https://ria.ru/20240715/aviabilety-1959783119.html

Стоимость авиабилетов у российских перевозчиков в мае-июне выросла

Стоимость авиабилетов у российских перевозчиков в мае-июне выросла - РИА Новости, 15.07.2024

Стоимость авиабилетов у российских перевозчиков в мае-июне выросла

Стоимость авиабилетов российских перевозчиков в мае-июне текущего года выросла на 9%, заявил замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:10

2024-07-15T15:10

2024-07-15T15:55

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Стоимость авиабилетов российских перевозчиков в мае-июне текущего года выросла на 9%, заявил замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин."Совместно с ФАС нами осуществляется мониторинг стоимости пассажирских перевозок. В этом году, действительно, есть, отмечается рост цен. В январе на 14%, в феврале – на 18%, марте – на 22%, апрель – 11%, май-июнь – на 9%", - сказал Потешкин в понедельник на совещании в Совете Федерации "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок".Он пояснил, что это обосновывается рядом факторов, и перечислил их."Среди которых рост себестоимости перевозок, увеличение глубины бронирования, рост спроса на перевозки, рост цен на обслуживание самолетов, вызванный продолжающимися санкционными ограничениями, непрекращающимися попытками Запада усилить давление на нашу отрасль", - сказал Потешкин.Замглавы Минтранса РФ добавил, что поддержание летной годности воздушных судов кратно выросло с учетом того, что были созданы все условия для того, чтобы граждане перемещались, и туристический поток растет. Авиакомпании, подчеркнул он, принимают все меры для обеспечения перевозок по всей стране.

https://ria.ru/20230324/kitay-1860251619.html

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), совет федерации рф, экономика