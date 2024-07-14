https://ria.ru/20240714/tramp-1959546725.html

В Совфеде заявили, что к покушению на Трампа может быть причастен Киев

В Совфеде заявили, что к покушению на Трампа может быть причастен Киев - РИА Новости, 14.07.2024

В Совфеде заявили, что к покушению на Трампа может быть причастен Киев

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T11:02

2024-07-14T11:02

2024-07-14T11:06

в мире

сша

пенсильвания

дональд трамп

сергей цеков

владимир зеленский

фбр

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959507588_0:53:3072:1780_1920x0_80_0_0_b0ca2bc29528d87252f6dbd8ad6880d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению на экс-президента Дональда Трампа. "Учитывая, что киевский режим неоднократно очень нелестно высказывался в отношении Трампа, который пообещал в случае избрания президентом США положить конец военному конфликту на Украине, призываю власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, режим Владимира Зеленского боится прихода к власти Трампа, так как может лишиться финансовой поддержки и утратить способ обогащения. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/fbr-1959498925.html

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959515507.html

сша

пенсильвания

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, сергей цеков, владимир зеленский, фбр, киев, покушение на дональда трампа