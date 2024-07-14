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Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу в связи со стрельбой - РИА Новости, 14.07.2024
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10:45 14.07.2024 (обновлено: 10:52 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/tramp-1959544310.html
Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу в связи со стрельбой
Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу в связи со стрельбой - РИА Новости, 14.07.2024
Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу в связи со стрельбой
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие бывшему президенту США Дональду Трампу в связи со стрельбой, сообщило министерство иностранных дел Китая. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T10:45
2024-07-14T10:52
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
фбр
покушение на дональда трампа
китай
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ПЕКИН, 14 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие бывшему президенту США Дональду Трампу в связи со стрельбой, сообщило министерство иностранных дел Китая."Китайская сторона уделяет внимание инциденту со стрельбой в экс-президента Трампа, председатель Си Цзиньпин уже выразил сочувствие экс-президенту Трампу", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР.Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа, китай, си цзиньпин
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа, Китай, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу в связи со стрельбой

МИД Китая: Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу в связи со стрельбой

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания
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ПЕКИН, 14 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие бывшему президенту США Дональду Трампу в связи со стрельбой, сообщило министерство иностранных дел Китая.
"Китайская сторона уделяет внимание инциденту со стрельбой в экс-президента Трампа, председатель Си Цзиньпин уже выразил сочувствие экс-президенту Трампу", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденФБРПокушение на Дональда ТрампаКитайСи Цзиньпин
 
 
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