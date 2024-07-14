Президент Шри-Ланки потрясен покушением на Трампа
Президент Шри-Ланки Викрамасингхе заявил, что потрясен покушением на Трампа
© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июл – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил в соцсети X, что потрясен покушением на бывшего президента Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления.
"Я потрясен покушением на бывшего президента Дональда Трампа и рад, что он в безопасности. Желаю ему скорейшего выздоровления. Шриланкийцы слишком хорошо знают боль политического насилия. Мы все должны соблюдать законы, защищающие демократию", - написал Викрамасингхе.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.