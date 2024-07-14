Восемь конгрессменов заявили, что Байден виноват в покушении на Трампа

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Восемь конгрессменов-республиканцев заявили, что действующий президент США Джо Байден виноват в покушении на своего предшественника Дональда Трампа."Главный тезис кампании Байдена заключается в том, что Дональд Трамп — авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой. Эта риторика привела непосредственно к покушению на Трампа", — написал в социальной сети X сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс. Член палаты представителей и сторонник Трампа Уэсли Хант подчеркнул в X, что риторика Байдена привела к политическому насилию. "Республиканский окружной прокурор округа Батлер, штат Пенсильвания, должен немедленно выдвинуть против Байдена обвинения в подстрекательстве к убийству", — написал в X конгрессмен Майк Коллинз. Республиканец Кит Селф написал в X, что каждый американец должен быть возмущен подстрекательствами действующего президента к совершению насилия против Трампа. Также Байдена обвинили конгрессмены Лорен Боберт, Марша Блэкберн, Ник Лалота и Клаудия Тенни. Как сообщила ранее газета Politico со ссылкой на запись разговора хозяина Белого дома с донорами Демократической партии, президент США заявил, что пора прекратить говорить о дебатах и сфокусироваться на Трампе. Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Стрелка ликвидировали, он успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены. Злоумышленник — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, но пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа совершили покушение. По данным ведомства, власти США не знали заранее о подготовке преступления. При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.
https://ria.ru/20240103/tramp-1919625305.html
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
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В мире, США, Пенсильвания, Огайо, Дональд Трамп, Джо Байден, Лорен Боберт, ФБР, Politico, Выборы президента США — 2024
Восемь конгрессменов заявили, что Байден виноват в покушении на Трампа
Восемь республиканцев заявили, что Байден виноват в покушении на Трампа
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Восемь конгрессменов-республиканцев заявили, что действующий президент США Джо Байден виноват в покушении на своего предшественника Дональда Трампа.
«
"Главный тезис кампании Байдена заключается в том, что Дональд Трамп — авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой. Эта риторика привела непосредственно к покушению на Трампа", — написал в социальной сети X сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс.
Член палаты представителей и сторонник Трампа Уэсли Хант подчеркнул в X, что риторика Байдена привела к политическому насилию.
«
"Республиканский окружной прокурор округа Батлер, штат Пенсильвания, должен немедленно выдвинуть против Байдена обвинения в подстрекательстве к убийству", — написал в X конгрессмен Майк Коллинз.
Республиканец Кит Селф написал в X, что каждый американец должен быть возмущен подстрекательствами действующего президента к совершению насилия против Трампа.
Также Байдена обвинили конгрессмены Лорен Боберт, Марша Блэкберн, Ник Лалота и Клаудия Тенни.
Как сообщила ранее газета Politico со ссылкой на запись разговора хозяина Белого дома с донорами Демократической партии, президент США заявил, что пора прекратить говорить о дебатах и сфокусироваться на Трампе.
Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
Стрелка ликвидировали, он успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены. Злоумышленник — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, но пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа совершили покушение. По данным ведомства, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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