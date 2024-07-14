https://ria.ru/20240714/putin-1959584046.html

"Дожить без войны". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине

"Дожить без войны". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 14.07.2024

"Дожить без войны". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине

Мир должен благодарить российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за сдержанную реакцию в ответ на провокации США, заявил бизнесмен и... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T15:09

2024-07-14T15:09

2024-07-14T17:12

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си цзиньпин

джо байден

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Мир должен благодарить российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за сдержанную реакцию в ответ на провокации США, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Мир должен быть благодарен Владимиру Путину и Си Цзиньпину за то, что они — разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США. У России и Китая мудрые лидеры. Вот почему мы все еще живы. Будем надеяться, что мы сможем дожить до ноября без ядерной войны", — заявил он.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Джо Байден, и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. В конце июня кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959571217.html

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китай

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в мире, сша, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, джо байден