https://ria.ru/20240714/tramp-1959529664.html

В Совфеде покушение на Трампа назвали политическим заказом

В Совфеде покушение на Трампа назвали политическим заказом - РИА Новости, 14.07.2024

В Совфеде покушение на Трампа назвали политическим заказом

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал покушение на Дональда Трампа политическим заказом и проявлением... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T09:19

2024-07-14T09:19

2024-07-14T09:19

в мире

сша

дональд трамп

сергей цеков

джо байден

покушение на дональда трампа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал покушение на Дональда Трампа политическим заказом и проявлением американской демократии. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. "Считаю, что покушение на Трампа является политическим заказом и проявлением той самой пресловутой американской демократии, где устранение неугодных стало за правило и нормой жизни. Покушение на Трампа – это показатель того, что он имеет реальные шансы стать президентом США, что он реальный конкурент Байдену", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, физическое устранение Трампа выгодно, прежде всего, окружению президента США Джо Байдена, чтобы гарантировать тому победу на предстоящих президентских выборах.

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959528201.html

сша

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T09:19 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, сергей цеков, джо байден, покушение на дональда трампа