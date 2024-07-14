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Было очевидно, что жизнь Трампа в опасности, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
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13:29 14.07.2024 (обновлено: 13:35 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/tramp-1959565985.html
Было очевидно, что жизнь Трампа в опасности, заявил Песков
Было очевидно, что жизнь Трампа в опасности, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
Было очевидно, что жизнь Трампа в опасности, заявил Песков
После многочисленных попыток устранить и скомпрометировать бывшего президента США Дональда Трампа было очевидно, что его жизнь находится в опасности, заявил... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T13:29
2024-07-14T13:35
в мире
дональд трамп
дмитрий песков
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. После многочисленных попыток устранить и скомпрометировать бывшего президента США Дональда Трампа было очевидно, что его жизнь находится в опасности, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены: с использованием сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата - для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности", - сказал он журналистам.
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в мире, дональд трамп, дмитрий песков, покушение на дональда трампа
В мире, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Покушение на Дональда Трампа
Было очевидно, что жизнь Трампа в опасности, заявил Песков

Песков: после попыток устранить Трампа было очевидно, что его жизнь в опасности

© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. После многочисленных попыток устранить и скомпрометировать бывшего президента США Дональда Трампа было очевидно, что его жизнь находится в опасности, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены: с использованием сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата - для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности", - сказал он журналистам.
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В миреДональд ТрампДмитрий ПесковПокушение на Дональда Трампа
 
 
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