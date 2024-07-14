https://ria.ru/20240714/putin-1959584046.html
"Дожить без войны". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
"Дожить без войны". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 14.07.2024
"Дожить без войны". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
Мир должен благодарить российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за сдержанную реакцию в ответ на провокации США, заявил бизнесмен и... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:09
2024-07-14T15:09
2024-07-14T17:12
в мире
сша
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_470cb3f36bacd337d7c2046c65e826fa.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Мир должен благодарить российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за сдержанную реакцию в ответ на провокации США, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Мир должен быть благодарен Владимиру Путину и Си Цзиньпину за то, что они — разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США. У России и Китая мудрые лидеры. Вот почему мы все еще живы. Будем надеяться, что мы сможем дожить до ноября без ядерной войны", — заявил он.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Джо Байден, и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. В конце июня кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959571217.html
https://ria.ru/20240714/saks-1959535601.html
сша
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_197:0:2824:1970_1920x0_80_0_0_fa3ba70fd2d90c3ba6fd542abbbde918.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, джо байден
В мире, США, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Джо Байден
"Дожить без войны". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
Дотком призвал поблагодарить Путина за разумный ответ на провокации США