Крышу, с которой стреляли в Трампа, осмотрели перед митингом

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Крыша, с которой стрелял подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, была осмотрена во время подготовки к мероприятию в Пенсильвании, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Крыша, с которой подозреваемый стрелял в бывшего президента Дональда Трампа, была осмотрена во время подготовки к мероприятию", - говорится в сообщении. По данным источника, во время подготовки к мероприятию крыша была пуста. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Крыша, с которой стрелял подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, была осмотрена во время подготовки к мероприятию в Пенсильвании, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Крыша, с которой подозреваемый стрелял в бывшего президента Дональда Трампа, была осмотрена во время подготовки к мероприятию", - говорится в сообщении.
По данным источника, во время подготовки к мероприятию крыша была пуста.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
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