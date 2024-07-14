Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу в связи со стрельбой
МИД Китая: Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу в связи со стрельбой
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания
ПЕКИН, 14 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие бывшему президенту США Дональду Трампу в связи со стрельбой, сообщило министерство иностранных дел Китая.
"Китайская сторона уделяет внимание инциденту со стрельбой в экс-президента Трампа, председатель Си Цзиньпин уже выразил сочувствие экс-президенту Трампу", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.