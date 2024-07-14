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В Сербии призвали усилить безопасность президента после покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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16:19 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/serbija-1959596091.html
В Сербии призвали усилить безопасность президента после покушения на Трампа
В Сербии призвали усилить безопасность президента после покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
В Сербии призвали усилить безопасность президента после покушения на Трампа
Замглавы правительства Сербии Александр Вулин призвал усилить обеспечение безопасности сербского президента Александра Вучича и его семьи после покушения на... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:19
2024-07-14T16:19
в мире
сербия
сша
пенсильвания
дональд трамп
александр вучич
александр вулин
фбр
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БЕЛГРАД, 14 июл - РИА Новости. Замглавы правительства Сербии Александр Вулин призвал усилить обеспечение безопасности сербского президента Александра Вучича и его семьи после покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Вучич заявил в воскресенье, что политические лидеры, такие как премьер Словакии Роберт Фицо и экс-президент США Дональд Трамп, всё чаще будут становиться целями нападений, потому что борются за свободу мнения против навязанного ложными элитами искаженного представления о мире. "Всего несколько месяцев назад совершено покушение на премьера Фицо, погиб президент Ирана (Эбрахим Раиси в результате крушения вертолета - ред.), совершена попытка убийства экс-президента Трампа. Неслучайно, что все они выступали или выступают за другой мир и мир на Украине. Пусть приготовится Вучич и все, у кого есть храбрость бороться за свободу", - цитирует пресс-служба вице-премьера Сербии. Вулин, последовательно занимавший посты главы минобороны, МВД, Агентства безопасности и информации Сербии призвал повысить меры безопасности главы государства. "Попытка убийства экс-президента Трампа - выражение разрешенной и подстрекаемой ненависти, такой же, которая подогревается и свободно высказывается в отношении Александра Вучича в Сербии. Призываю компетентные органы в Сербии повысить меры безопасности в отношении президента Александра Вучича и его семьи, их слишком часто пытаются давлением в масс-медиа заставить отказаться от защиты со стороны государства и стать еще более легкими мишенями", - указал Вулин. Ранее Вучич назвал покушение на Трампа проявлением безумной ненависти, которая, по его словам, распространяется по миру. Он также пожелал Трампу крепкого здоровья и быстрого выздоровления. По его словам, либеральные движения, которые якобы выступают против агрессии, на самом деле самые агрессивные. Вучич отметил, что люди по всему миру больше не хотят, чтобы "ложные элиты, те, кто отбросил мир назад в предыдущие годы", и дальше определяли их судьбу. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено правое ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, но бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
https://ria.ru/20240714/vuchich-1959565368.html
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в мире, сербия, сша, пенсильвания, дональд трамп, александр вучич, александр вулин, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, Сербия, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Александр Вучич, Александр Вулин, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
В Сербии призвали усилить безопасность президента после покушения на Трампа

В Сербии призвали усилить безопасность Вучича после покушения на Трампа

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 июл - РИА Новости. Замглавы правительства Сербии Александр Вулин призвал усилить обеспечение безопасности сербского президента Александра Вучича и его семьи после покушения на экс-президента США Дональда Трампа.
Вучич заявил в воскресенье, что политические лидеры, такие как премьер Словакии Роберт Фицо и экс-президент США Дональд Трамп, всё чаще будут становиться целями нападений, потому что борются за свободу мнения против навязанного ложными элитами искаженного представления о мире.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
Вчера, 15:41
«
"Всего несколько месяцев назад совершено покушение на премьера Фицо, погиб президент Ирана (Эбрахим Раиси в результате крушения вертолета - ред.), совершена попытка убийства экс-президента Трампа. Неслучайно, что все они выступали или выступают за другой мир и мир на Украине. Пусть приготовится Вучич и все, у кого есть храбрость бороться за свободу", - цитирует пресс-служба вице-премьера Сербии.
Вулин, последовательно занимавший посты главы минобороны, МВД, Агентства безопасности и информации Сербии призвал повысить меры безопасности главы государства.
«
"Попытка убийства экс-президента Трампа - выражение разрешенной и подстрекаемой ненависти, такой же, которая подогревается и свободно высказывается в отношении Александра Вучича в Сербии. Призываю компетентные органы в Сербии повысить меры безопасности в отношении президента Александра Вучича и его семьи, их слишком часто пытаются давлением в масс-медиа заставить отказаться от защиты со стороны государства и стать еще более легкими мишенями", - указал Вулин.
Ранее Вучич назвал покушение на Трампа проявлением безумной ненависти, которая, по его словам, распространяется по миру. Он также пожелал Трампу крепкого здоровья и быстрого выздоровления.
По его словам, либеральные движения, которые якобы выступают против агрессии, на самом деле самые агрессивные. Вучич отметил, что люди по всему миру больше не хотят, чтобы "ложные элиты, те, кто отбросил мир назад в предыдущие годы", и дальше определяли их судьбу.
Покушение на Дональда Трампа
© AP Photo / Evan Vucci

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

© AP Photo / Evan Vucci
1 из 9
© AP Photo / Gene J. Puskar

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

© AP Photo / Gene J. Puskar
2 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

© AP Photo / Evan Vucci
3 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

© AP Photo / Evan Vucci
5 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

© AP Photo / Evan Vucci
6 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

© AP Photo / Evan Vucci
7 из 9
© AP Photo / Gene J. Puskar

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

© AP Photo / Gene J. Puskar
8 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

Место проведения предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа после стрельбы

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

© AP Photo / Evan Vucci
9 из 9

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

© AP Photo / Evan Vucci
1 из 9

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

© AP Photo / Gene J. Puskar
2 из 9

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

© AP Photo / Evan Vucci
3 из 9

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 9

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

© AP Photo / Evan Vucci
5 из 9

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

© AP Photo / Evan Vucci
6 из 9

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

© AP Photo / Evan Vucci
7 из 9

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

© AP Photo / Gene J. Puskar
8 из 9

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

© AP Photo / Evan Vucci
9 из 9
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено правое ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, но бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Вучич прокомментировал покушение на Фицо и Трампа
Вчера, 13:24
 
В миреСербияСШАПенсильванияДональд ТрампАлександр ВучичАлександр ВулинФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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