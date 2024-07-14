На Дональда Трампа совершили покушение

ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. На бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение на митинге в Пенсильвании, инцидент попал в трансляцию местных телеканалов.Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания. Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.По информации портала BNO News, экс-президента уже выписали из медучреждения. Он планирует присоединиться к предстоящему съезду республиканцев в Висконсине.Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате произошедшего погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, но пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позднее президент США переговорил по телефону со своим предшественником.ФБР взяло на себя роль ведущего ведомства в расследовании стрельбы на митинге Трампа. Оно уже установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Специальный агент Кевин Роджек заявил, что стрельба на митинге Трампа расценивается как покушение на его жизнь.Как отметили в полиции Пенсильвании, ведомство ищет любую дополнительную информацию, которая может указать на возможных подельников нападавшего.Комитет палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование о покушении на экс-президента, слушания по делу назначили на 22 июля.
https://ria.ru/20240714/mask-1959501485.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
в мире, пенсильвания, дональд трамп, сша, покушение на дональда трампа
В мире, Пенсильвания, Дональд Трамп, США, Покушение на Дональда Трампа
На Дональда Трампа совершили покушение
Стрельба раздалась на выступлении Трампа в Пенсильвании, у него окровавлено ухо
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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. На бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение на митинге в Пенсильвании, инцидент попал в трансляцию местных телеканалов.
Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.
Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.
По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания. Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.
По информации портала BNO News, экс-президента уже выписали из медучреждения. Он планирует присоединиться к предстоящему съезду республиканцев в Висконсине.
Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате произошедшего погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.
На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.
Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, но пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позднее президент США переговорил по телефону со своим предшественником.
ФБР взяло на себя роль ведущего ведомства в расследовании стрельбы на митинге Трампа. Оно уже установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Специальный агент Кевин Роджек заявил, что стрельба на митинге Трампа расценивается как покушение на его жизнь.
Как отметили в полиции Пенсильвании, ведомство ищет любую дополнительную информацию, которая может указать на возможных подельников нападавшего.
Комитет палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование о покушении на экс-президента, слушания по делу назначили на 22 июля.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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