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Очевидцы покушения на Трампа сначала приняли стрельбу за салют - РИА Новости, 14.07.2024
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23:07 14.07.2024 (обновлено: 23:08 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/tramp-1959655581.html
Очевидцы покушения на Трампа сначала приняли стрельбу за салют
Очевидцы покушения на Трампа сначала приняли стрельбу за салют - РИА Новости, 14.07.2024
Очевидцы покушения на Трампа сначала приняли стрельбу за салют
Участник митинга, на котором ранили экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что стрельбу активисты приняли за салют. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T23:07
2024-07-14T23:08
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
фбр
покушение на дональда трампа
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БЕТЕЛ-ПАРК (штат Пенсильвания, США), 14 июл - РИА Новости. Участник митинга, на котором ранили экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что стрельбу активисты приняли за салют. "Я был рядом со сценой в нескольких метрах от Трампа. Мы увидели дым, подумали, что это фейерверки", - сказал РИА Новости активист Дэн Савадж. Как заявил Савадж, он не видел злоумышленника, но многие присутствовавшие и он сам подумали, что стрелявших было двое. "Мы должны оставаться сильными", - заключил собеседник агентства. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
сша
пенсильвания
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Очевидцы покушения на Трампа сначала приняли стрельбу за салют

Очевидец: участники митинга, на котором ранили Трампа, приняли стрельбу за салют

© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Читать ria.ru в
БЕТЕЛ-ПАРК (штат Пенсильвания, США), 14 июл - РИА Новости. Участник митинга, на котором ранили экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что стрельбу активисты приняли за салют.
«
"Я был рядом со сценой в нескольких метрах от Трампа. Мы увидели дым, подумали, что это фейерверки", - сказал РИА Новости активист Дэн Савадж.
Как заявил Савадж, он не видел злоумышленника, но многие присутствовавшие и он сам подумали, что стрелявших было двое.
"Мы должны оставаться сильными", - заключил собеседник агентства.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
Вчера, 15:41
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Покушение на Дональда Трампа
© AP Photo / Evan Vucci

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

© AP Photo / Evan Vucci
1 из 9
© AP Photo / Gene J. Puskar

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

© AP Photo / Gene J. Puskar
2 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

© AP Photo / Evan Vucci
3 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

© AP Photo / Evan Vucci
5 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

© AP Photo / Evan Vucci
6 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

© AP Photo / Evan Vucci
7 из 9
© AP Photo / Gene J. Puskar

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

© AP Photo / Gene J. Puskar
8 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

Место проведения предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа после стрельбы

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

© AP Photo / Evan Vucci
9 из 9

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

© AP Photo / Evan Vucci
1 из 9

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

© AP Photo / Gene J. Puskar
2 из 9

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

© AP Photo / Evan Vucci
3 из 9

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 9

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

© AP Photo / Evan Vucci
5 из 9

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

© AP Photo / Evan Vucci
6 из 9

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

© AP Photo / Evan Vucci
7 из 9

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

© AP Photo / Gene J. Puskar
8 из 9

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

© AP Photo / Evan Vucci
9 из 9
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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