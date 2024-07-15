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Стоимость авиабилетов у российских перевозчиков в мае-июне выросла - РИА Новости, 15.07.2024
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15:10 15.07.2024 (обновлено: 15:55 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/aviabilety-1959783119.html
Стоимость авиабилетов у российских перевозчиков в мае-июне выросла
Стоимость авиабилетов у российских перевозчиков в мае-июне выросла - РИА Новости, 15.07.2024
Стоимость авиабилетов у российских перевозчиков в мае-июне выросла
Стоимость авиабилетов российских перевозчиков в мае-июне текущего года выросла на 9%, заявил замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:10
2024-07-15T15:55
россия
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совет федерации рф
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Стоимость авиабилетов российских перевозчиков в мае-июне текущего года выросла на 9%, заявил замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин."Совместно с ФАС нами осуществляется мониторинг стоимости пассажирских перевозок. В этом году, действительно, есть, отмечается рост цен. В январе на 14%, в феврале – на 18%, марте – на 22%, апрель – 11%, май-июнь – на 9%", - сказал Потешкин в понедельник на совещании в Совете Федерации "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок".Он пояснил, что это обосновывается рядом факторов, и перечислил их."Среди которых рост себестоимости перевозок, увеличение глубины бронирования, рост спроса на перевозки, рост цен на обслуживание самолетов, вызванный продолжающимися санкционными ограничениями, непрекращающимися попытками Запада усилить давление на нашу отрасль", - сказал Потешкин.Замглавы Минтранса РФ добавил, что поддержание летной годности воздушных судов кратно выросло с учетом того, что были созданы все условия для того, чтобы граждане перемещались, и туристический поток растет. Авиакомпании, подчеркнул он, принимают все меры для обеспечения перевозок по всей стране.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), совет федерации рф, экономика
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Совет Федерации РФ, Экономика
Стоимость авиабилетов у российских перевозчиков в мае-июне выросла

Стоимость авиабилетов у российских перевозчиков в мае-июне выросла на 9%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Стоимость авиабилетов российских перевозчиков в мае-июне текущего года выросла на 9%, заявил замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин.
«
"Совместно с ФАС нами осуществляется мониторинг стоимости пассажирских перевозок. В этом году, действительно, есть, отмечается рост цен. В январе на 14%, в феврале – на 18%, марте – на 22%, апрель – 11%, май-июнь – на 9%", - сказал Потешкин в понедельник на совещании в Совете Федерации "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок".
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Он пояснил, что это обосновывается рядом факторов, и перечислил их.
«
"Среди которых рост себестоимости перевозок, увеличение глубины бронирования, рост спроса на перевозки, рост цен на обслуживание самолетов, вызванный продолжающимися санкционными ограничениями, непрекращающимися попытками Запада усилить давление на нашу отрасль", - сказал Потешкин.
Замглавы Минтранса РФ добавил, что поддержание летной годности воздушных судов кратно выросло с учетом того, что были созданы все условия для того, чтобы граждане перемещались, и туристический поток растет. Авиакомпании, подчеркнул он, принимают все меры для обеспечения перевозок по всей стране.
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