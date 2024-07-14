Громкая выставка в Питере: в Манеже представлены работы художников-бунтарей

"Пушкинская-10" — арт-сквот, возникший после расселения дома под капитальный ремонт на одноименной улице. С 90-х это место облюбовали независимые художники, музыканты и другие представители андерграунда. Со временем они объединились в "Товарищество "Свободная культура", которое в 2023-м передало Манежу свою коллекцию. Это собрание стало поводом для выставки.