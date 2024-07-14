В Совфеде заявили, что к покушению на Трампа может быть причастен Киев
Цеков призвал США рассмотреть версию причастности Киева к покушению на Трампа
© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Трампа
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Трампа
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению на экс-президента Дональда Трампа.
"Учитывая, что киевский режим неоднократно очень нелестно высказывался в отношении Трампа, который пообещал в случае избрания президентом США положить конец военному конфликту на Украине, призываю власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, режим Владимира Зеленского боится прихода к власти Трампа, так как может лишиться финансовой поддержки и утратить способ обогащения.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.