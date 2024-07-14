https://ria.ru/20240714/serbija-1959596091.html

В Сербии призвали усилить безопасность президента после покушения на Трампа

В Сербии призвали усилить безопасность президента после покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

В Сербии призвали усилить безопасность президента после покушения на Трампа

Замглавы правительства Сербии Александр Вулин призвал усилить обеспечение безопасности сербского президента Александра Вучича и его семьи после покушения на... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:19

2024-07-14T16:19

2024-07-14T16:19

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александр вулин

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БЕЛГРАД, 14 июл - РИА Новости. Замглавы правительства Сербии Александр Вулин призвал усилить обеспечение безопасности сербского президента Александра Вучича и его семьи после покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Вучич заявил в воскресенье, что политические лидеры, такие как премьер Словакии Роберт Фицо и экс-президент США Дональд Трамп, всё чаще будут становиться целями нападений, потому что борются за свободу мнения против навязанного ложными элитами искаженного представления о мире. "Всего несколько месяцев назад совершено покушение на премьера Фицо, погиб президент Ирана (Эбрахим Раиси в результате крушения вертолета - ред.), совершена попытка убийства экс-президента Трампа. Неслучайно, что все они выступали или выступают за другой мир и мир на Украине. Пусть приготовится Вучич и все, у кого есть храбрость бороться за свободу", - цитирует пресс-служба вице-премьера Сербии. Вулин, последовательно занимавший посты главы минобороны, МВД, Агентства безопасности и информации Сербии призвал повысить меры безопасности главы государства. "Попытка убийства экс-президента Трампа - выражение разрешенной и подстрекаемой ненависти, такой же, которая подогревается и свободно высказывается в отношении Александра Вучича в Сербии. Призываю компетентные органы в Сербии повысить меры безопасности в отношении президента Александра Вучича и его семьи, их слишком часто пытаются давлением в масс-медиа заставить отказаться от защиты со стороны государства и стать еще более легкими мишенями", - указал Вулин. Ранее Вучич назвал покушение на Трампа проявлением безумной ненависти, которая, по его словам, распространяется по миру. Он также пожелал Трампу крепкого здоровья и быстрого выздоровления. По его словам, либеральные движения, которые якобы выступают против агрессии, на самом деле самые агрессивные. Вучич отметил, что люди по всему миру больше не хотят, чтобы "ложные элиты, те, кто отбросил мир назад в предыдущие годы", и дальше определяли их судьбу. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено правое ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, но бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

https://ria.ru/20240714/vuchich-1959565368.html

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