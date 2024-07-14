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Восемь конгрессменов заявили, что Байден виноват в покушении на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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16:23 14.07.2024 (обновлено: 16:59 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/tramp-1959596732.html
Восемь конгрессменов заявили, что Байден виноват в покушении на Трампа
Восемь конгрессменов заявили, что Байден виноват в покушении на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Восемь конгрессменов заявили, что Байден виноват в покушении на Трампа
Восемь конгрессменов-республиканцев заявили, что действующий президент США Джо Байден виноват в покушении на своего предшественника Дональда Трампа. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:23
2024-07-14T16:59
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Восемь конгрессменов-республиканцев заявили, что действующий президент США Джо Байден виноват в покушении на своего предшественника Дональда Трампа."Главный тезис кампании Байдена заключается в том, что Дональд Трамп — авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой. Эта риторика привела непосредственно к покушению на Трампа", — написал в социальной сети X сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс. Член палаты представителей и сторонник Трампа Уэсли Хант подчеркнул в X, что риторика Байдена привела к политическому насилию. "Республиканский окружной прокурор округа Батлер, штат Пенсильвания, должен немедленно выдвинуть против Байдена обвинения в подстрекательстве к убийству", — написал в X конгрессмен Майк Коллинз. Республиканец Кит Селф написал в X, что каждый американец должен быть возмущен подстрекательствами действующего президента к совершению насилия против Трампа. Также Байдена обвинили конгрессмены Лорен Боберт, Марша Блэкберн, Ник Лалота и Клаудия Тенни. Как сообщила ранее газета Politico со ссылкой на запись разговора хозяина Белого дома с донорами Демократической партии, президент США заявил, что пора прекратить говорить о дебатах и сфокусироваться на Трампе. Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Стрелка ликвидировали, он успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены. Злоумышленник — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, но пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа совершили покушение. По данным ведомства, власти США не знали заранее о подготовке преступления. При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.
https://ria.ru/20240103/tramp-1919625305.html
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
https://ria.ru/20240712/tramp-1959127039.html
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пенсильвания
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96
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7 495 645-6601
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
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в мире, сша, пенсильвания, огайо, дональд трамп, джо байден, лорен боберт, фбр, politico, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Огайо, Дональд Трамп, Джо Байден, Лорен Боберт, ФБР, Politico, Выборы президента США — 2024
Восемь конгрессменов заявили, что Байден виноват в покушении на Трампа

Восемь республиканцев заявили, что Байден виноват в покушении на Трампа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Восемь конгрессменов-республиканцев заявили, что действующий президент США Джо Байден виноват в покушении на своего предшественника Дональда Трампа.
«
"Главный тезис кампании Байдена заключается в том, что Дональд Трамп — авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой. Эта риторика привела непосредственно к покушению на Трампа", — написал в социальной сети X сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс.
Дональд Трамп выступает на предвыборном митинге в штате Невада - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
СМИ: демократы обеспокоились отстранением Трампа от гонки в Колорадо и Мэн
3 января, 21:19
Член палаты представителей и сторонник Трампа Уэсли Хант подчеркнул в X, что риторика Байдена привела к политическому насилию.
«
"Республиканский окружной прокурор округа Батлер, штат Пенсильвания, должен немедленно выдвинуть против Байдена обвинения в подстрекательстве к убийству", — написал в X конгрессмен Майк Коллинз.
Республиканец Кит Селф написал в X, что каждый американец должен быть возмущен подстрекательствами действующего президента к совершению насилия против Трампа.
Также Байдена обвинили конгрессмены Лорен Боберт, Марша Блэкберн, Ник Лалота и Клаудия Тенни.
Как сообщила ранее газета Politico со ссылкой на запись разговора хозяина Белого дома с донорами Демократической партии, президент США заявил, что пора прекратить говорить о дебатах и сфокусироваться на Трампе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
Вчера, 15:41
Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
Стрелка ликвидировали, он успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены. Злоумышленник — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.
Покушение на Дональда Трампа
© AP Photo / Evan Vucci

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

© AP Photo / Evan Vucci
1 из 9
© AP Photo / Gene J. Puskar

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

© AP Photo / Gene J. Puskar
2 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

© AP Photo / Evan Vucci
3 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

© AP Photo / Evan Vucci
5 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

© AP Photo / Evan Vucci
6 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

© AP Photo / Evan Vucci
7 из 9
© AP Photo / Gene J. Puskar

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

© AP Photo / Gene J. Puskar
8 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

Место проведения предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа после стрельбы

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

© AP Photo / Evan Vucci
9 из 9

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

© AP Photo / Evan Vucci
1 из 9

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

© AP Photo / Gene J. Puskar
2 из 9

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

© AP Photo / Evan Vucci
3 из 9

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 9

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

© AP Photo / Evan Vucci
5 из 9

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

© AP Photo / Evan Vucci
6 из 9

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

© AP Photo / Evan Vucci
7 из 9

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

© AP Photo / Gene J. Puskar
8 из 9

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

© AP Photo / Evan Vucci
9 из 9
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, но пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа совершили покушение. По данным ведомства, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Трамп заявил, что Байден страдает психозом
12 июля, 05:00
 
В миреСШАПенсильванияОгайоДональд ТрампДжо БайденЛорен БобертФБРPoliticoВыборы президента США — 2024
 
 
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