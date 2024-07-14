Очевидцы покушения на Трампа сначала приняли стрельбу за салют

БЕТЕЛ-ПАРК (штат Пенсильвания, США), 14 июл - РИА Новости. Участник митинга, на котором ранили экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что стрельбу активисты приняли за салют. "Я был рядом со сценой в нескольких метрах от Трампа. Мы увидели дым, подумали, что это фейерверки", - сказал РИА Новости активист Дэн Савадж. Как заявил Савадж, он не видел злоумышленника, но многие присутствовавшие и он сам подумали, что стрелявших было двое. "Мы должны оставаться сильными", - заключил собеседник агентства. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
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БЕТЕЛ-ПАРК (штат Пенсильвания, США), 14 июл - РИА Новости. Участник митинга, на котором ранили экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что стрельбу активисты приняли за салют.
«
"Я был рядом со сценой в нескольких метрах от Трампа. Мы увидели дым, подумали, что это фейерверки", - сказал РИА Новости активист Дэн Савадж.
Как заявил Савадж, он не видел злоумышленника, но многие присутствовавшие и он сам подумали, что стрелявших было двое.
"Мы должны оставаться сильными", - заключил собеседник агентства.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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