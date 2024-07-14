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Громкая выставка в Питере: в Манеже представлены работы художников-бунтарей - РИА Новости, 14.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 14.07.2024 (обновлено: 08:02 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/vystavka-1958311560.html
Громкая выставка в Питере: в Манеже представлены работы художников-бунтарей
Громкая выставка в Питере: в Манеже представлены работы художников-бунтарей - РИА Новости, 14.07.2024
Громкая выставка в Питере: в Манеже представлены работы художников-бунтарей
В Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге — экспозиция, посвященная неофициальному искусству Северной столицы. Здесь показывают коллекцию... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T08:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Жанна Старицына. В Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге — экспозиция, посвященная неофициальному искусству Северной столицы. Здесь показывают коллекцию "Товарищества "Свободная культура" ("Пушкинская-10"), которую в прошлом году передали в дар ЦВЗ. О проекте, объединившем самых разных по стилю и характеру художников, — в фотогалерее РИА Новости.
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фото, фото, манеж, культура, искусство, куда сходить , что посмотреть , стиль жизни, музеи, дизайн, санкт-петербург
Фото, Культура, Манеж, Культура, Искусство, куда сходить , что посмотреть , Стиль жизни, Музеи, Дизайн, Санкт-Петербург

Громкая выставка в Питере: в Манеже представлены работы художников-бунтарей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Жанна Старицына. В Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге — экспозиция, посвященная неофициальному искусству Северной столицы. Здесь показывают коллекцию "Товарищества "Свободная культура" ("Пушкинская-10"), которую в прошлом году передали в дар ЦВЗ. О проекте, объединившем самых разных по стилю и характеру художников, — в фотогалерее РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

"Пушкинская-10" — арт-сквот, возникший после расселения дома под капитальный ремонт на одноименной улице. С 90-х это место облюбовали независимые художники, музыканты и другие представители андерграунда. Со временем они объединились в "Товарищество "Свободная культура", которое в 2023-м передало Манежу свою коллекцию. Это собрание стало поводом для выставки.

Посетители изучают фотографии на открытии выставки Пушкинская-10. Ковчег ХХI века в Центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге

"Пушкинская-10" — арт-сквот, возникший после расселения дома под капитальный ремонт на одноименной улице. С 90-х это место облюбовали независимые художники, музыканты и другие представители андерграунда. Со временем они объединились в "Товарищество "Свободная культура", которое в 2023-м передало Манежу свою коллекцию. Это собрание стало поводом для выставки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Экспозиция оформлена ярко: посетители попадают в красное пространство с белыми кругами. Это цвета флага сообщества, созданного художником Андреем Хлобыстиным. Выставка заполнена контейнерами, каждый из них рассказывает об определенной творческой группировке. За основу архитектурного решения взят образ "Ковчега XXI века", который придумали художники Юлий Рыбаков и Сергей Ковальский.

Девушки на открытии выставки Пушкинская-10. Ковчег ХХI века в Центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге

Экспозиция оформлена ярко: посетители попадают в красное пространство с белыми кругами. Это цвета флага сообщества, созданного художником Андреем Хлобыстиным. Выставка заполнена контейнерами, каждый из них рассказывает об определенной творческой группировке. За основу архитектурного решения взят образ "Ковчега XXI века", который придумали художники Юлий Рыбаков и Сергей Ковальский.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

На выставке в Манеже представлено более 400 работ: живопись, графика, скульптуры, арт-объекты, фотографии, звуковые инсталляции. Экспонаты часто собирали стихийно, отсюда — многообразие жанров, техник и авторов независимого городского искусства.

Посетители изучают экспонат на открытии выставки Пушкинская-10. Ковчег ХХI века в Центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге

На выставке в Манеже представлено более 400 работ: живопись, графика, скульптуры, арт-объекты, фотографии, звуковые инсталляции. Экспонаты часто собирали стихийно, отсюда — многообразие жанров, техник и авторов независимого городского искусства.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Рядом с работами ленинградского андерграунда 60-х — представители нонконформизма 70-80-х. Зрители увидят, как с каждым десятилетием менялись смыслы и стили художников.

В 90-е — острая реакция на экзистенциальные кризисы времени, а в нулевые —новые арт-практики.

Посетители на открытии выставки Пушкинская-10. Ковчег ХХI века в Центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге

Рядом с работами ленинградского андерграунда 60-х — представители нонконформизма 70-80-х. Зрители увидят, как с каждым десятилетием менялись смыслы и стили художников.

В 90-е — острая реакция на экзистенциальные кризисы времени, а в нулевые —новые арт-практики.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В залах Манежа показаны работы более 200 авторов. Среди них — Владимир Духовлинов, Рихард Васми, Юрий Нашивочников, Геннадий Устюгов, Анатолий Басин, Николай Сажин, Сергей Ковальский, Тимур Новиков, Евгений Орлов и другие.

Посетители на открытии выставки Пушкинская-10. Ковчег ХХI века в Центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге

В залах Манежа показаны работы более 200 авторов. Среди них — Владимир Духовлинов, Рихард Васми, Юрий Нашивочников, Геннадий Устюгов, Анатолий Басин, Николай Сажин, Сергей Ковальский, Тимур Новиков, Евгений Орлов и другие.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

На выставке есть своя стилизованная Пушкинская улица, сквер и памятник поэту. Таким образом дизайнеры воссоздают реальное городское пространство, где расположен арт-центр.

Посетитель на открытии выставки Пушкинская-10. Ковчег ХХI века в Центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге

На выставке есть своя стилизованная Пушкинская улица, сквер и памятник поэту. Таким образом дизайнеры воссоздают реальное городское пространство, где расположен арт-центр.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Экспозиция разбита на несколько блоков, напоминающих грузовые контейнеры. Каждый посвящен той или иной арт-группировке. Свой бокс есть у Арефьевского круга, Газаневщины, ТЭИИ, круга Стерлигова, "Митьков" и других объединений.

Смотритель музея на открытии выставки Пушкинская-10. Ковчег ХХI века в Центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге

Экспозиция разбита на несколько блоков, напоминающих грузовые контейнеры. Каждый посвящен той или иной арт-группировке. Свой бокс есть у Арефьевского круга, Газаневщины, ТЭИИ, круга Стерлигова, "Митьков" и других объединений.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

"Для Манежа этот выставочный проект — начало работы по изучению и сохранению уникального собрания из более чем 5000 работ, переданных "Товариществом "Свободная культура" в дар нашему музею. На примере этой коллекции можно наблюдать многообразие художественной, перформативной, музыкальной жизни нашего города", — отметила директор Центрального выставочного зала "Манеж" Анна Ялова.

Посетительница на открытии выставки Пушкинская-10. Ковчег ХХI века в Центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге

"Для Манежа этот выставочный проект — начало работы по изучению и сохранению уникального собрания из более чем 5000 работ, переданных "Товариществом "Свободная культура" в дар нашему музею. На примере этой коллекции можно наблюдать многообразие художественной, перформативной, музыкальной жизни нашего города", — отметила директор Центрального выставочного зала "Манеж" Анна Ялова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

"Пушкинская-10" была местом притяжения людей всех творческих направлений — там регулярно проводили концерты, встречи, лекции и перформансы. Это нашло отражение и в выставочной программе Манежа. Для посетителей запланированы арт-медиации, экскурсии, детские и взрослые фотолаборатории, инклюзивная программа.

Посетители на открытии выставки Пушкинская-10. Ковчег ХХI века в Центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге

"Пушкинская-10" была местом притяжения людей всех творческих направлений — там регулярно проводили концерты, встречи, лекции и перформансы. Это нашло отражение и в выставочной программе Манежа. Для посетителей запланированы арт-медиации, экскурсии, детские и взрослые фотолаборатории, инклюзивная программа.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Особое внимание — музыкальному сопровождению. В выставочных залах можно услышать рок, джаз, импровизации и экспериментальные композиции. Программа была сформирована под руководством арт-директора Музея звука Дмитрия Шубина.

Посетители на открытии выставки Пушкинская-10. Ковчег ХХI века в Центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге

Особое внимание — музыкальному сопровождению. В выставочных залах можно услышать рок, джаз, импровизации и экспериментальные композиции. Программа была сформирована под руководством арт-директора Музея звука Дмитрия Шубина.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Фирменный стиль выставки — красно-белый горошек — можно увидеть и за пределами здания. Две уличные арт-инсталляции установлены перед входом в "Охта Молл" и на площади у западного фасада Манежа. Они сюжетно продолжают экспозицию.

Открытие выставки Пушкинская-10. Ковчег ХХI века в Центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге

Фирменный стиль выставки — красно-белый горошек — можно увидеть и за пределами здания. Две уличные арт-инсталляции установлены перед входом в "Охта Молл" и на площади у западного фасада Манежа. Они сюжетно продолжают экспозицию.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Выставка "Пушкинская-10. Ковчег ХХI века" открыта до 8 сентября.

Посетители на открытии выставки Пушкинская-10. Ковчег ХХI века в Центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге

Выставка "Пушкинская-10. Ковчег ХХI века" открыта до 8 сентября.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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12 из 12
 
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