранее сообщалось, что 28 июня в Нижегородской области скончался пациент, который был госпитализирован с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, "смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной". Это второй случай гибели от ботулизма этим летом - ранее в реанимации в Костроме умер 21-летний мужчина, который во время поездки к родственникам в Нижний Новгород съел салат с фасолью и заразился опасной болезнью.
В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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Здоровье - ОбществоНижегородская областьКостромаНижний НовгородМассовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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