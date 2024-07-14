https://ria.ru/20240714/tramp-1959571217.html

Покушение на Трампа спровоцировано атмосферой вокруг него, заявил Песков

Покушение на Трампа спровоцировано атмосферой вокруг него, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024

Покушение на Трампа спровоцировано атмосферой вокруг него, заявил Песков

Атмосфера, созданная нынешними хозяевами Белого дома вокруг экс-главы государства Дональда Трампа, спровоцировала нападение на него, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:02

2024-07-14T14:02

2024-07-14T14:33

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дмитрий песков

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Атмосфера, созданная нынешними хозяевами Белого дома вокруг экс-главы государства Дональда Трампа, спровоцировала нападение на него, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва не считает, что попытку покушения на политика организовали действующие американские власти."Но атмосфера вокруг кандидата Трампа спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка", — добавил он.Песков также отметил, что стиль работы действующего руководства США таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы без поиска компромиссов. По его словам, после многочисленных попыток скомпрометировать и устранить Трампа с политической арены было очевидно, что его жизнь находится в опасности. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия всегда осуждала любые проявления насилия при политической борьбе. Он также выразил соболезнования семье погибшего при инциденте зрителя и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Отвечая на вопрос о том, сможет ли покушение на Дональда Трампа повлиять на легитимность выборов, Песков отметил, что это мероприятие остается внутренним делом США, и Москва не собирается в него вмешиваться.Покушение на Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959567560.html

https://ria.ru/20240714/ssha-1959559308.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, в мире