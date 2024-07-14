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"Дожить без войны". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 14.07.2024
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15:09 14.07.2024 (обновлено: 17:12 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/putin-1959584046.html
"Дожить без войны". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
"Дожить без войны". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 14.07.2024
"Дожить без войны". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
Мир должен благодарить российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за сдержанную реакцию в ответ на провокации США, заявил бизнесмен и... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:09
2024-07-14T17:12
в мире
сша
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
джо байден
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Мир должен благодарить российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за сдержанную реакцию в ответ на провокации США, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Мир должен быть благодарен Владимиру Путину и Си Цзиньпину за то, что они — разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США. У России и Китая мудрые лидеры. Вот почему мы все еще живы. Будем надеяться, что мы сможем дожить до ноября без ядерной войны", — заявил он.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Джо Байден, и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. В конце июня кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959571217.html
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в мире, сша, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, джо байден
В мире, США, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Джо Байден
"Дожить без войны". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине

Дотком призвал поблагодарить Путина за разумный ответ на провокации США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Мир должен благодарить российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за сдержанную реакцию в ответ на провокации США, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
"Мир должен быть благодарен Владимиру Путину и Си Цзиньпину за то, что они — разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США. У России и Китая мудрые лидеры. Вот почему мы все еще живы. Будем надеяться, что мы сможем дожить до ноября без ядерной войны", — заявил он.
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Покушение на Трампа спровоцировано атмосферой вокруг него, заявил Песков
Вчера, 14:02
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Джо Байден, и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.
В конце июня кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В США напомнили о словах Такера Карлсона о вероятном покушении на Трампа
Вчера, 09:45
 
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