https://ria.ru/20240714/tramp-1959565985.html

Было очевидно, что жизнь Трампа в опасности, заявил Песков

Было очевидно, что жизнь Трампа в опасности, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024

Было очевидно, что жизнь Трампа в опасности, заявил Песков

После многочисленных попыток устранить и скомпрометировать бывшего президента США Дональда Трампа было очевидно, что его жизнь находится в опасности, заявил... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T13:29

2024-07-14T13:29

2024-07-14T13:35

в мире

дональд трамп

дмитрий песков

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. После многочисленных попыток устранить и скомпрометировать бывшего президента США Дональда Трампа было очевидно, что его жизнь находится в опасности, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены: с использованием сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата - для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240714/peskov-1959566232.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дональд трамп, дмитрий песков, покушение на дональда трампа