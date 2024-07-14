https://ria.ru/20240714/tramp-1959565985.html
Было очевидно, что жизнь Трампа в опасности, заявил Песков
Было очевидно, что жизнь Трампа в опасности, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
Было очевидно, что жизнь Трампа в опасности, заявил Песков
После многочисленных попыток устранить и скомпрометировать бывшего президента США Дональда Трампа было очевидно, что его жизнь находится в опасности, заявил... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T13:29
2024-07-14T13:29
2024-07-14T13:35
в мире
дональд трамп
дмитрий песков
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. После многочисленных попыток устранить и скомпрометировать бывшего президента США Дональда Трампа было очевидно, что его жизнь находится в опасности, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены: с использованием сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата - для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240714/peskov-1959566232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, дмитрий песков, покушение на дональда трампа
В мире, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Покушение на Дональда Трампа
Было очевидно, что жизнь Трампа в опасности, заявил Песков
Песков: после попыток устранить Трампа было очевидно, что его жизнь в опасности