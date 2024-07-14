В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В машине подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа обнаружили взрывные устройства, сообщила WSJ со ссылкой на источники."Власти обнаружили взрывные устройства в машине человека, который, по словам официальных лиц, пытался убить бывшего президента Дональда Трампа", — указано в материале со ссылкой на людей, осведомленных о расследовании.По их словам, автомобиль подозреваемого был припаркован рядом с местом проведения митинга в Пенсильвании.Как передает ABC News со ссылкой на свои источники, винтовка, из которой стреляли в Трампа, была куплена законно. По информации телеканала, "следы" оружия ведут к отцу подозреваемого.Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
WSJ: в машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В машине подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа обнаружили взрывные устройства, сообщила WSJ со ссылкой на источники.
«
"Власти обнаружили взрывные устройства в машине человека, который, по словам официальных лиц, пытался убить бывшего президента Дональда Трампа", — указано в материале со ссылкой на людей, осведомленных о расследовании.
По их словам, автомобиль подозреваемого был припаркован рядом с местом проведения митинга в Пенсильвании.
Как передает ABC News со ссылкой на свои источники, винтовка, из которой стреляли в Трампа, была куплена законно. По информации телеканала, "следы" оружия ведут к отцу подозреваемого.
Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.
При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.
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