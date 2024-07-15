https://ria.ru/20240715/asad-1959810703.html

Асад рассказал, при каком условии готов к встрече с Эрдоганом

Асад рассказал, при каком условии готов к встрече с Эрдоганом - РИА Новости, 15.07.2024

Асад рассказал, при каком условии готов к встрече с Эрдоганом

Президент Сирии Башар Асад заявил, что готов к встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, если она будет отвечать сирийским национальным... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:33

2024-07-15T16:33

2024-07-15T18:42

сирия

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858242791_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_599bafc0fd9ef6906d1e7ff3c2a7beb0.jpg

КАИР, 15 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что готов к встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, если она будет отвечать сирийским национальным интересам."Если встреча будет отвечать интересам страны, то я проведу ее", - сказал Асад, отвечая журналистам на вопрос о возможности встречи с Эрдоганом. Видео опубликовала канцелярия сирийского лидера.Президент Сирии подчеркнул, что вопрос заключается в содержании встречи. По его словам, никто из турецких официальных лиц не говорил о том, почему отношения между Дамаском и Анкарой "сошли с пути" 13 лет назад.Асад также сообщил, что встречи между сирийскими и турецкими официальными лица не прекращались и продолжаются."Некоторыми посредниками готовится встреча на уровне органов безопасности… Когда будет встреча, мы объявим. Ничего секретного нет", - отметил сирийский президент.Ранее Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет дорожную карту с коллегами по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Эрдоган сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.Эрдоган заявил ранее, что причин для отсутствия дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска.Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны.Как заявлял в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.

https://ria.ru/20240714/turtsija-1959616361.html

https://ria.ru/20240705/erdogan-1957731088.html

сирия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сирия, в мире, реджеп тайип эрдоган, турция