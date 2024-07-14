Рейтинг@Mail.ru
Покушение на Трампа спровоцировано атмосферой вокруг него, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 14.07.2024 (обновлено: 14:33 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/tramp-1959571217.html
Покушение на Трампа спровоцировано атмосферой вокруг него, заявил Песков
Покушение на Трампа спровоцировано атмосферой вокруг него, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
Покушение на Трампа спровоцировано атмосферой вокруг него, заявил Песков
Атмосфера, созданная нынешними хозяевами Белого дома вокруг экс-главы государства Дональда Трампа, спровоцировала нападение на него, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:02
2024-07-14T14:33
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959499276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18ee32786562f6f9f1934af4131f1e29.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Атмосфера, созданная нынешними хозяевами Белого дома вокруг экс-главы государства Дональда Трампа, спровоцировала нападение на него, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва не считает, что попытку покушения на политика организовали действующие американские власти."Но атмосфера вокруг кандидата Трампа спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка", — добавил он.Песков также отметил, что стиль работы действующего руководства США таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы без поиска компромиссов. По его словам, после многочисленных попыток скомпрометировать и устранить Трампа с политической арены было очевидно, что его жизнь находится в опасности. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия всегда осуждала любые проявления насилия при политической борьбе. Он также выразил соболезнования семье погибшего при инциденте зрителя и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Отвечая на вопрос о том, сможет ли покушение на Дональда Трампа повлиять на легитимность выборов, Песков отметил, что это мероприятие остается внутренним делом США, и Москва не собирается в него вмешиваться.Покушение на Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959567560.html
https://ria.ru/20240714/ssha-1959559308.html
https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959499276_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_30106cb43a2a715cab4e086d985b35e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Покушение на Трампа спровоцировано атмосферой вокруг него, заявил Песков

Песков: к покушению на Трампа привела атмосфера, созданная Белым домом

© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Атмосфера, созданная нынешними хозяевами Белого дома вокруг экс-главы государства Дональда Трампа, спровоцировала нападение на него, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Москва не считает, что попытку покушения на политика организовали действующие американские власти.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Сторонники Трампа собираются у башни Trump Tower в Нью-Йорке
13:37
«
"Но атмосфера вокруг кандидата Трампа спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка", — добавил он.
Песков также отметил, что стиль работы действующего руководства США таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы без поиска компромиссов. По его словам, после многочисленных попыток скомпрометировать и устранить Трампа с политической арены было очевидно, что его жизнь находится в опасности.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия всегда осуждала любые проявления насилия при политической борьбе. Он также выразил соболезнования семье погибшего при инциденте зрителя и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Известный американский блогер Хинкл прокомментировал покушение на Трампа
12:41
Отвечая на вопрос о том, сможет ли покушение на Дональда Трампа повлиять на легитимность выборов, Песков отметил, что это мероприятие остается внутренним делом США, и Москва не собирается в него вмешиваться.
Покушение на Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"Ужасающий финал": американские консерваторы осудили покушение на Трампа
03:22
 
СШАРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала