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В Совфеде заявили, что к покушению на Трампа может быть причастен Киев - РИА Новости, 14.07.2024
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11:02 14.07.2024 (обновлено: 11:06 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/tramp-1959546725.html
В Совфеде заявили, что к покушению на Трампа может быть причастен Киев
В Совфеде заявили, что к покушению на Трампа может быть причастен Киев - РИА Новости, 14.07.2024
В Совфеде заявили, что к покушению на Трампа может быть причастен Киев
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:02
2024-07-14T11:06
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению на экс-президента Дональда Трампа. "Учитывая, что киевский режим неоднократно очень нелестно высказывался в отношении Трампа, который пообещал в случае избрания президентом США положить конец военному конфликту на Украине, призываю власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, режим Владимира Зеленского боится прихода к власти Трампа, так как может лишиться финансовой поддержки и утратить способ обогащения. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/fbr-1959498925.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, сергей цеков, владимир зеленский, фбр, киев, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Сергей Цеков, Владимир Зеленский, ФБР, Киев, Покушение на Дональда Трампа
В Совфеде заявили, что к покушению на Трампа может быть причастен Киев

Цеков призвал США рассмотреть версию причастности Киева к покушению на Трампа

© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Трампа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению на экс-президента Дональда Трампа.
"Учитывая, что киевский режим неоднократно очень нелестно высказывался в отношении Трампа, который пообещал в случае избрания президентом США положить конец военному конфликту на Украине, призываю власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению", - сказал Цеков РИА Новости.
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
ФБР отказалось комментировать стрельбу на митинге Трампа
01:37
По его словам, режим Владимира Зеленского боится прихода к власти Трампа, так как может лишиться финансовой поддержки и утратить способ обогащения.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
ФБР подтвердило, что на Трампа совершили покушение
06:59
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампСергей ЦековВладимир ЗеленскийФБРКиевПокушение на Дональда Трампа
 
 
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