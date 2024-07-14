Покушение на Трампа спровоцировано атмосферой вокруг него, заявил Песков
Песков: к покушению на Трампа привела атмосфера, созданная Белым домом
© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Атмосфера, созданная нынешними хозяевами Белого дома вокруг экс-главы государства Дональда Трампа, спровоцировала нападение на него, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Москва не считает, что попытку покушения на политика организовали действующие американские власти.
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"Но атмосфера вокруг кандидата Трампа спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка", — добавил он.
Песков также отметил, что стиль работы действующего руководства США таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы без поиска компромиссов. По его словам, после многочисленных попыток скомпрометировать и устранить Трампа с политической арены было очевидно, что его жизнь находится в опасности.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия всегда осуждала любые проявления насилия при политической борьбе. Он также выразил соболезнования семье погибшего при инциденте зрителя и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Отвечая на вопрос о том, сможет ли покушение на Дональда Трампа повлиять на легитимность выборов, Песков отметил, что это мероприятие остается внутренним делом США, и Москва не собирается в него вмешиваться.
Покушение на Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.