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"Станет требованием". В Киеве раскрыли, чего испугался Зеленский - РИА Новости, 14.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:30 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/zelenskiy-1959506003.html
"Станет требованием". В Киеве раскрыли, чего испугался Зеленский
"Станет требованием". В Киеве раскрыли, чего испугался Зеленский - РИА Новости, 14.07.2024
"Станет требованием". В Киеве раскрыли, чего испугался Зеленский
Владимир Зеленский и его команда очень боятся требований украинского общества о мире и поэтому пытаются его разделить с помощью системы бронирования от... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T03:30
2024-07-14T03:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский и его команда очень боятся требований украинского общества о мире и поэтому пытаются его разделить с помощью системы бронирования от мобилизации, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене."В офисе президента (Зеленского. — Прим. ред.) — панически боятся разговоров о мире. Бояться, что услышат их в обществе, что это станет требованием граждан к власти", — рассказал политик.По словам Дубинского, именно для предотвращение такого сценария в Киеве разработали систему бронирования граждан от мобилизации. Сторонники продолжения конфликта получают защиту от призыва, в то время как борцы за мир отправляются на фронт."Требуешь войны до победного конца – можешь не служить. Требуешь мира – иди и сдохни за него в окопах. Выступать за войну, таким образом, стало выгоднее, чем выступать за мир – для публичных людей так точно", — заключил депутат.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы.
https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959165979.html
https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959364511.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Станет требованием". В Киеве раскрыли, чего испугался Зеленский

Дубинский: в офисе Зеленского боятся требований украинцев о мире

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский и его команда очень боятся требований украинского общества о мире и поэтому пытаются его разделить с помощью системы бронирования от мобилизации, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.
"В офисе президента (Зеленского. — Прим. ред.) — панически боятся разговоров о мире. Бояться, что услышат их в обществе, что это станет требованием граждан к власти", — рассказал политик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Зеленский оскорбил Орбана в Вашингтоне из-за встречи с Путиным
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По словам Дубинского, именно для предотвращение такого сценария в Киеве разработали систему бронирования граждан от мобилизации. Сторонники продолжения конфликта получают защиту от призыва, в то время как борцы за мир отправляются на фронт.
«
"Требуешь войны до победного конца – можешь не служить. Требуешь мира – иди и сдохни за него в окопах. Выступать за войну, таким образом, стало выгоднее, чем выступать за мир – для публичных людей так точно", — заключил депутат.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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