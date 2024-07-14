https://ria.ru/20240714/tramp-1959529664.html
В Совфеде покушение на Трампа назвали политическим заказом
В Совфеде покушение на Трампа назвали политическим заказом - РИА Новости, 14.07.2024
В Совфеде покушение на Трампа назвали политическим заказом
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал покушение на Дональда Трампа политическим заказом и проявлением... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:19
2024-07-14T09:19
2024-07-14T09:19
в мире
сша
дональд трамп
сергей цеков
джо байден
покушение на дональда трампа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал покушение на Дональда Трампа политическим заказом и проявлением американской демократии. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. "Считаю, что покушение на Трампа является политическим заказом и проявлением той самой пресловутой американской демократии, где устранение неугодных стало за правило и нормой жизни. Покушение на Трампа – это показатель того, что он имеет реальные шансы стать президентом США, что он реальный конкурент Байдену", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, физическое устранение Трампа выгодно, прежде всего, окружению президента США Джо Байдена, чтобы гарантировать тому победу на предстоящих президентских выборах.
https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959528201.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T09:19
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PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, дональд трамп, сергей цеков, джо байден, покушение на дональда трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Сергей Цеков, Джо Байден, Покушение на Дональда Трампа
В Совфеде покушение на Трампа назвали политическим заказом
Сенатор Цеков: устранение Трампа выгодно, прежде всего, окружению Байдена