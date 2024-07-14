Трамп рассказал о планах после покушения на него

ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре вылетит на съезд республиканцев в Милуоки, штат Висконсин."После вчерашних ужасных событий я планировал перенести поездку в Висконсин на съезд Республиканской партии на два дня, но решил, что не могу позволить "стрелку" или потенциальному убийце принудить меня к переменам в расписании или любым другим", — написал он в своей соцсети Truth Social.По словам политика, в Милуоки он вылетит в 15:30 (23:30 мск), то есть в ближайшие два часа.Съезд республиканцев, на котором партия номинирует Трампа своим кандидатом в президенты, пройдет 15-18 июля в штате Висконсин.Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.Президент США Джо Байден, комментируя этот инцидент, пообещал, что расследование покушения будет быстрым. При этом он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Глава государства также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге, во время которого было совершено нападение.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре вылетит на съезд республиканцев в Милуоки, штат Висконсин.
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"После вчерашних ужасных событий я планировал перенести поездку в Висконсин на съезд Республиканской партии на два дня, но решил, что не могу позволить "стрелку" или потенциальному убийце принудить меня к переменам в расписании или любым другим", — написал он в своей соцсети Truth Social.
По словам политика, в Милуоки он вылетит в 15:30 (23:30 мск), то есть в ближайшие два часа.
Съезд республиканцев, на котором партия номинирует Трампа своим кандидатом в президенты, пройдет 15-18 июля в штате Висконсин.
Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.
При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.
Президент США Джо Байден, комментируя этот инцидент, пообещал, что расследование покушения будет быстрым. При этом он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Глава государства также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге, во время которого было совершено нападение.
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