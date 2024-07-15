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Асад рассказал, при каком условии готов к встрече с Эрдоганом - РИА Новости, 15.07.2024
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16:33 15.07.2024 (обновлено: 18:42 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/asad-1959810703.html
Асад рассказал, при каком условии готов к встрече с Эрдоганом
Асад рассказал, при каком условии готов к встрече с Эрдоганом - РИА Новости, 15.07.2024
Асад рассказал, при каком условии готов к встрече с Эрдоганом
Президент Сирии Башар Асад заявил, что готов к встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, если она будет отвечать сирийским национальным... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:33
2024-07-15T18:42
сирия
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
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КАИР, 15 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что готов к встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, если она будет отвечать сирийским национальным интересам."Если встреча будет отвечать интересам страны, то я проведу ее", - сказал Асад, отвечая журналистам на вопрос о возможности встречи с Эрдоганом. Видео опубликовала канцелярия сирийского лидера.Президент Сирии подчеркнул, что вопрос заключается в содержании встречи. По его словам, никто из турецких официальных лиц не говорил о том, почему отношения между Дамаском и Анкарой "сошли с пути" 13 лет назад.Асад также сообщил, что встречи между сирийскими и турецкими официальными лица не прекращались и продолжаются."Некоторыми посредниками готовится встреча на уровне органов безопасности… Когда будет встреча, мы объявим. Ничего секретного нет", - отметил сирийский президент.Ранее Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет дорожную карту с коллегами по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Эрдоган сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.Эрдоган заявил ранее, что причин для отсутствия дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска.Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны.Как заявлял в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
https://ria.ru/20240714/turtsija-1959616361.html
https://ria.ru/20240705/erdogan-1957731088.html
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сирия, в мире, реджеп тайип эрдоган, турция
Сирия, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
Асад рассказал, при каком условии готов к встрече с Эрдоганом

Асад готов к встрече с Эрдоганом, если она будет отвечать интересам Сирии

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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КАИР, 15 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что готов к встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.
"Если встреча будет отвечать интересам страны, то я проведу ее", - сказал Асад, отвечая журналистам на вопрос о возможности встречи с Эрдоганом. Видео опубликовала канцелярия сирийского лидера.
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Президент Сирии подчеркнул, что вопрос заключается в содержании встречи. По его словам, никто из турецких официальных лиц не говорил о том, почему отношения между Дамаском и Анкарой "сошли с пути" 13 лет назад.
Асад также сообщил, что встречи между сирийскими и турецкими официальными лица не прекращались и продолжаются.
«
"Некоторыми посредниками готовится встреча на уровне органов безопасности… Когда будет встреча, мы объявим. Ничего секретного нет", - отметил сирийский президент.
Ранее Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет дорожную карту с коллегами по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Эрдоган сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.
Эрдоган заявил ранее, что причин для отсутствия дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска.
Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны.
Как заявлял в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
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