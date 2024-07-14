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На Дональда Трампа совершили покушение - РИА Новости, 14.07.2024
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01:16 14.07.2024 (обновлено: 11:59 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/tramp-1959498266.html
На Дональда Трампа совершили покушение
На Дональда Трампа совершили покушение - РИА Новости, 14.07.2024
На Дональда Трампа совершили покушение
На бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение на митинге в Пенсильвании, инцидент попал в трансляцию местных телеканалов. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T01:16
2024-07-14T11:59
в мире
пенсильвания
дональд трамп
сша
покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. На бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение на митинге в Пенсильвании, инцидент попал в трансляцию местных телеканалов.Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания. Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.По информации портала BNO News, экс-президента уже выписали из медучреждения. Он планирует присоединиться к предстоящему съезду республиканцев в Висконсине.Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате произошедшего погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, но пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позднее президент США переговорил по телефону со своим предшественником.ФБР взяло на себя роль ведущего ведомства в расследовании стрельбы на митинге Трампа. Оно уже установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Специальный агент Кевин Роджек заявил, что стрельба на митинге Трампа расценивается как покушение на его жизнь.Как отметили в полиции Пенсильвании, ведомство ищет любую дополнительную информацию, которая может указать на возможных подельников нападавшего.Комитет палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование о покушении на экс-президента, слушания по делу назначили на 22 июля.
https://ria.ru/20240714/mask-1959501485.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, пенсильвания, дональд трамп, сша, покушение на дональда трампа
В мире, Пенсильвания, Дональд Трамп, США, Покушение на Дональда Трампа
На Дональда Трампа совершили покушение

Стрельба раздалась на выступлении Трампа в Пенсильвании, у него окровавлено ухо

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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. На бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение на митинге в Пенсильвании, инцидент попал в трансляцию местных телеканалов.
Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.
Покушение на Дональда Трампа
© AP Photo / Evan Vucci

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

© AP Photo / Evan Vucci
1 из 9
© AP Photo / Gene J. Puskar

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

© AP Photo / Gene J. Puskar
2 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

© AP Photo / Evan Vucci
3 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

© AP Photo / Evan Vucci
5 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

© AP Photo / Evan Vucci
6 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

© AP Photo / Evan Vucci
7 из 9
© AP Photo / Gene J. Puskar

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

© AP Photo / Gene J. Puskar
8 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

Место проведения предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа после стрельбы

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

© AP Photo / Evan Vucci
9 из 9

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

© AP Photo / Evan Vucci
1 из 9

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

© AP Photo / Gene J. Puskar
2 из 9

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

© AP Photo / Evan Vucci
3 из 9

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 9

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

© AP Photo / Evan Vucci
5 из 9

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

© AP Photo / Evan Vucci
6 из 9

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

© AP Photo / Evan Vucci
7 из 9

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

© AP Photo / Gene J. Puskar
8 из 9

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

© AP Photo / Evan Vucci
9 из 9
Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.
По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания. Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.
По информации портала BNO News, экс-президента уже выписали из медучреждения. Он планирует присоединиться к предстоящему съезду республиканцев в Висконсине.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Илон Маск сделал заявление после покушения на Трампа
02:10
Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате произошедшего погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.
На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.
Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, но пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позднее президент США переговорил по телефону со своим предшественником.
© AP Photo / Evan VucciСтрельба на предвыборном митинге Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Стрельба на предвыборном митинге Трампа
ФБР взяло на себя роль ведущего ведомства в расследовании стрельбы на митинге Трампа. Оно уже установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Специальный агент Кевин Роджек заявил, что стрельба на митинге Трампа расценивается как покушение на его жизнь.
Как отметили в полиции Пенсильвании, ведомство ищет любую дополнительную информацию, которая может указать на возможных подельников нападавшего.
Комитет палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование о покушении на экс-президента, слушания по делу назначили на 22 июля.
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Кеннеди-младший обратился к американцам после покушения на Трампа
03:08
 
В миреПенсильванияДональд ТрампСШАПокушение на Дональда Трампа
 
 
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