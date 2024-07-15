Стоимость авиабилетов у российских перевозчиков в мае-июне выросла
Стоимость авиабилетов у российских перевозчиков в мае-июне выросла на 9%
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Стоимость авиабилетов российских перевозчиков в мае-июне текущего года выросла на 9%, заявил замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин.
«
"Совместно с ФАС нами осуществляется мониторинг стоимости пассажирских перевозок. В этом году, действительно, есть, отмечается рост цен. В январе на 14%, в феврале – на 18%, марте – на 22%, апрель – 11%, май-июнь – на 9%", - сказал Потешкин в понедельник на совещании в Совете Федерации "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок".
Китайский авиаперевозчик планирует запустить рейс Циндао - Владивосток
24 марта 2023, 05:00
Он пояснил, что это обосновывается рядом факторов, и перечислил их.
«
"Среди которых рост себестоимости перевозок, увеличение глубины бронирования, рост спроса на перевозки, рост цен на обслуживание самолетов, вызванный продолжающимися санкционными ограничениями, непрекращающимися попытками Запада усилить давление на нашу отрасль", - сказал Потешкин.
Замглавы Минтранса РФ добавил, что поддержание летной годности воздушных судов кратно выросло с учетом того, что были созданы все условия для того, чтобы граждане перемещались, и туристический поток растет. Авиакомпании, подчеркнул он, принимают все меры для обеспечения перевозок по всей стране.
Грузия пока не выдала разрешения на прямые авиаперелеты с Россией
10 мая 2023, 16:10